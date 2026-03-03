Festival del Malbec y el Olivo: Maipú confirmó las fechas de la 4ª edición Foto: gentileza

Por Sitio Andino Departamentales







Maipú se alista para celebrar la 4ª edición del Festival del Malbec y el Olivo, uno de los eventos más convocantes de su calendario cultural y turístico. Del 21 al 23 de marzo, el Parque Metropolitano Sur reunirá música en vivo, gastronomía y producción regional en una propuesta que pone en valor la identidad vitivinícola y olivícola del departamento.

Maipú - festival Malbec y Olivo 2026 (1) El festival tendrá lugar en el Parque Metropolitano Sur. Foto: gentileza Festival del Malbec y el Olivo en Maipú: las fechas y actividades de la 4° edición El festival propone tres jornadas pensadas para disfrutar con todos los sentidos. A lo largo de las tardes y noches, vecinos y turistas podrán recorrer stands, participar de degustaciones y disfrutar de espectáculos musicales en un entorno que combina cultura, sabores y encuentro comunitario.

Cada día tendrá su impronta. El sábado 21 de marzo estará dedicado a la familia y a las tradiciones, con fuerte presencia del folclore y las raíces locales. El domingo apuntará a un público joven, con propuestas dinámicas que reflejan la versatilidad del malbec y del olivo. El lunes 23 cerrará con una jornada festiva, marcada por la picada compartida, el vino tinto y una grilla artística pensada para convocar a distintas generaciones.

Entre las principales actividades se destacan el pasillo de degustación, con bodegas y productores olivícolas; la feria de artesanos; islas de vino y aceite de oliva para degustar y comprar; e intervenciones culturales en todo el predio. También habrá clases de cocina en vivo, donde chefs especializados mostrarán opciones de maridaje entre malbec, oliva y aceto.

Maipú - festival Malbec y Olivo 2026 (2) Se realizará del 21 al 23 de marzo. Foto: gentileza Bodegas, productores y emprendimientos locales vinculados al vino y al olivo tendrán un rol central en el evento, ofreciendo sus productos y dialogando directamente con el público. El festival no solo promueve el disfrute, sino que fortalece la economía regional y consolida a Maipú como uno de los polos productivos y culturales más importantes de Mendoza. En los próximos días se conocerán los detalles de la grilla de los shows en vivo, con la presencia de artistas de primera calidad, y la organización general del festival.

Compartí la nota:







