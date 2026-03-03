3 de marzo de 2026
{}
Sitio Andino
Evento provincial

Festival del Malbec y el Olivo: Maipú confirmó las fechas de la 4ª edición

El encuentro combinará música en vivo y propuestas gastronómicas para disfrutar en familia, con la participación de bodegas y productores locales.

Festival del Malbec y el Olivo: Maipú confirmó las fechas de la 4ª edición

Festival del Malbec y el Olivo: Maipú confirmó las fechas de la 4ª edición

Foto: gentileza
Por Sitio Andino Departamentales

Maipú se alista para celebrar la 4ª edición del Festival del Malbec y el Olivo, uno de los eventos más convocantes de su calendario cultural y turístico. Del 21 al 23 de marzo, el Parque Metropolitano Sur reunirá música en vivo, gastronomía y producción regional en una propuesta que pone en valor la identidad vitivinícola y olivícola del departamento.

Maipú - festival Malbec y Olivo 2026 (1)
El festival tendrá lugar en el Parque Metropolitano Sur.

El festival tendrá lugar en el Parque Metropolitano Sur.

Festival del Malbec y el Olivo en Maipú: las fechas y actividades de la 4° edición

El festival propone tres jornadas pensadas para disfrutar con todos los sentidos. A lo largo de las tardes y noches, vecinos y turistas podrán recorrer stands, participar de degustaciones y disfrutar de espectáculos musicales en un entorno que combina cultura, sabores y encuentro comunitario.

Lee además
Se viene el Festival del Melón y la Sandía en General Alvear: todo lo que hay que saber video
Se hará en marzo

Se viene el Festival del Melón y la Sandía en General Alvear: todo lo que hay que saber
multitudinario cierre del festival del cosechador en lavalle: folklore, artistas y tradicion
Edición 32º

Multitudinario cierre del Festival del Cosechador en Lavalle: folklore, artistas y tradición

Cada día tendrá su impronta. El sábado 21 de marzo estará dedicado a la familia y a las tradiciones, con fuerte presencia del folclore y las raíces locales. El domingo apuntará a un público joven, con propuestas dinámicas que reflejan la versatilidad del malbec y del olivo. El lunes 23 cerrará con una jornada festiva, marcada por la picada compartida, el vino tinto y una grilla artística pensada para convocar a distintas generaciones.

Entre las principales actividades se destacan el pasillo de degustación, con bodegas y productores olivícolas; la feria de artesanos; islas de vino y aceite de oliva para degustar y comprar; e intervenciones culturales en todo el predio. También habrá clases de cocina en vivo, donde chefs especializados mostrarán opciones de maridaje entre malbec, oliva y aceto.

Maipú - festival Malbec y Olivo 2026 (2)
Se realizará del 21 al 23 de marzo.

Se realizará del 21 al 23 de marzo.

Bodegas, productores y emprendimientos locales vinculados al vino y al olivo tendrán un rol central en el evento, ofreciendo sus productos y dialogando directamente con el público. El festival no solo promueve el disfrute, sino que fortalece la economía regional y consolida a Maipú como uno de los polos productivos y culturales más importantes de Mendoza.

En los próximos días se conocerán los detalles de la grilla de los shows en vivo, con la presencia de artistas de primera calidad, y la organización general del festival.

Temas
Seguí leyendo

Histórica obra vial: 189 km renovados para fortalecer la conexión con el sur mendocino

Malargüe en alerta: más de 20 citados por riñas masivas tras la viralización de impactantes videos

Desde General Alvear el Atuel se hace carro y cobra vida en la Vendimia 2026

Ciudad de Mendoza suma centros de denuncias y Ulpiano Suarez refuerza la seguridad contra el delito

En Malargüe suspendieron un UPD con más de 40 menores y consumo de alcohol

Lavalle apuesta al melón: jornada clave para impulsar su identidad

Suspenden las clases en el turno tarde en este departamento de Mendoza

"La garrafa en tu barrio": cuánto cuesta y dónde conseguirla del 2 al 7 de marzo

LO QUE SE LEE AHORA
multitudinario cierre del festival del cosechador en lavalle: folklore, artistas y tradicion
Edición 32º

Multitudinario cierre del Festival del Cosechador en Lavalle: folklore, artistas y tradición

Las Más Leídas

Fiesta de la Vendimia 2026: votá a tu reina favorita.
Encuesta

Fiesta de la Vendimia 2026: votá a tu reina favorita

Las Heras: persiguió a un ladrón, lo atropelló y mató.
tras un robo en su casa

Las Heras: persiguió a un ladrón, lo atropelló y mató

Dura demanda a la Municipalidad de Godoy Cruz por un accidente en bicicleta. 
sentencia civil

Sufrió un accidente en Godoy Cruz, demandó al Estado y cobrará una fortuna

El perfil del ladrón abatido tras un robo en una casa del barrio Altos del Oeste, en Las Heras y qué pasará con el vecino que lo mató.
el vecino quedó detenido

El ladrón muerto en Las Heras había sido detenido hace dos semanas por otro robo

Las pericias de Científica, clave para determinar lo que ocurrió en Las Heras. 
complicado

Las Heras: cuántos años de cárcel puede recibir el vecino que mató a un ladrón