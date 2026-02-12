Educación en Ciberseguridad 100% virtual: la tecnicatura de la UTN con perfil técnico y digital

Educación en Ciberseguridad 100% virtual de la UTN: una propuesta técnica y digital que crece en interés

La Universidad Tecnológica Nacional (UTN) cuenta con una extensa trayectoria en la educación de profesionales vinculados a la tecnología, la industria y los sistemas productivos. Con presencia en distintos puntos del país -incluida la provincia de Mendoza -, la casa de estudios ofrece carreras de grado y pregrado en modalidades presenciales y virtuales.

En ese marco, se destaca una propuesta académica que gana interés por su formato flexible, su duración acotada y su rápida salida laboral: la Tecnicatura Universitaria en Ciberseguridad , una carrera orientada a la formación técnica y digital, que puede cursarse de manera 100% virtual .

La Tecnicatura Universitaria en Ciberseguridad de la UTN es una carrera de pregrado con una duración total de dos años. Entre sus principales características se encuentran:

La cursada a distancia permite formarse en ciberseguridad desde cualquier punto del país.

Este formato permite compatibilizar la cursada con otras actividades, al tiempo que garantiza una formación sistemática en un área clave del sector tecnológico.

Formación técnica enfocada en la seguridad informática

El objetivo central de la carrera es formar profesionales capaces de prevenir, detectar y responder ante incidentes de seguridad informática. A lo largo de la cursada, los estudiantes adquieren conocimientos vinculados a la protección de sistemas, redes y datos frente a amenazas digitales, accesos no autorizados y pérdidas de información.

El plan de estudios aborda los principios fundamentales de la seguridad de la información, con especial énfasis en:

la confidencialidad ,

, la integridad ,

, y la disponibilidad de los datos.

Además, la propuesta combina contenidos teóricos con instancias prácticas, orientadas al desarrollo de habilidades operativas para intervenir en entornos tecnológicos reales.

Salida laboral en un sector en expansión

De acuerdo a Iprofesional, quienes egresen de la tecnicatura podrán desempeñarse en distintos ámbitos vinculados a la seguridad informática. Entre las principales áreas de inserción laboral se destacan:

Departamentos de ciberseguridad en empresas privadas de diversos sectores.

en empresas privadas de diversos sectores. Organismos estatales con áreas de sistemas y tecnología.

Consultorías y auditorías en seguridad de la información.

Equipos de redes, infraestructura y soporte técnico.

Proyectos independientes relacionados con la protección de datos y activos digitales.

La ciberseguridad se consolida como un área clave dentro del sector tecnológico.

Requisitos de inscripción accesibles

Para inscribirse en la tecnicatura, el único requisito formal es contar con título secundario completo, debidamente legalizado y convalidado según la normativa vigente.

No se exige formación previa en informática ni estudios técnicos superiores, ya que la carrera está diseñada para que los estudiantes adquieran las competencias necesarias desde el inicio de la cursada.

Una carrera técnica pensada para la era digital

La estructura académica de la tecnicatura responde a una necesidad concreta del mercado laboral: profesionales con formación específica en seguridad de la información y gestión de riesgos digitales.

La combinación de una cursada online, un plan de estudios concentrado y un campo laboral en constante crecimiento convierte a esta propuesta en una alternativa atractiva tanto para quienes buscan ingresar al mundo tecnológico como para quienes desean ampliar sus competencias en el ámbito digital.