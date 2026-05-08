Tunuyán abre inscripciones para visitas educativas al Manzano Histórico

La Municipalidad de Tunuyán lanzó una nueva convocatoria destinada a instituciones educativas de toda la provincia para participar de su programa de turismo educativo, una propuesta que cada año convoca a cientos de estudiantes y docentes en uno de los lugares más emblemáticos del Valle de Uco.

La iniciativa tendrá lugar en el Parque Temático Manzano Histórico , ubicado en el distrito de Los Chacayes, dentro de la Reserva Natural, Cultural y Paisajística Manzano Histórico, un espacio protegido que se destaca por su valor ambiental, histórico y patrimonial.

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Naturaleza, aprendizaje y biodiversidad: la experiencia educativa que impulsan desde el Valle de Uco

A través de esta propuesta, estudiantes y docentes podrán vivir una experiencia educativa integral mediante visitas guiadas que recorren algunos de los sitios más representativos de la historia sanmartiniana en Mendoza .

Durante la jornada, las delegaciones podrán conocer el Museo Municipal Retorno a la Patria, el Museo Arqueológico y de Ciencias Naturales, el Monumento Retorno a la Patria y el histórico Manzano de Tunuyán, declarado Monumento Histórico Nacional .

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Fortalecer la identidad de las nuevas generaciones en Tunuyán

Desde el municipio destacaron que el objetivo principal es acercar a niños, adolescentes y docentes a la historia del General San Martín, promoviendo la identidad local y la conservación del patrimonio natural y cultural del departamento.

Las instituciones interesadas en participar pueden completar la inscripción a través del portal oficial del municipio:

Tunuyán Turismo Educativo

Para consultas o más información, también se encuentra disponible el contacto telefónico 2622-413102.

Con esta propuesta, Tunuyán continúa consolidando al Manzano Histórico como uno de los principales espacios de aprendizaje, turismo y memoria histórica de la provincia.