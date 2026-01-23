La Municipalidad de Mendoza vive un verano con cultura, música y teatro

La Municipalidad de Mendoza vive a pleno su plan de verano con el diseño de actividades pensadas para todos los gustos y todas las edades. A las colonias de verano artísticas que proponen el Museo de Arte Moderno (MMAMM) y el Museo del Área Fundacional (MAF ) se incorporan eventos de música, danza y teatro.

El ciclo Sábados Sorprendentes continúa llenando de melodías la Peatonal Sarmiento . Los mendocinos y turistas se encontrarán este sábado al mediodía con un repertorio de bossa nova a cargo de la dulce voz de Cintia Lozada . A las 12 y durante una hora, quienes recorran el centro mendocino se encontrarán con este show en la Pérgola del paseo peatonal.

En el teatro Quintanilla se ofrecerán nuevas funciones de la obra “La oposición de Marte” de la Comedia Municipal Cristóbal Arnold 2025 , ganadora de la 21° edición de la Comedia Municipal que es dirigida por Alejandro Conte con libro de Mau Funes.

Así, este viernes 23 y sábado 24 , a las 21.30, vuelve a escena la historia de tres primos hermanos reunidos por la muerte de la madre de uno de ellos después de muchos años de no verse, y el encuentro estará signado por un evento astronómico donde se va develando una identidad oculta, todo en tono casi melodramático y con tintes de thriller policial. Las entradas pueden adquirirse a $10.000 en la plataforma Entrada Web .

El domingo 25 vecinos y turistas que visiten el Parque Central se encontrarán al atardecer con una nueva fecha del Animate, ciclo en donde el público puede expresar su talento en canto, baile, magia y humor sin ánimo de competencia. Los artistas participantes sólo deberán llevar su pista en pendrive para su actuación, o enviarla a este mail [email protected] . Y el domingo 25, a las 19, desplegar sus habilidades artísticas en el Parque Central. Se trata de una actividad con acceso sin costo y que tiene al cantante Alberto Jerez como conductor y guía.

image

Las actividades de verano de los museos

El Museo Municipal de Arte Moderno y el Museo del Área Fundacional ofrecen sus propias colonias de vacaciones para niños, niñas y adolescentes con el "Flota Flota" y "Explora MAF" que abarca más de 30 talleres, actividades y encuentros vinculados a lo artístico y cultural pero también a lo patrimonial e histórico.

La obra de teatro histórica "Huellas", que lleva 27 años en cartelera, se brinda a los turistas para que conozcan en sus vacaciones la historia de la fundación de Mendoza. La próxima función será el sábado 31, a las 11, en el MAF y su plaza Pedro del Castillo. La original propuesta inmersiva es dirigida por Pinty Saba; las entradas tienen un valor de $10.000 y se solicitan con anticipación vía Whatsapp al 261 5657508, ya que los cupos son limitados.

Por su parte, el MMAMM mantiene vigentes hasta el 15 de febrero las muestras "El equilibrista" de Miguel Gandolfo, "Retumbo" de Irina Kirchuk y "Dibujos" de Francisco Correas. Pueden visitarse sin costo de ingreso de miércoles a viernes, de 10 a 19; sábados, domingos y feriados, de 16 a 20.

image

Más adelantos para vivir el verano en la Ciudad

Volvieron los Picnics Musicales a la Nave Cultural para disfrutar de noches al aire libre con bandas locales, Djs, stands de emprendedores de Diseño Libre y propuestas gastronómicas. La próxima fecha será el sábado 31 de enero, a partir de las 19, en los jardines de la Nave, en el Parque Central, con entrada sin costo.

Feria de emprendedores, artesanos y diseñadores se fusionan a la música en vivo y DJ sets en un espacio Mate Moment pensado para armar picnic y entregarse al relax al aire libre. Se suman una kermés y juegos para toda la familia, así como talleres de arte para grandes y chicos, un patio gastronómico y foodtrucks.

El tiempo de cosecha ya se palpita en la capital mendocina y el domingo 1 de febrero las candidatas a reina de la Vendimia de la Ciudad tendrán su momento de presentación en la plaza Independencia con una gran Peña de las Reinas. De 20 a 23.30 no faltarán la música y la danza donde las chicas bailarán cueca y gato mientras actuarán los ballets municipales, agrupaciones folclóricas y se dispondrán patios de comidas típicas y la Plaza de las Artes.

El viernes 6 de febrero, a las 21, llegará el día esperado para honrar nuestras raíces y nuestra tradición con la “Vendimia, Alma y Gloria de mi Ciudad” en el Parque Cívico, donde más de 300 artistas brindarán un espectáculo que combinará efectos visuales y sonoros con nuevas tecnologías y un despliegue escénico sorprendente que buscará que los asistentes se enamoren de la Ciudad de Mendoza, anfitriona de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026.

image

Vino a la Nave Cultural Mendoza al aire libre con Turf y el aniversario de la Arístides

El sábado 28 de febrero abre la edición 2026 del ciclo Vino a la Nave con la presentación de la banda Turf. Las entradas están disponibles en la plataforma Venti.

Vino a la Nave Cultural Mendoza es una experiencia única que ofrece más que un simple encuentro de degustación de vinos. Es una celebración donde el vino es el protagonista en un ambiente distendido y festivo.

Pensado para jóvenes que buscan explorar el mundo del vino de una manera fresca, el evento combina buena música, excelente selección de bodegas y una propuesta gastronómica variada. Esta edición será especial, en los jardines de la Nave Cultural, aire libre, vino y mucha música.

Luego, durante la semana vendimial, el jueves 5 de marzo la calle céntrica emblemática de la movida nocturna resonará de punta a punta. Es que el Aniversario de la Arístides ya se ha convertido en uno de los eventos más convocantes y esperados del año en la Ciudad.

Estas son algunas de las propuestas próximas para este finde y para que vecinos y visitantes disfruten el verano en la Ciudad. Para más información, ingresar a turismo.ciudaddemendoza.gob.ar