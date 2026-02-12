Alerta de sismo en Mendoza: por qué tu celular avisó antes del temblor

El temblor que se sintió en Mendoza este jueves puso en alerta a varios residentes. Si bien el sismo se registró en Chile , el movimiento no pasó desapercibido en la provincia, aunque una de las cosas más llamativas del evento fue que varios usuarios de Android recibieron una alerta en sus celulares . ¿A qué se debe?

Alrededor de las 10.34 de la mañana , los celulares de muchos mendocinos vibraron con un mensaje inesperado. Segundos después, un sismo 6 de magnitud sacudió la provincia y confirmó lo que la pantalla ya había anticipado. La escena volvió a poner en foco al sistema de alertas sísmicas de Google , una herramienta que busca ganar segundos clave ante un fenómeno natural impredecible.

El aviso llegó a través del Android Earthquake Alerts System (AEAS) , un sistema que utiliza los acelerómetros de los teléfonos Android para detectar vibraciones. Cada dispositivo funciona como un mini sismógrafo , enviando datos a los servidores de la compañía. Cuando el algoritmo identifica patrones compatibles con un terremoto , se emite una advertencia temprana a los usuarios cercanos al epicentro.

En Mendoza, algunos usuarios compartieron capturas de pantalla donde se advertía sobre un sismo de magnitud cercana a 6,4 , con información sobre hora, distancia al epicentro y ubicación . El sistema suele activarse ante movimientos superiores a 4,5 grados , y puede brindar segundos de anticipación que permiten prepararse.

Sismos: qué más permite saber el sistema AEAS

Al tocar la notificación, los usuarios acceden a instrucciones de seguridad, como resguardarse debajo de una mesa, alejarse de ventanas o estructuras inestables y mantenerse en zonas seguras. Además, la alerta respeta la configuración del teléfono, incluso en modo “No molestar”, y puede simularse desde el menú de seguridad y emergencia.

El sistema funciona de manera gratuita, aunque no está disponible en iPhone. Especialistas remarcan que se trata de una herramienta complementaria a los sistemas locales de gestión de riesgo, que suma prevención y previsibilidad ante un fenómeno que, por naturaleza, no puede predecirse con certeza.

Qué es AlertAR, el sistema que envía alertas al celular en caso de un sismo

A esto se sumará el sistema AlertAR, el cual se basa en la tecnología Cell Broadcasting (CB), un estándar internacional que permite la difusión masiva de mensajes de alerta en tiempo real a todos los teléfonos móviles dentro de un área geográfica determinada.

A diferencia de los SMS tradicionales, que se envían de punto a punto, el CB transmite el mismo mensaje desde una antena a todos los dispositivos conectados a esa celda, sin importar la operadora ni el número de teléfono. No requiere que los usuarios se registren ni entreguen datos personales; basta con tener el móvil encendido y bajo cobertura.

Entre sus ventajas se destacan:

Cobertura inmediata y simultánea : Los mensajes llegan a todos los dispositivos en el área designada, incluso si la red está congestionada.

: Los mensajes llegan a todos los dispositivos en el área designada, incluso si la red está congestionada. Privacidad y anonimato : No se recopilan datos personales ni ubicación de los usuarios.

: No se recopilan datos personales ni ubicación de los usuarios. No requiere aplicaciones ni suscripciones: Los usuarios no necesitan instalar nada ni suscribirse a servicios especiales.

ni suscripciones: Los usuarios no necesitan instalar nada ni suscribirse a servicios especiales. Compatibilidad : Funciona en redes 2G, 3G, 4G y 5G, y en la mayoría de los dispositivos modernos.

: Funciona en redes 2G, 3G, 4G y 5G, y en la mayoría de los dispositivos modernos. Independencia de la red y el GPS: El sistema puede operar incluso si hay saturación en la red o si el usuario no tiene datos móviles.

El Gobierno nacional presentó AlertAR a fines del año pasado. Cuando el Ministerio de Seguridad Nacional detecte una emergencia, redacta el mensaje y lo envía a través del sistema CB. El mensaje se transmite desde las antenas de telefonía móvil a todos los dispositivos en el área afectada. Los usuarios reciben una notificación en sus celulares, que puede interrumpir llamadas en curso y exige la lectura del mensaje antes de que desaparezca de la pantalla.

Según el Gobierno, con la aprobación de AlertAR, el Enacom reafirma su compromiso de aplicar las TIC al servicio de la seguridad y el bienestar social, consolidando un sistema de comunicación confiable, moderno y de alcance nacional. "Este avance tecnológico posiciona a la Argentina en la vanguardia regional en materia de alertas tempranas y gestión de emergencias, fortaleciendo la capacidad del Estado para proteger a sus ciudadanos mediante herramientas digitales de última generación".