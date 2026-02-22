Moyano hizo historia y se consagró campeón de la Vuelta de Mendoza en el cierre de la edición 50

-
1977 Juan Carlos Ruarte (San Juan)
1978 Raúl Luján Labate (Buenos Aires)
1979 Juan Carlos Ruarte (San Juan)
1980 Juan Domingo Jácomo (San Juan)
1981 Cayetano Cortez (Mendoza)
1982 Juan Carlos Ruarte (San Juan)
1983 Luis Alberto Bieira (Buenos Aires)
1984 Roberto Escalante (Mendoza)
1985 Omar Contreras (Mendoza)
1986 José Villarroel (Mendoza)
1987 Juan Carlos Rosero (Ecuador)
1988 Raúl del Rosario Ruarte (Mendoza)
1989 Daniel Efraín Castro (San Juan)
1990 Pablo Elizalde (Buenos Aires)
1991 Rubén Bergamín (Mendoza)
1992 Daniel Efraín Castro (San Juan)
1993 Juan Marcelo Agüero (Mendoza)
1994 Fabio Placanica (Buenos Aires)
1995 Pedro Rodríguez (Ecuador)
1996 Erwin Chulde (Ecuador)
1997 Ariel Jaime (Mendoza)
1998 Casio De Paiva Freytas (Brasil)
1999 Elder Herrera (Colombia)
2000 Edgardo Simón (Buenos Aires)
2001 Edgardo Simón (Buenos Aires)
2002 Pedro Pietro (Buenos Aires)
2003 Alejandro Corvalán (Mendoza)
2004 Gabriel Brizuela (Mendoza)
2005 Sebastián Cancio (Buenos Aires)
2006 Marcos Arriagada (Chile)
2007 Ignacio Gili (Mendoza)
2008 Ignacio Gili (Mendoza)
2009 Gabriel Brizuela (Mendoza)
2010 Álvaro Argiro (Tucumán)
2011 Luciano Montivero (San Juan)
2012 Juan Pablo Dotti (Buenos Aires)
2013 Daniel Zamora (San Juan)
2014 Roberto Richeze (Buenos Aires)
2015 Gabriel Brizuela (Mendoza)
2016 Juan Pablo Dotti (Buenos Aires)
2017 Juan Pablo Dotti (Buenos Aires)
2018 Daniel Díaz (Salta)
2019 Juan Pablo Dotti (Buenos Aires)
2020 Juan Pablo Dotti (Buenos Aires)
2021 Juan Pablo Dotti (Buenos Aires)
2022 Laureano Rosas (Buenos Aires)
2023 Nicolás Paredes (Colombia)
2024 Laureano Rosas (Buenos Aires)
2025 André González Zenteno (Perú)