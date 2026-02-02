Nuevo Hospital de Luján de Cuyo: especialidades y cómo sacar turnos (con y sin Obra Social).

Este lunes, tras años de espera, el Nuevo Hospital de Luján de Cuyo inicia su atención ambulatoria. Este centro asistencial, pionero en Mendoza por su modelo de gestión público-privada, abre sus puertas para ofrecer atención médica de calidad para pacientes con o sin obra social .

De acuerdo con la información dada a conocer a Sitio Andino por el director asistencial del establecimiento, Claudio Salinas , la puesta en marcha será progresiva : "Arrancamos con atención ambulatoria; vamos a ir sumando servicios a medida que se amplíe la agenda, pero siempre bajo la modalidad de consulta programada".

En esta primera etapa, el hospital cuenta con un staff de profesionales en 19 áreas clave. La atención se centra en consultas externas y seguimiento de patologías:

El nuevo Hospital de Luján de Cuyo abre sus puertas este lunes, con servicio ambulatorio.

El sistema de turnos está dividido para garantizar la equidad en el acceso a la salud.

Entre las especialidades, el nosocomio contará con el servicio de Pediatría.

Salud de la Mujer: Ginecología y Obstetricia.

Atención primaria y familiar: Clínica Médica, Medicina de Familia y Pediatría.

1. Pacientes sin Obra Social (Sistema Público)

Las personas sin cobertura médica deben utilizar los canales oficiales de la Provincia para turnos programados:

Línea 148: llamar y seguir la secuencia: Opción 6 , luego Opción 1 y finalmente Opción 5 .

App "Mendoza por Mí": disponible para descarga en Android e iOS.

Atención presencial: los que tengan dificultades con los canales digitales, podrán acercarse al hospital para gestionar la cita en ventanilla.

turnos hospital lujan El Hospital de Luján de Cuyo abrió sus puertas este domingo.

2. Pacientes con Obra Social o Prepaga

Para agilizar la atención de pacientes con cobertura, se ha habilitado una línea exclusiva:

WhatsApp de Turnos: 261 6807764 .

Coseguros: recordar que, dependiendo del convenio con la prestadora, se podrá requerir el pago de un seguro de atención, tal como sucede en los efectores privados.

Servicio de demanda espontánea

A partir de febrero, el hospital habilitará un área de Demanda Espontánea para situaciones que no requieren una cita previa, pero que no son emergencias ni urgencias.

Casos permitidos: fiebre, catarros, cuadros gripales o dolores leves.

Urgencias y Emergencias: el hospital NO atiende emergencias críticas en esta fase. Los casos graves serán derivados a centros de mayor complejidad (como el Hospital Central o el Notti).

15 de Enero de 2025, Hospital de luján de Cuyo, consultorios externos El Hospital de Luján de de Cuyo contará con servicio de Demanda Espontánea. Foto: Cristian Lozano

Vacunatorio del Hospital de Luján

El vacunatorio oficial continúa su funcionamiento normal dentro del predio, bajo la órbita del Ministerio de Salud y el Área Sanitaria departamental.