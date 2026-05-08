Tunuyán abre inscripciones para visitas educativas al Manzano Histórico

La Municipalidad de Tunuyán lanzó una nueva convocatoria destinada a instituciones educativas de toda la provincia para participar de su programa de turismo educativo, una propuesta que cada año convoca a cientos de estudiantes y docentes en uno de los lugares más emblemáticos del Valle de Uco.
La iniciativa tendrá lugar en el Parque Temático Manzano Histórico, ubicado en el distrito de Los Chacayes, dentro de la Reserva Natural, Cultural y Paisajística Manzano Histórico, un espacio protegido que se destaca por su valor ambiental, histórico y patrimonial.
Historia, naturaleza y aprendizaje en un solo recorrido por el Manzano Histórico
A través de esta propuesta, estudiantes y docentes podrán vivir una experiencia educativa integral mediante visitas guiadas que recorren algunos de los sitios más representativos de la historia sanmartiniana en Mendoza.
Durante la jornada, las delegaciones podrán conocer el Museo Municipal Retorno a la Patria, el Museo Arqueológico y de Ciencias Naturales, el Monumento Retorno a la Patria y el histórico Manzano de Tunuyán, declarado Monumento Histórico Nacional.
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Fortalecer la identidad de las nuevas generaciones en Tunuyán
Desde el municipio destacaron que el objetivo principal es acercar a niños, adolescentes y docentes a la historia del General San Martín, promoviendo la identidad local y la conservación del patrimonio natural y cultural del departamento.
Las instituciones interesadas en participar pueden completar la inscripción a través del portal oficial del municipio:
Tunuyán Turismo Educativo
Para consultas o más información, también se encuentra disponible el contacto telefónico 2622-413102.
Con esta propuesta, Tunuyán continúa consolidando al Manzano Histórico como uno de los principales espacios de aprendizaje, turismo y memoria histórica de la provincia.