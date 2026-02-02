Desde hoy, en algunos departamentos los permisos de viaje para menores se darán solo de forma online

A partir del 2 de febrero, las autorizaciones de viaje para menores de edad en algunos departamentos deberán iniciarse por la web del Poder Judicial.

A partir del lunes 2 de febrero , las autorizaciones de viaje para menores de edad en algunos departamentos de la provincia deberán iniciarse exclusivamente a través de la web del Poder Judicial de Mendoza . El trámite busca simplificar y agilizar un procedimiento muy utilizado por las familias.

La medida alcanza a quienes pertenecen a la Primera Circunscripción Judicial , es decir los departamentos del Gran Mendoza, donde desde septiembre de 2025 ya coexistían las modalidades online y presencial.

Este trámite se realiza cuando los menores de edad viajan con uno solo de los progenitores, un tutor u otra persona.

Con este cambio, el sistema digital pasa a ser obligatorio para iniciar la solicitud, mientras que la instancia presencial se limita a la certificación final de firmas en las oficinas de San Martín 322, Ciudad.

Según informaron desde el Poder Judicial, la digitalización permite ahorrar tiempo, ya que la ciudadanía carga previamente la documentación y los comprobantes de pago. De este modo, la concurrencia presencial se realiza solo con turno asignado y la demora no supera los 15 minutos.

Cómo funciona el trámite online

“El trámite se inicia de manera online y se concluye de forma presencial porque el funcionario judicial debe certificar la firma de los padres”, explicó Ulises Carmona, responsable de la Oficina de Legalizaciones y Certificaciones de la Suprema Corte de Justicia.

Para comenzar, se debe ingresar a www.jusmendoza.gob.ar, acceder al Portal de Servicios a la Ciudadanía y seleccionar “Autorización de viaje a menores ”. Allí se abonan los códigos correspondientes y se completa el formulario con los datos del menor, progenitores o tutores y, si corresponde, del adulto responsable.

Plazos, edades y firma final

El sistema establece plazos máximos según la edad del menor: hasta 1 año (0 a 3 años), 3 años (4 a 7), hasta cumplir 13 años (8 a 12) y hasta la mayoría de edad para adolescentes de 13 a 17 años, quienes incluso pueden viajar solos.

Una vez cargada toda la documentación —DNI, partida de nacimiento y comprobantes de pago— la oficina judicial verifica los datos y notifica por correo electrónico día y horario para concurrir a firmar y retirar la autorización.

Paso a paso para realizar el trámite

Ingresar a www.jusmendoza.gob.ar .

Seleccionar el botón “Portal Servicios Ciudadanía”.

Entrar a “Legalizaciones y Certificaciones”.

Completar el formulario de autorización de viaje a menores y abonar los códigos 010 en línea.

Adjuntar la documentación requerida (DNI del menor, partida de nacimiento actualizada, DNI de padres/tutores y comprobante de pago).

Esperar el mail de confirmación con día y horario para firmar y retirar el permiso.