Turismo: según el INDEC, por cada extranjero que arribó al país se fueron dos argentinos al exterior

El turismo internacional receptivo disminuyó en la Argentina. Las cifras cayeron 7,9% durante diciembre, mientras que aumentaron 1,7% las salidas del país, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) . Durante el último mes del año, ingresaron 887.800 visitantes no residentes por todas las vías de acceso al país. De ese total, 535.800 se repartieron en turistas y 352.000 en excursionistas.

A su vez, la cantidad de turistas que visitaron el país cayó un 6,6% contra noviembre. Del total del turismo receptivo , el 17,6% provino de Europa, el 16,6% de Brasil y el 15,4% de Chile. El 48,4% de los turistas no residentes llegó a Argentina a través de la vía aérea , el 37,3%, por terrestre y el 14,3% restante por fluvial/marítima.

Con relación a las salidas al exterior, se totalizaron 1.277.700 durante diciembre: 705.100 fueron turistas y 572.600 fueron excursionistas. El 77% del turismo emisivo se dirigió a los países limítrofes:

El 45,7% de los turistas residentes salieron del país por la vía terrestre, el 41,8% por aérea y el 12,5%, por fluvial/marítima. Así, el último mes del año cerró con un saldo negativo de 389.900 visitantes internacionales. Esto se dio como consecuencia de los saldos negativos de 169.300 de turistas y de 220.600 de excursionistas.

En diciembre de 2025 ingresaron 535,8 mil turistas internacionales a la Argentina y salieron 705,1 mil: 7,9% menos y 1,7% más interanual, respectivamente

La cifras anuales del INDEC

En el 2025, 8.775.600 personas visitaron al país, de los cuales 5.315.900 fueron turistas y 3.459.700 fueron excursionistas. En total, representó un descenso del 19,7% contra los 10.927.600 que arribaron a la Argentina en 2024.

En cuanto a la salida de los argentinos, salieron 18.839.900 durante el año: 11.896.300 fueron turistas y 6.942.600 excursionistas. Comparado contra el 2024, aumentaron un 38,6% las salidas al exterior.

Por cada extranjero que arribó al país se fueron dos argentinos al exterior.

En total, el gasto del turismo receptivo fue de US$3.110 millones, mientras que en el emisivo fue de US$7.164,2 millones. Esto derivó en un saldo negativo de US$4.054,2 millones, siendo que a la Argentina le ingresó menos dinero del que se gastaron los argentinos en el exterior.

La gastronomía concentró el mayor gasto de los turistas no residentes, con el 31,2%. Le siguió: