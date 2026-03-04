Obesidad: una enfermedad que crece y aumenta el riesgo de diabetes y problemas cardíacos

La obesidad crece en el mundo. Gentileza

La obesidad es una enfermedad crónica caracterizada por un exceso de grasa corporal que incrementa el riesgo de desarrollar enfermedades no transmisibles como la diabetes tipo 2, afecciones cardiovasculares e hipertensión. A nivel global, la OMS señala que la prevalencia se ha triplicado desde 1975, alcanzando cifras récord y generando un impacto económico y social considerable.

A fin de conocer la situación en San Rafael y el sur mendocino, desde Noticiero Andino dialogamos con la Licenciada en Nutrición de OSEP San Rafael quien se refirió al tema mencionado.

"Lamentablemente es una enfermedad que va en aumento - refirió la profesional - y ya tiene la característica de pandemia, más del 50% de la población tiene sobrepeso y Argentina no está exento de estos números y esas estadísticas se trasladan además a nivel local", comentó.

Obesidad: la palabra de la licenciada en nutrición Alicia García sobre esta enfermedad Embed - EL 50% DE LA POBLACIÓN PADECE DE OBESIDAD