La Municipalidad de Mendoza será sede del Punto Federal de Promoción Turística 2026

La Municipalidad de Mendoza será escenario del Punto Federal de Promoción Turística 2026 , un espacio que reunirá a destinos de distintas regiones de Argentina y del exterior con el objetivo de fortalecer la articulación , el intercambio y la proyección del turismo a nivel nacional e internacional .

El encuentro se desarrollará desde el jueves 5 hasta el sábado 7 de marzo , en el prado verde frente al Escudo Provincial de la Plaza Independencia (intersección de calles Sarmiento y Chile). La entrada será libre y gratuita .

El día de apertura, el evento se desarrollará en el horario de 17.00 a 22.00; luego continuará el viernes 6 en doble turno, de 10.00 a 13.30 y de 17.00 a 22.00 horas; y finalizará el sábado 7 de 10.00 a 15.00 horas.

El Punto Federal se proyecta como un espacio de articulación entre organismos públicos, entes de promoción y prestadores turísticos, promoviendo la visibilización de la diversidad territorial y cultural y el fortalecimiento del trabajo conjunto entre destinos.

La Municipalidad de Mendoza será anfitriona

En esta edición, la Ciudad participará como anfitriona junto a organismos provinciales y municipales de diferentes puntos del país, además de contar con una destacada presencia internacional, consolidando una representación federal y regional que refleja la amplitud de la oferta turística.

Durante las tres jornadas se desarrollarán acciones de promoción institucional y presentaciones en vivo donde cada destino compartirá con el público sus principales atractivos, propuestas y experiencias. Asimismo, habrá espacios de vinculación estratégica orientados a consolidar una agenda federal para el desarrollo y la proyección del turismo.

El evento contará también con un punto gastronómico, donde se ofrecerán propuestas culinarias que pondrán en valor los sabores regionales, ampliando la experiencia a través de la identidad gastronómica y cultural de cada destino.