Feria Judicial: cómo y dónde denunciar delitos durante enero en Mendoza

El Ministerio Público Fisca l se encuentra prestando servicios en todas las áreas y dependencias que tiene a su cargo con el fin de garantizar el acceso de la población mendocina a la Justicia Penal.

El Ministerio Público Fiscal (MPF) informa que, al igual que todos los años, durante la Feria Judicial de Enero – que se extiende del 1 al 31 de enero -, tanto las Jefaturas Fiscales y las Unidades Fiscales como así también las dependencias y áreas que dependen del órgano a cargo de la Justicia Penal, cuentan con todos sus servicios en funcionamiento, con un cronograma previamente establecido, de manera de seguir garantizando el servicio de Justicia en todo el territorio provincial.

Cabe recordar que el MPF dispone de 4 formas para denunciar delitos , unos de forma presencial y otros de manera virtual. La primera alternativa es de forma presencial en las Unidades Fiscales en horario de 7 a 23 hs. Otra manera de realizar la denuncia es a través de Centros de Denuncias Web (CEDEW) , estos tótems son instalados en espacios estratégicos y accesibles.

Si la intención es hacerlo de manera virtual y sin trasladarse, existe la posibilidad de acceder a la página web oficial del MPF , en el enlace específico destinado a este fin: https://denuncias.mpfmza.gob.ar/#/denuncias_dashboard . Una vez allí, desde el teléfono celular, tablet o PC, quien requiera denunciar, debe cliquear en la ventana correspondiente según la temática relacionada al hecho del cual ha sido víctima. Es importante destacar que en todos los casos que revistan carácter urgente, es prioritario comunicarse al 911.

A este recurso, se suma otro no menos eficiente y accesible: El chatbot LEXA, que funciona a través del WhatsApp 261 579 0203 y es una herramienta que ofrece acceso de la Justicia Penal las 24 horas los 365 días del año y guía al /la usuario para radicar su denuncia.

Por resolución

Tal como quedó establecido por Resolución, en la Primera Circunscripción Judicial, los asuntos de la Procuración General, serán atendidos por su máxima autoridad, el Procurador General de la Suprema Corte de Justicia, Alejandro Gullé entre los días 1 y 31 de enero. En esa misma fecha, Andrea Chaves, Coordinadora General, estará a cargo del área en la cual presta servicios.

En tanto que los temas relativos a la Fiscalía Adjunta en lo Penal, se encuentran a cargo de la María Paula Quiroga del 1 al 16 del corriente mes y por Alejandro Iturbide entre el 17 y el 24 de enero. Mientras que desde el 25 hasta el 31 de enero, quien estará a cargo de esta Fiscalía será Darío Tagua.

En lo referente a la Fiscalía Adjunta en lo Civil, los asuntos serán atendidos por María Cecilia Aymerich del 1 al 9 de enero; y por Sebastián Guillermo Soneira del 10 al 31 de enero. Por su parte, quienes tendrán a cargo la Fiscalía de Cámara Civil y Unidad Fiscal Civil, serán Silvina Scokin del 1 al 8 de enero y María Cecilia Aymerich entre el 9 y el 15 de enero. Mientras que Víctor Hugo Babolene estará a cargo de esa fiscalía entre el día 16 al 22 de enero y Esteban Garcés cumplirá esa función desde el 23 al 31 de enero.

Las Jefaturas Fiscales, en tanto, tendrán a los siguientes mandos, en función del siguiente cronograma: Fernando Guzzo estará a cargo del 1 al 10 de enero; Sebastián Capizzi del 11 al 14 de enero; María Paula Quiroga del 15 al 16 de enero; Alejandro Iturbide del 17 al 18 de enero; y Laura Rousselle del 19 al 31 de enero.

Asimismo, todas las Unidades Fiscales, como así también el Cuerpo Médico Forense y Criminalístico, el Registro Provincial de Huellas Genéticas Digitalizadas y la Dirección de Informática se encuentran prestando servicios en forma habitual. Se suman las unidades que cumplen un rol clave dentro del ámbito del MPF, tales como la Unidad de Apoyo para la Investigación Fiscal (U.D.A.P.I.F); la Unidad de Expedición y Recepción de Antecedentes Penales (U.E.R) y la Dirección de Infraestructura. Vale mencionar también, que los equipos de profesionales, tales como el Equipo profesional Interdisciplinario (E.P.I) y el Equipo de Abordaje de Abuso Sexual (E.deA.A.S), además de áreas y direcciones que prestan servicios internos en el MPF, están prestando servicios con rotación de personal.

Oficinas Fiscales, con horarios de atención habituales

A través de la misma resolución, se estableció además, disponer que del 1 al 31 de enero de 2026 el horario de prestación de servicios para las Unidades Fiscales Especializadas y Departamentales se cumplirá en forma presencial, en turno matutino, en el horario comprendido entre las 07:30 y las 13:30 horas. Mientras que durante todo el mes de enero, el horario de prestación de servicio de los Organismos Auxiliares, Dependencias de Apoyo y Áreas Administrativas se cumplirá en forma presencial, en turno matutino, en el horario comprendido entre las 07:30 y las 13:30 horas.

Por su parte, el horario de prestación de servicios de las Oficinas Fiscales es de forma presencial de 07:00 a 23.00 horas; debiendo los/as Ayudantes Fiscales que se desempeñan en las mismas cumplirlo conforme a los cronogramas de turnos establecidos por la Coordinación General del MPF y las Delegaciones de la Procuración General en la Segunda, Tercera y Cuarta Circunscripción Judicial.

La máxima autoridad del MPF dispuso también, que en el mismo periodo de la Feria Judicial, el personal técnico y de la administración que cumplan funciones en Oficinas Fiscales de la Provincia presten servicio en turnos de siete (7) horas, organizados en los siguientes horarios: turno matutino de 07:00 a 14:00 horas y de 08:00 a 15:00 horas; y turno vespertino de 15:00 a 22:00 horas y de 16:00 a 23:00 horas. Los/as Ayudantes Fiscales deberán distribuir al personal afectado a trabajar de forma tal que todas las franjas horarias indicadas queden cubiertas con al menos un/a auxiliar administrativo/a.