Embalse Valle Grande: turismo, aventura y descanso en San Rafael

Los visitantes a Valle Grande pueden disfrutar de alquiler de sombrillas, reposeras, paseos en kayak o canoa, y excursiones de rafting y tirolesa en un entorno natural único.

Embalse Valle Grande en San Rafael.

Por Sitio Andino Departamentales

El embalse Valle Grande está ubicado a 35 km de la ciudad de San Rafael y a 268 km de Mendoza Capital. Se puede llegar en vehículo particular, un servicio contratado desde la ciudad o en transporte público desde la terminal de ómnibus.

Para llegar desde la Ciudad de Mendoza al Embalse Valle Grande en San Rafael, se debe tomar la Ruta Nacional 40 (RN 40) hacia el sur hasta San Rafael y luego la Ruta Provincial 173 (RP 173), que te lleva por el escénico Cañón del Atuel bordeando el río hasta el dique, un trayecto total que combina ruta asfaltada y, en algunos tramos, ripio, ofreciendo paisajes impresionantes y miradores naturales.

Valle Grande, dique, San Rafael.jpeg

Para arribar a las playas de arenas blancas hay que cruzar el dique en catamarán, lancha, kayak o canoa. En el lugar se alquilan sombrillas, pero uno puede llevar su sombrilla, reposera y por supuesto, comida y agua. Es una excursión para pasar el día.

Noticiero Andino llevó a cabo un relevamiento por el Valle Grande con el fin de entrarse en los valores que este destino turístico por excelencia ofrece, para disfrutar de sus bondades.

Valle Grande, un destino imperdible en San Rafael

Embed - SAN RAFAEL: CUÁNTO CUESTA ACAMPAR Y HACER ACTIVIDADES EN VALLE GRANDE

Servicios y precios que ofrece Valle Grande

Camping Carmen

  • Alojamiento en refugios o mini cabañas (De $30.000 a $50.000 la base para dos personas, por día)
  • Acampe al aire libre ($7.000 por persona y $7.000 la carpa)
  • Pileta, wiffi y todos los servicios necesarios

Camping Club Los Pescadores

  • Dos piletas de natación (entrada al camping no socios $8.000 por persona)
  • Quincho con wiffi y baños públicos
  • Proveeduría, cancha de fútbol. cancha de vóley, juegos infantiles
  • Socios: carpa a $10.000 por noche y la casilla a $20.000
  • No socios: carpa a $30.000 por noche y la casilla a $45.000

Camping La Ensenada

  • Pileta, churrasquera, baños, duchas (entrada al camping $9.000 para pasar el día. La carpa tiene un valor de $20.000)
  • Comidas para llevar
  • Proveeduría

Turismo aventura - Raffeish

  • Gastronomía
  • Una playa de arena del lago
  • Actividades concernientes al lugar (bajada en rafting a $20.000 por persona. Paseo en catamarán entre $20.000 y $25.000 por persona. Tirolesa de $25.000 a $40.000)

