2 de febrero de 2026
{}
Sitio Andino
¡ATENCIÓN!

Desde hoy, en algunos departamentos los permisos de viaje para menores se darán solo de forma online

Paso a paso, cómo gestionar la autorización de viaje para menores desde la web del Poder Judicial. En qué casos solo se aceptarán solicitudes a través de internet.

A partir del 2 de febrero, las autorizaciones de viaje para menores de edad en algunos departamentos deberán iniciarse por la web del Poder Judicial.

A partir del 2 de febrero, las autorizaciones de viaje para menores de edad en algunos departamentos deberán iniciarse por la web del Poder Judicial.

Por Sitio Andino Sociedad

A partir del lunes 2 de febrero, las autorizaciones de viaje para menores de edad en algunos departamentos de la provincia deberán iniciarse exclusivamente a través de la web del Poder Judicial de Mendoza. El trámite busca simplificar y agilizar un procedimiento muy utilizado por las familias.

La medida alcanza a quienes pertenecen a la Primera Circunscripción Judicial, es decir los departamentos del Gran Mendoza, donde desde septiembre de 2025 ya coexistían las modalidades online y presencial.

Lee además
El turista del verano 2026 ya no viaja igual: cómo elige destinos y qué lo moviliza
INFORME DE LA CAME

El turista del verano 2026 ya no viaja igual: cómo elige destinos y qué lo moviliza
Turismo: según el INDEC, por cada extranjero que arribó al país se fueron dos argentinos al exterior
Estadísticas

Según el INDEC, por cada extranjero que arribó al país se fueron dos argentinos al exterior

Este trámite se realiza cuando los menores de edad viajan con uno solo de los progenitores, un tutor u otra persona.

Con este cambio, el sistema digital pasa a ser obligatorio para iniciar la solicitud, mientras que la instancia presencial se limita a la certificación final de firmas en las oficinas de San Martín 322, Ciudad.

Según informaron desde el Poder Judicial, la digitalización permite ahorrar tiempo, ya que la ciudadanía carga previamente la documentación y los comprobantes de pago. De este modo, la concurrencia presencial se realiza solo con turno asignado y la demora no supera los 15 minutos.

Cómo funciona el trámite online

“El trámite se inicia de manera online y se concluye de forma presencial porque el funcionario judicial debe certificar la firma de los padres”, explicó Ulises Carmona, responsable de la Oficina de Legalizaciones y Certificaciones de la Suprema Corte de Justicia.

Para comenzar, se debe ingresar a www.jusmendoza.gob.ar, acceder al Portal de Servicios a la Ciudadanía y seleccionar “Autorización de viaje a menores ”. Allí se abonan los códigos correspondientes y se completa el formulario con los datos del menor, progenitores o tutores y, si corresponde, del adulto responsable.

Plazos, edades y firma final

El sistema establece plazos máximos según la edad del menor: hasta 1 año (0 a 3 años), 3 años (4 a 7), hasta cumplir 13 años (8 a 12) y hasta la mayoría de edad para adolescentes de 13 a 17 años, quienes incluso pueden viajar solos.

Una vez cargada toda la documentación —DNI, partida de nacimiento y comprobantes de pago— la oficina judicial verifica los datos y notifica por correo electrónico día y horario para concurrir a firmar y retirar la autorización.

Paso a paso para realizar el trámite

  • Ingresar a www.jusmendoza.gob.ar.

  • Seleccionar el botón “Portal Servicios Ciudadanía”.

  • Entrar a “Legalizaciones y Certificaciones”.

  • Completar el formulario de autorización de viaje a menores y abonar los códigos 010 en línea.

  • Adjuntar la documentación requerida (DNI del menor, partida de nacimiento actualizada, DNI de padres/tutores y comprobante de pago).

  • Esperar el mail de confirmación con día y horario para firmar y retirar el permiso.

Embed

Temas
Seguí leyendo

Se reanuda hoy la actividad en el Poder Judicial de Mendoza

Nuevo Hospital de Luján de Cuyo: especialidades y cómo sacar turnos (con y sin Obra Social)

Habrá corte de luz en estos departamentos de la provincia de Mendoza este lunes 2 de febrero

Por qué se celebra el Día Mundial de los Humedales este 2 de febrero

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, lunes 2 de febrero de 2026

Expectativa y apertura: cómo está hoy lunes 2 de febrero, el Paso Internacional Los Libertadores

¿Cómo estará el tiempo este lunes? el pronóstico después de las tormentas en Mendoza

El Paso Los Libertadores sigue cerrado: qué se evalúa y cuándo podría abrir

LO QUE SE LEE AHORA
expectativa y apertura: como esta hoy lunes 2 de febrero, el paso internacional los libertadores
alta montaña

Expectativa y apertura: cómo está hoy lunes 2 de febrero, el Paso Internacional Los Libertadores

Las Más Leídas

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2413 y números ganadores del domingo 1 de febrero
Juegos de azar

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2413 y números ganadores del domingo 1 de febrero

Resultados del Quini 6 de hoy domingo 1 de febrero: números ganadores del sorteo 3344
Juegos de azar

Resultados del Quini 6 de hoy domingo 1 de febrero: números ganadores del sorteo 3344

Expectativa y apertura: cómo está hoy lunes 2 de febrero, el Paso Internacional Los Libertadores
alta montaña

Expectativa y apertura: cómo está hoy lunes 2 de febrero, el Paso Internacional Los Libertadores

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1339 del domingo 1 de febrero
Juegos de azar

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1339 del domingo 1 de febrero

Dramático rescate en Villa 25 de Mayo, San Rafael: una creciente volcó una camioneta.
Están a salvo

Por la creciente en San Rafael, una pareja de jubilados volcó en su camioneta