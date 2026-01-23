Embalse Valle Grande: turismo, aventura y descanso en San Rafael

El embalse Valle Grande está ubicado a 35 km de la ciudad de San Rafael y a 268 km de Mendoza Capital. Se puede llegar en vehículo particular, un servicio contratado desde la ciudad o en transporte público desde la terminal de ómnibus.
Los visitantes a Valle Grande pueden disfrutar de alquiler de sombrillas, reposeras, paseos en kayak o canoa, y excursiones de rafting y tirolesa en un entorno natural único.
Para llegar desde la Ciudad de Mendoza al Embalse Valle Grande en San Rafael, se debe tomar la Ruta Nacional 40 (RN 40) hacia el sur hasta San Rafael y luego la Ruta Provincial 173 (RP 173), que te lleva por el escénico Cañón del Atuel bordeando el río hasta el dique, un trayecto total que combina ruta asfaltada y, en algunos tramos, ripio, ofreciendo paisajes impresionantes y miradores naturales.
Para arribar a las playas de arenas blancas hay que cruzar el dique en catamarán, lancha, kayak o canoa. En el lugar se alquilan sombrillas, pero uno puede llevar su sombrilla, reposera y por supuesto, comida y agua. Es una excursión para pasar el día.
Noticiero Andino llevó a cabo un relevamiento por el Valle Grande con el fin de entrarse en los valores que este destino turístico por excelencia ofrece, para disfrutar de sus bondades.
Camping Carmen
Camping Club Los Pescadores
Camping La Ensenada
Turismo aventura - Raffeish