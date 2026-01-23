Embalse Valle Grande: turismo, aventura y descanso en San Rafael

Embalse Valle Grande en San Rafael.

Para llegar desde la Ciudad de Mendoza al Embalse Valle Grande en San Rafael, se debe tomar la Ruta Nacional 40 (RN 40) hacia el sur hasta San Rafael y luego la Ruta Provincial 173 (RP 173), que te lleva por el escénico Cañón del Atuel bordeando el río hasta el dique, un trayecto total que combina ruta asfaltada y, en algunos tramos, ripio, ofreciendo paisajes impresionantes y miradores naturales.

Valle Grande, dique, San Rafael.jpeg Para arribar a las playas de arenas blancas hay que cruzar el dique en catamarán, lancha, kayak o canoa. En el lugar se alquilan sombrillas, pero uno puede llevar su sombrilla, reposera y por supuesto, comida y agua. Es una excursión para pasar el día.

Noticiero Andino llevó a cabo un relevamiento por el Valle Grande con el fin de entrarse en los valores que este destino turístico por excelencia ofrece, para disfrutar de sus bondades.

Valle Grande, un destino imperdible en San Rafael Embed - SAN RAFAEL: CUÁNTO CUESTA ACAMPAR Y HACER ACTIVIDADES EN VALLE GRANDE Servicios y precios que ofrece Valle Grande Camping Carmen Alojamiento en refugios o mini cabañas (De $30.000 a $50.000 la base para dos personas, por día)

Acampe al aire libre ($7.000 por persona y $7.000 la carpa)

Pileta, wiffi y todos los servicios necesarios Camping Club Los Pescadores Dos piletas de natación (entrada al camping no socios $8.000 por persona)

Quincho con wiffi y baños públicos

Proveeduría, cancha de fútbol. cancha de vóley, juegos infantiles

Socios: carpa a $10.000 por noche y la casilla a $20.000

No socios: carpa a $30.000 por noche y la casilla a $45.000 Camping La Ensenada Pileta, churrasquera, baños, duchas (entrada al camping $9.000 para pasar el día. La carpa tiene un valor de $20.000)

Comidas para llevar

Proveeduría Turismo aventura - Raffeish Gastronomía

Una playa de arena del lago

Actividades concernientes al lugar (bajada en rafting a $20.000 por persona. Paseo en catamarán entre $20.000 y $25.000 por persona. Tirolesa de $25.000 a $40.000)