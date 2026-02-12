Argentina ya conoce su rival en el repechaje de la Copa Davis

El equipo de Argentina de la Copa Davis ya tiene rival confirmado para el repechaje: será Selección Argentina de Copa Davis frente a Selección de Turquía de Copa Davis, en una serie decisiva que se disputará en septiembre y marcará el regreso del seleccionado nacional a la localía tras dos años.
Sorteo favorable y regreso a casa para el equipo de la Copa Davis
El sorteo, realizado en Londres, dejó buenas noticias para la Argentina, que volverá a jugar ante su público y enfrentará a un rival cuyo mejor singlista es Mert Alkaya, actualmente ubicado fuera del top 300 del ranking ATP.
Sin embargo, el arranque del 2026 fue adverso: Thiago Tirante (92°) y Marco Trungelliti (134°) cayeron ante jugadores fuera del top 300 en la serie frente a Corea del Sur disputada en Busán, resultado que obligó al equipo nacional a disputar este repechaje para no perder la categoría.
Turquía llega en alza y la serie ya tiene fecha tentativa
El conjunto turco arriba con confianza luego de vencer como visitante por 3-1 a Eslovenia, en una serie jugada sobre polvo de ladrillo y bajo techo. Del lado argentino, el repechaje significará también el regreso a la localía, algo que no ocurría desde febrero de 2024, cuando el equipo nacional derrotó 3-2 a Kazajistán en el Jockey Club de Rosario.
La serie entre Argentina y Turquía se disputará entre el 18 y 19 de septiembre, o bien el 19 y 20, aunque todavía resta confirmar la sede.
Así quedaron conformados los demás emparejamientos del repechaje:
Australia – Polonia
Países Bajos – Colombia
Hungría – Luxemburgo
Brasil – Suiza
Finlandia – Mónaco
Dinamarca – Bulgaria
Serbia – Lituania
Eslovaquia – Grecia
Japón – Nueva Zelanda
Noruega – China
Suecia – China Taipéi
Perú – Paraguay
Para Argentina, el mensaje es claro: hay margen, hay localía y hay obligación de responder. En septiembre, el objetivo será uno solo: ganar la serie y seguir en la élite de la Copa Davis.