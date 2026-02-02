2 de febrero de 2026
Sitio Andino
Salud

Nuevo Hospital de Luján de Cuyo: especialidades y cómo sacar turnos (con y sin Obra Social)

El nuevo Hospital de Luján de Cuyo, pionero en Mendoza por su modelo de gestión público-privada, abre sus puertas para ofrecer servicios médicos de calidad.

Nuevo Hospital de Luján de Cuyo: especialidades y cómo sacar turnos (con y sin Obra Social).

Nuevo Hospital de Luján de Cuyo: especialidades y cómo sacar turnos (con y sin Obra Social).

Foto: Prensa Gobierno de Mendoza
 Por Natalia Mantineo

Este lunes, tras años de espera, el Nuevo Hospital de Luján de Cuyo inicia su atención ambulatoria. Este centro asistencial, pionero en Mendoza por su modelo de gestión público-privada, abre sus puertas para ofrecer atención médica de calidad para pacientes con o sin obra social.

De acuerdo con la información dada a conocer a Sitio Andino por el director asistencial del establecimiento, Claudio Salinas, la puesta en marcha será progresiva: "Arrancamos con atención ambulatoria; vamos a ir sumando servicios a medida que se amplíe la agenda, pero siempre bajo la modalidad de consulta programada".

hospital lujan de cuyo
El nuevo Hospital de Luján de Cuyo abre sus puertas este lunes, con servicio ambulatorio.

El nuevo Hospital de Luján de Cuyo abre sus puertas este lunes, con servicio ambulatorio.

Nuevo Hospital de Luján de Cuyo: especialidades disponibles

En esta primera etapa, el hospital cuenta con un staff de profesionales en 19 áreas clave. La atención se centra en consultas externas y seguimiento de patologías:

  • Atención primaria y familiar: Clínica Médica, Medicina de Familia y Pediatría.

  • Cirugía programada (consultas): General, Tórax, Cabeza y Cuello, y Neurocirugía.

  • Salud de la Mujer: Ginecología y Obstetricia.

  • Especialidades médicas: Cardiología, Dermatología, Gastroenterología, Nefrología, Neumonología (Adultos y Niños), Nutrición y Urología.

  • Traumatología: adultos y niños.

  • Salud Mental: Psicología.

faringitis, pediatra, niños
Entre las especialidades, el nosocomio contará con el servicio de Pediatría.

Entre las especialidades, el nosocomio contará con el servicio de Pediatría.

Guía de turnos: cómo acceder según tu cobertura

El sistema de turnos está dividido para garantizar la equidad en el acceso a la salud.

1. Pacientes sin Obra Social (Sistema Público)

Las personas sin cobertura médica deben utilizar los canales oficiales de la Provincia para turnos programados:

  • Línea 148: llamar y seguir la secuencia: Opción 6, luego Opción 1 y finalmente Opción 5.

  • App "Mendoza por Mí": disponible para descarga en Android e iOS.

  • Atención presencial: los que tengan dificultades con los canales digitales, podrán acercarse al hospital para gestionar la cita en ventanilla.

turnos hospital lujan
El Hospital de Luján de Cuyo abrió sus puertas este domingo.

El Hospital de Luján de Cuyo abrió sus puertas este domingo.

2. Pacientes con Obra Social o Prepaga

Para agilizar la atención de pacientes con cobertura, se ha habilitado una línea exclusiva:

  • WhatsApp de Turnos: 261 6807764.

  • Coseguros: recordar que, dependiendo del convenio con la prestadora, se podrá requerir el pago de un seguro de atención, tal como sucede en los efectores privados.

Servicio de demanda espontánea

A partir de febrero, el hospital habilitará un área de Demanda Espontánea para situaciones que no requieren una cita previa, pero que no son emergencias ni urgencias.

  • Casos permitidos: fiebre, catarros, cuadros gripales o dolores leves.

  • Urgencias y Emergencias: el hospital NO atiende emergencias críticas en esta fase. Los casos graves serán derivados a centros de mayor complejidad (como el Hospital Central o el Notti).

15 de Enero de 2025, Hospital de luján de Cuyo, consultorios externos
El Hospital de Luján de de Cuyo contará con servicio de Demanda Espontánea.

El Hospital de Luján de de Cuyo contará con servicio de Demanda Espontánea.

Vacunatorio del Hospital de Luján

El vacunatorio oficial continúa su funcionamiento normal dentro del predio, bajo la órbita del Ministerio de Salud y el Área Sanitaria departamental.

  • Horario de atención: De 8 a 20.

  • Requisito: concurrir con DNI y carnet de vacunación.

Expectativa y apertura: cómo está hoy lunes 2 de febrero, el Paso Internacional Los Libertadores
alta montaña

Expectativa y apertura: cómo está hoy lunes 2 de febrero, el Paso Internacional Los Libertadores

