Guaymallén avanza con la recuperación de un nuevo tramo de Bandera de Los Andes Foto: Mun. de Guaymallén

Por Sitio Andino Departamentales







La Municipalidad de Guaymallén inició nuevas obras de recuperación sobre un tramo de la calle Bandera de Los Andes, desde Arturo González hacia el Este. Los trabajos apuntan a mejorar la seguridad y la movilidad en una zona de alto tránsito vehicular y de transporte público, como parte del Plan de Mejora de Infraestructura Urbana.

Guaymallén - Obras 2026 Las obras forman parte del plan de renovación urbana. Foto: Mun. de Guaymallén Más obras para Guaymallén: arrancó la recuperación de Bandera de Los Andes La intervención contempla la construcción de nuevas veredas, cordones, cunetas y banquinas, además de apeaderos, rampas de accesibilidad peatonal, alcantarillas y tareas de confinamiento de calzada. Se trata de una batería de mejoras orientadas a optimizar la circulación y brindar mayor seguridad tanto a peatones como a conductores.

Estas obras se complementan con los trabajos de pavimentación ejecutados a fines de febrero en el mismo tramo. En una extensión de 1.400 metros se realizó el sellado de fisuras, la colocación de una geogrilla y la aplicación de una nueva carpeta de asfalto modificado de cinco centímetros de espesor, lo que permitió reforzar la estructura vial.

Bandera de Los Andes - Obras Los trabajos se complementan con la pavimentación del tramo, a fines de febrero. Foto: Mun. de Guaymallén Así también las obras son parte del Plan de Mejora de Infraestructura Urbana, enmarcado en la Refuncionalización Integral del Acceso Este, la cual busca promover la salud, la seguridad y la integración de los vecinos del departamento. A través de distintas etapas, la comuna impulsa obras como plazas y paseos, ciclovías, pistas de salud, alumbrado público, bulevares y rotondas, para establecer un esquema sostenido de renovación urbana.