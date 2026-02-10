10 de febrero de 2026
Argentina cayó en el ránking de transparencia institucional: en qué lugar quedó

Índice de Percepción de la Corrupción clasifica a 182 países y territorios de todo el mundo según sus niveles percibidos de corrupción en el sector público.

Argentina cayó en el ránking de transparencia institucional.

La Argentina cayó en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC), lo que significa que la transparencia institucional empeoró. Qué dice el informe.

Según el índice, Argentina retrocedió cinco puestos en el ranking mundial de transparencia, y se ubica en el puesto 104, mientras que en la medición anterior estaba en el puesto 99.

Los motivos

Se trata dque elabora todos los años el movimiento global Transparencia Internacional, en el cual nuestro país obtuvo una calificación de 36 puntos sobre 100 teniendo en cuenta el 2025.

Se trata de un punto menor a la puntuación obtenida en 2024, por lo cual Argentina se percibiría como un país más corrupto.

Cómo funciona la clasificación

El IPC clasifica a 182 países y territorios de todo el mundo según sus niveles percibidos de corrupción en el sector público. Los resultados se presentan en una escala de 0 (altamente corrupto) a 100 (muy transparente).

Desde Transparencia Internacional explican que, si bien 31 países redujeron significativamente sus niveles de corrupción desde 2012, el resto no logra abordar el problema: se estancaron o empeoraron durante el mismo período.

Por otra parte, el promedio mundial cayó a un nuevo mínimo de 42, mientras que más de dos tercios de los países tienen una puntuación inferior a 50. El informe indica que “la corrupción provoca hospitales con financiación insuficiente, defensas contra inundaciones sin construir y arruina las esperanzas y los sueños de los jóvenes.”

La transparencia en Argentina

En el puesto 104, Argentina comparte el lugar con Belice y Ucrania, y está detrás de países como Zambia, Lesoto, Gambia y República Dominicana. Con una calificación de 36, el puntaje del país viene bajando desde 2019.

indice de percepcion de la corrupcion
La Argentina volvió a retroceder en el ranking de transparencia.

El podio se mantiene igual que en 2024 y está liderado por Dinamarca, con 89 puntos; en segundo lugar está Finlandia, con 88, y en el tercero Singapur, con 84.

Los países con peor ubicación son Venezuela en el puesto 180, con 10 puntos; mientras que Sudán del Sur y Somalia comparten el puesto 181, con solo 9 unidades sobre 100.

