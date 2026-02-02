Se reanuda hoy la actividad en el Poder Judicial de Mendoza

Tras la feria judicial que se extendió durante todo enero, donde sólo funcionarios guardias mínimas en distintas áreas, a partir de este lunes 2 de febrero se retoma la actividad total en cada una de las fiscalías, juzgados y servicios del Poder Judicial Provincia de Mendoza.

Durante la feria judicial, que se extiende tradicionalmente durante enero y a mediados de año , el Poder Judicial mantiene guardias mínimas destinadas a resolver cuestiones impostergables, como hábeas corpus, medidas cautelares urgentes, casos de violencia familiar, detenciones y otros asuntos sensibles.

qué cambia Atención: estos son los documentos que se podrán legalizar solo de manera online desde febrero

¡ATENCIÓN! Desde hoy, en algunos departamentos los permisos de viaje para menores se darán solo de forma online

Sin embargo, la mayoría de los plazos procesales quedan suspendidos y gran parte de las actividades administrativas y jurisdiccionales se postergan hasta el reinicio formal del año judicial.

A partir de este lunes, juzgados, fiscalías, defensorías y cámaras volverán a funcionar con normalidad, lo que implica la reactivación de audiencias, el avance de expedientes y la reanudación de los plazos legales en las distintas instancias.

Abogados, procuradores y ciudadanos podrán retomar trámites, presentar escritos y solicitar resoluciones sin las limitaciones propias del período de feria.

El retorno a la actividad habitual del Poder Judicial Provincia de Mendoza es especialmente relevante en un contexto de alta demanda del sistema judicial, donde miles de causas esperan definiciones.

En ese sentido, uno de los casos más relevantes de los últimos años, el juicio contra Walter Bento en el fuero federal, se reanudará en algunos días y se estima que en pocos meses habrá sentencia.

A su vez, en el fuero local se reactivará el calendario de juicios por jurado y habrá audiencias sumamente importantes en distintas causas resonantes de la provincia de Mendoza.