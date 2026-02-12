12 de febrero de 2026
{}
Sitio Andino
TECNICATURA

Educación en Ciberseguridad 100% virtual: la tecnicatura de la UTN con perfil técnico y digital

Diseñada para cursarse 100% virtual, la tecnicatura forma perfiles en ciberseguridad. Cuál es la salida laboral y qué requisitos se necesitan para inscribirse.

Educación en Ciberseguridad 100% virtual de la UTN: una propuesta técnica y digital que crece en interés

Educación en Ciberseguridad 100% virtual de la UTN: una propuesta técnica y digital que crece en interés

Imagen generada con IA
Por Sitio Andino Economía

La Universidad Tecnológica Nacional (UTN) cuenta con una extensa trayectoria en la educación de profesionales vinculados a la tecnología, la industria y los sistemas productivos. Con presencia en distintos puntos del país -incluida la provincia de Mendoza-, la casa de estudios ofrece carreras de grado y pregrado en modalidades presenciales y virtuales.

En ese marco, se destaca una propuesta académica que gana interés por su formato flexible, su duración acotada y su rápida salida laboral: la Tecnicatura Universitaria en Ciberseguridad, una carrera orientada a la formación técnica y digital, que puede cursarse de manera 100% virtual.

Lee además
Claudia Ferrari, la subsecretaria de Educación de Mendoza.
entrevista

Claudia Ferrari en Aconcagua Radio: "Los días de clase están atados a garantizar procesos de formación sin limitaciones para el futuro"
Tadeo García Zalazar: El objetivo es que cada estudiante tenga una trayectoria real.
Dirección General de Escuelas

Salas de 3, repitencia de 1° grado y ausentismo: Educación plantea tres puntos fuertes en 2026
ciberseguridad estudio computadora online
La cursada a distancia permite formarse en ciberseguridad desde cualquier punto del país.

La cursada a distancia permite formarse en ciberseguridad desde cualquier punto del país.

Una tecnicatura virtual, breve y orientada al mundo digital

La Tecnicatura Universitaria en Ciberseguridad de la UTN es una carrera de pregrado con una duración total de dos años. Entre sus principales características se encuentran:

  • Plan de estudios compuesto por 20 materias
  • Carga horaria total de 1.368 horas
  • Modalidad completamente a distancia
  • Organización académica cuatrimestral

Este formato permite compatibilizar la cursada con otras actividades, al tiempo que garantiza una formación sistemática en un área clave del sector tecnológico.

Formación técnica enfocada en la seguridad informática

El objetivo central de la carrera es formar profesionales capaces de prevenir, detectar y responder ante incidentes de seguridad informática. A lo largo de la cursada, los estudiantes adquieren conocimientos vinculados a la protección de sistemas, redes y datos frente a amenazas digitales, accesos no autorizados y pérdidas de información.

El plan de estudios aborda los principios fundamentales de la seguridad de la información, con especial énfasis en:

  • la confidencialidad,
  • la integridad,
  • y la disponibilidad de los datos.

Además, la propuesta combina contenidos teóricos con instancias prácticas, orientadas al desarrollo de habilidades operativas para intervenir en entornos tecnológicos reales.

Salida laboral en un sector en expansión

De acuerdo a Iprofesional, quienes egresen de la tecnicatura podrán desempeñarse en distintos ámbitos vinculados a la seguridad informática. Entre las principales áreas de inserción laboral se destacan:

  • Departamentos de ciberseguridad en empresas privadas de diversos sectores.
  • Organismos estatales con áreas de sistemas y tecnología.
  • Consultorías y auditorías en seguridad de la información.
  • Equipos de redes, infraestructura y soporte técnico.
  • Proyectos independientes relacionados con la protección de datos y activos digitales.
inscripción
La ciberseguridad se consolida como un área clave dentro del sector tecnológico.

La ciberseguridad se consolida como un área clave dentro del sector tecnológico.

Requisitos de inscripción accesibles

Para inscribirse en la tecnicatura, el único requisito formal es contar con título secundario completo, debidamente legalizado y convalidado según la normativa vigente.

No se exige formación previa en informática ni estudios técnicos superiores, ya que la carrera está diseñada para que los estudiantes adquieran las competencias necesarias desde el inicio de la cursada.

Una carrera técnica pensada para la era digital

La estructura académica de la tecnicatura responde a una necesidad concreta del mercado laboral: profesionales con formación específica en seguridad de la información y gestión de riesgos digitales.

La combinación de una cursada online, un plan de estudios concentrado y un campo laboral en constante crecimiento convierte a esta propuesta en una alternativa atractiva tanto para quienes buscan ingresar al mundo tecnológico como para quienes desean ampliar sus competencias en el ámbito digital.

Temas
Seguí leyendo

La DGE da luz verde al período de recuperación de saberes: cuándo regresan los estudiantes

Lavalle apuesta a la profesionalización del cuidado del adulto mayor

El IES de General Alvear ya recibe inscripciones para el ciclo lectivo 2026

Alfredo Cornejo recorrió obras en un nuevo polo educativo estratégico

Reforma laboral: el espejo brasileño y los límites del cambio sin estabilidad macroeconómica

Reforma laboral: qué cambia en las vacaciones y cómo impacta en los trabajadores mendocinos

YPF informó novedades tras el cierre de la estación de Uspallata: cuál es su situación actual

Mendoza busca reactivar la producción de petróleo y avanza con la licitación de 17 áreas

LO QUE SE LEE AHORA
ANSES: quiénes cobran este jueves 12 de febrero de 2026
Atención

ANSES: quiénes cobran este jueves 12 de febrero de 2026

Las Más Leídas

Resultados del Quini 6 de hoy miércoles 11 de febrero: números ganadores del sorteo 3347
Juegos de azar

Resultados del Quini 6 de hoy miércoles 11 de febrero: números ganadores del sorteo 3347

Abren concursos para trabajar en el Registro Civil: qué áreas buscan cubrir
Serán 20 vacantes

Abren concursos para trabajar en el Registro Civil de Mendoza: qué áreas buscan cubrir

Temblor de mediana intensidad se sintió durante varios minutos en Mendoza.
¿Los sentiste?

Fuerte temblor se sintió en Mendoza: ¿Dónde fue el epicentro?

Conocé a todos los artistas que tocarán durante la Fiesta de la Vendimia 2026.
¿Cuánto valdrán las entradas?

Fiesta de la Vendimia 2026: Luciano Pereyra, el Chaqueño y Abel Pintos cantarán en el Frank Romero Day

Vendimia 2026: este jueves salen a la venta las entradas. 
en detalle: precios y artistas

Hoy salen a la venta las entradas para la Fiesta de la Vendimia para mendocinos: cómo tenés que hacer