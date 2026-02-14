14 de febrero de 2026
{}
Sitio Andino
complicado

Golpe al tenis argentino: suspendieron por dos meses a un jugador por apuestas y no denunciar un soborno

El tenis de Argentina quedó en el centro de la escena tras un reonocido caso de soborno en el deporte. Mirá de quién se trata y qué pasó.

Casanova admitió haber apostado en partidos de Tenis y no reportar una propuesta irregular: estará inactivo hasta abril.

Casanova admitió haber apostado en partidos de Tenis y no reportar una propuesta irregular: estará inactivo hasta abril.

Por Sitio Andino Deportes

El tenis argentino sumó un nuevo capítulo negativo. El bonaerense Hernán Casanova fue suspendido por dos meses tras incumplir el Programa Anticorrupción del Tenis, según confirmó la International Tennis Integrity Agency. Además, el jugador deberá afrontar una multa de 500 dólares, en una sanción que lo dejará fuera de competencia hasta comienzos de abril.

La penalidad rige desde el 4 de febrero hasta el 3 de abril, período en el que Casanova no podrá competir, entrenar ni asistir a eventos oficiales, incluidos los organizados por la Association of Tennis Professionals y la ITF. Otro impacto directo para un circuito argentino que ya viene golpeado.

Lee además
El conjunto nacional de la Copa Davis enfrentará a Turquía en septiembre, en una serie clave para evitar el descenso al Grupo Mundial I.
por la permanencia

Argentina ya conoce su rival en el repechaje de la Copa Davis
Francisco Cerúndolo celebró un triunfo trabajado ante Hugo Dellien en el Buenos Aires Lawn Tennis.
dio otro paso

Francisco Cerúndolo batalló más de la cuenta, pero avanzó en el Argentina Open

Inicialmente, la multa ascendía a 2.000 dólares, aunque finalmente quedó reducida a 500, con el resto en suspenso. Casanova, habitual jugador de los circuitos Challenger e ITF, acumula 25 títulos profeusionales y había competido por última vez la semana pasada en el Challenger 125 de Rosario.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/dannymiche/status/2022698168278732884&partner=&hide_thread=false

El descargo de Casanova y una advertencia para el tenis argentino

Tras conocerse la sanción, el propio Casanova hizo público su descargo. “Acepto mi error y la suspensión. Van a ser dos meses difíciles”, expresó, y explicó que todo se originó por “dos errores cometidos por desconocimiento del reglamento”: apostar por diversión y no informar una situación irregular.

El jugador, que alcanzó su mejor ranking en octubre de 2022 (221º del mundo), dejó además un mensaje claro para las nuevas camadas del tenis argentino: “que se informen bien sobre el programa anticorrupción, porque el mínimo error se paga”.

Así, Casanova quedará marginado del circuito hasta abril, en un episodio que vuelve a encender alarmas y deja una señal contundente: la integridad es innegociable y cualquier desliz tiene consecuencias inmediatas.

Temas
Seguí leyendo

Camilo Ugo Carabelli sigue encendido y se metió en octavos del Argentina Open

Argentina Open: Tomás Etcheverry ganó sin fisuras y se metió en octavos tras vencer a Andrea Pellegrino

Challenger de Rosario: Camilo Ugo Carabelli fue bicampeón y el torneo dejó una semana inolvidable

Copa Davis: tras caer frente a Corea del Sur, Argentina disputará el repechaje

Argentina Open: Francisco Cerúndolo será el máximo favorito

Tenis: Argentina ya tiene definido su equipo para enfrentar a Corea del Sur

La Selección Argentina ajusta detalles en Busan antes de enfrentar a Corea del Sur

Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto en la Fórmula 1 tras una pretemporada alentadora

LO QUE SE LEE AHORA
Independiente Rivadavia atraviesa el mejor inicio de campeonato de su historia en la máxima categoría (Foto: Prensa CSIR).
juega el azul

La Lepra quiere sostener la cima ante Belgrano en el Gargantini: hora y dónde verlo

Las Más Leídas

La carne cada vez más cara: cuánto cuesta un kilo hoy en cada departamento de Mendoza video
INFORME

La carne cada vez más cara: cuánto cuesta un kilo hoy en cada departamento de Mendoza

Reforma laboral: qué pasa con las horas extras y qué implica para los trabajadores mendocinos
FLEXIBILIZACIÓN LABORAL

Reforma laboral: qué pasa con las horas extras y qué implica para los trabajadores mendocinos

Circulaba en una moto sin patente y cayó con droga en Godoy Cruz
Operativo policial

Circulaba en una moto sin patente y cayó con droga en Godoy Cruz

Insólito hallazgo en La Matanza: policía encontró a un prófugo escondido en un freezer video
con hipotermia

Imágenes sensibles: la policía encontró a un ladrón escondido en un freezer

Cómo funcionará el comercio en Mendoza durante el fin de semana de Carnaval
FINDE XL

Carnaval en Mendoza: qué pasará con el comercio y los horarios de atención