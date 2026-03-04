4 de marzo de 2026
La Municipalidad de Mendoza será sede del Punto Federal de Promoción Turística 2026

Del jueves 5 al sábado 7 de marzo, frente al Escudo Provincial de Plaza Independencia, con entrada libre y gratuita.

Promoción turística en la Plaza Independencia.

Promoción turística en la Plaza Independencia.

Por Sitio Andino Departamentales

La Municipalidad de Mendoza será escenario del Punto Federal de Promoción Turística 2026, un espacio que reunirá a destinos de distintas regiones de Argentina y del exterior con el objetivo de fortalecer la articulación, el intercambio y la proyección del turismo a nivel nacional e internacional.

El encuentro se desarrollará desde el jueves 5 hasta el sábado 7 de marzo, en el prado verde frente al Escudo Provincial de la Plaza Independencia (intersección de calles Sarmiento y Chile). La entrada será libre y gratuita.

El día de apertura, el evento se desarrollará en el horario de 17.00 a 22.00; luego continuará el viernes 6 en doble turno, de 10.00 a 13.30 y de 17.00 a 22.00 horas; y finalizará el sábado 7 de 10.00 a 15.00 horas.

El Punto Federal se proyecta como un espacio de articulación entre organismos públicos, entes de promoción y prestadores turísticos, promoviendo la visibilización de la diversidad territorial y cultural y el fortalecimiento del trabajo conjunto entre destinos.

image

La Municipalidad de Mendoza será anfitriona

En esta edición, la Ciudad participará como anfitriona junto a organismos provinciales y municipales de diferentes puntos del país, además de contar con una destacada presencia internacional, consolidando una representación federal y regional que refleja la amplitud de la oferta turística.

Durante las tres jornadas se desarrollarán acciones de promoción institucional y presentaciones en vivo donde cada destino compartirá con el público sus principales atractivos, propuestas y experiencias. Asimismo, habrá espacios de vinculación estratégica orientados a consolidar una agenda federal para el desarrollo y la proyección del turismo.

El evento contará también con un punto gastronómico, donde se ofrecerán propuestas culinarias que pondrán en valor los sabores regionales, ampliando la experiencia a través de la identidad gastronómica y cultural de cada destino.

