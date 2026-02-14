Golpe al tenis argentino: suspendieron por dos meses a un jugador por apuestas y no denunciar un soborno

Casanova admitió haber apostado en partidos de Tenis y no reportar una propuesta irregular: estará inactivo hasta abril.

El tenis argentino sumó un nuevo capítulo negativo. El bonaerense Hernán Casanova fue suspendido por dos meses tras incumplir el Programa Anticorrupción del Tenis , según confirmó la International Tennis Integrity Agency . Además, el jugador deberá afrontar una multa de 500 dólares , en una sanción que lo dejará fuera de competencia hasta comienzos de abril.

La penalidad rige desde el 4 de febrero hasta el 3 de abril , período en el que Casanova no podrá competir, entrenar ni asistir a eventos oficiales , incluidos los organizados por la Association of Tennis Professionals y la ITF. Otro impacto directo para un circuito argentino que ya viene golpeado.

Según detalló la ITIA, el tenista reconoció haber realizado apuestas en numerosos partidos de tenis en los que no participó, presuntamente durante rondas clasificatorias del Australian Open entre 2023 y 2025 . A esto se sumó una falta aún más grave: no reportó un intento de soborno recibido en 2024 , conducta considerada una violación directa del reglamento anticorrupción.

Inicialmente, la multa ascendía a 2.000 dólares , aunque finalmente quedó reducida a 500 , con el resto en suspenso. Casanova, habitual jugador de los circuitos Challenger e ITF, acumula 25 títulos profeusionales y había competido por última vez la semana pasada en el Challenger 125 de Rosario.

El descargo de Casanova y una advertencia para el tenis argentino

Tras conocerse la sanción, el propio Casanova hizo público su descargo. “Acepto mi error y la suspensión. Van a ser dos meses difíciles”, expresó, y explicó que todo se originó por “dos errores cometidos por desconocimiento del reglamento”: apostar por diversión y no informar una situación irregular.

El jugador, que alcanzó su mejor ranking en octubre de 2022 (221º del mundo), dejó además un mensaje claro para las nuevas camadas del tenis argentino: “que se informen bien sobre el programa anticorrupción, porque el mínimo error se paga”.

Así, Casanova quedará marginado del circuito hasta abril, en un episodio que vuelve a encender alarmas y deja una señal contundente: la integridad es innegociable y cualquier desliz tiene consecuencias inmediatas.