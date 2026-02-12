Argentina ya conoce su rival en el repechaje de la Copa Davis

El conjunto nacional de la Copa Davis enfrentará a Turquía en septiembre, en una serie clave para evitar el descenso al Grupo Mundial I.

El equipo de Argentina de la Copa Davis ya tiene rival confirmado para el repechaje: será Selección Argentina de Copa Davis frente a Selección de Turquía de Copa Davis , en una serie decisiva que se disputará en septiembre y marcará el regreso del seleccionado nacional a la localía tras dos años.

El sorteo, realizado en Londres, dejó buenas noticias para la Argentina, que volverá a jugar ante su público y enfrentará a un rival cuyo mejor singlista es Mert Alkaya , actualmente ubicado fuera del top 300 del ranking ATP.

Los dirigidos por Javier Frana llegaban a esta edición con grandes expectativas tras su destacada actuación en 2025, cuando quedaron eliminados en cuartos de final ante Alemania en una serie electrizante definida en el tie-break del último set del partido decisivo.

Sin embargo, el arranque del 2026 fue adverso: Thiago Tirante (92°) y Marco Trungelliti (134°) cayeron ante jugadores fuera del top 300 en la serie frente a Corea del Sur disputada en Busán, resultado que obligó al equipo nacional a disputar este repechaje para no perder la categoría.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/albicelesteilu/status/2021958902435525112&partner=&hide_thread=false ARGENTINA SERÁ LOCAL ANTE TURQUÍA EN SEPTIEMBRE POR LA COPA DAVIS.



Turquía no tiene jugadores en el top 300 de singles.



El que gana, juega las Qualifiers de 2027. El que pierde, desciende al Grupo Mundial I. pic.twitter.com/WOIunhVZ5Q — Ilusión Albiceleste (@albicelesteilu) February 12, 2026

Turquía llega en alza y la serie ya tiene fecha tentativa

El conjunto turco arriba con confianza luego de vencer como visitante por 3-1 a Eslovenia, en una serie jugada sobre polvo de ladrillo y bajo techo. Del lado argentino, el repechaje significará también el regreso a la localía, algo que no ocurría desde febrero de 2024, cuando el equipo nacional derrotó 3-2 a Kazajistán en el Jockey Club de Rosario.

La serie entre Argentina y Turquía se disputará entre el 18 y 19 de septiembre, o bien el 19 y 20, aunque todavía resta confirmar la sede.

Así quedaron conformados los demás emparejamientos del repechaje:

Australia – Polonia

Países Bajos – Colombia

Hungría – Luxemburgo

Brasil – Suiza

Finlandia – Mónaco

Dinamarca – Bulgaria

Serbia – Lituania

Eslovaquia – Grecia

Japón – Nueva Zelanda

Noruega – China

Suecia – China Taipéi

Perú – Paraguay

Para Argentina, el mensaje es claro: hay margen, hay localía y hay obligación de responder. En septiembre, el objetivo será uno solo: ganar la serie y seguir en la élite de la Copa Davis.