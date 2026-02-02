Tras la feria judicial que se extendió durante todo enero, donde sólo funcionarios guardias mínimas en distintas áreas, a partir de este lunes 2 de febrero se retoma la actividad total en cada una de las fiscalías, juzgados y servicios del Poder Judicial Provincia de Mendoza.
Sin embargo, la mayoría de los plazos procesales quedan suspendidos y gran parte de las actividades administrativas y jurisdiccionales se postergan hasta el reinicio formal del año judicial.
A trabajar: se reanuda hoy la actividad en el Poder Judicial de Mendoza
A partir de este lunes, juzgados, fiscalías, defensorías y cámaras volverán a funcionar con normalidad, lo que implica la reactivación de audiencias, el avance de expedientes y la reanudación de los plazos legales en las distintas instancias.
Abogados, procuradores y ciudadanos podrán retomar trámites, presentar escritos y solicitar resoluciones sin las limitaciones propias del período de feria.
El retorno a la actividad habitual del Poder Judicial Provincia de Mendoza es especialmente relevante en un contexto de alta demanda del sistema judicial, donde miles de causas esperan definiciones.