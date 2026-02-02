Fuerte sismo se sintió este lunes en Mendoza: dónde fue el epicentro

Se movió el piso en Mendoza. ¿Sentiste el sismo de este lunes?

Por Celeste Funes







El sismo se produjo alrededor de las 10:40 con epicentro en Chile y fue percibido en algunos puntos de la provincia de Mendoza. El Centro Sismológico Nacional del vecino país confirmó que el fenómeno tuvo lugar la mañana de este lunes con una magnitud de 4.2. ¿En qué zona fue?

Tembló en Chile y se sintió en Mendoza: los detalles El centro que pertenece a la Universidad de Chile informó que el temblor se originó a 9 km de la localidad de Santa María, en Los Andes. Tuvo una profundidad de 112.1km, a una latitud de -32.72 y longitud de -70.45.

Embed Hora Local: 2026/02/02 10:40:06, mag: 4.5, Lat: -32.72, Lon: -70.45, Prof: 110.8, Loc : 18.89 km al NE de Los Andes — Sismología UdeChile (@Sismos_CSN) February 2, 2026 Minutos antes del evento, precisamente a las 10:35, el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES) registró un temblor de 2.6 con epicentro en San Juan. El mismo tuvo lugar 172 km al N de Mendoza y 42 km al Noroeste de Caucete.

Plan de acción para organizar la familia en caso de sismo Hay que pensar y elegir un punto de encuentro familiar seguro para reunirse en caso de no estar en el hogar (plaza, parques cercanos) y también un punto seguro dentro de la casa para refugiarse.

Es importante que algún integrante de la familia aprenda prácticas de primeros auxilios para ayudar a lesionados; deben planear quién se encargará de cortar la luz o el gas; tener matafuego a mano; conocer el lugar donde estará la mochila de emergencia para tomarla de inmediato y planear como poner fuera de peligro a niños, ancianos y personas con discapacidad.

Estas recomendaciones también son aplicables a los grupos de trabajo, donde deben prever roles y preparar un kit de emergencias. Armar la mochila El Plan de Acción Familiar, incluye aprender a armar una Mochila de Emergencia. Una manera de saber qué elementos son indispensables para subsistir luego de un desastre.

La mochila debe tener: recipiente con agua potable;

alimentos no perecederos como enlatados, arroz, alimentos secos, barras de cereal o chocolate;

lista con teléfonos importantes de familiares, bomberos, hospital, 911.

una lista con los nombres de nuestros familiares (DNI, grupo sanguíneo, obra social, medicamentos que toman),

lista de nombres y teléfonos de familiares cercanos;

botiquín de primeros auxilios con medicamentos vitales;

radio a pilas;

linterna y pilas;

silbato y guantes;

documentos personales y sus copias;

muda de ropa y manta de abrigo;

kit de aseo;

herramientas y alambre.