22 de febrero de 2026
{}
Sitio Andino
polideportivo

Moyano hizo historia y se consagró campeón de la Vuelta de Mendoza en el cierre de la edición 50

El cordobés Christian Moyano ganó la exigente Vuelta de Mendoza 2026 tras la décima etapa en Guaymallén. Repasá lo sucedido.

Christian Moyano celebró el título tras una sólida actuación colectiva en la última etapa de la Vuelta de Mendoza.

Christian Moyano celebró el título tras una sólida actuación colectiva en la última etapa de la Vuelta de Mendoza.

 Por Martín Sebastián Colucci

La Vuelta de Mendoza bajó el telón de su histórica 50ª edición con la disputa de la décima etapa en Guaymallén y consagró campeón a Christian Moyano, del equipo Municipalidad de Guaymallén, quien escribió una página inédita al transformarse en el primer ciclista cordobés en quedarse con el tour mendocino.

Cómo se cerró la Vuelta de Mendoza

La jornada final tuvo como ganador al sanjuanino Leonardo Cobarrubia (SEP San Juan), que completó los 143 kilómetros del circuito en 2h 30m 53s. Moyano, respaldado por un trabajo colectivo impecable, controló los intentos de ataque y aseguró el liderazgo sin sobresaltos.

Lee además
José Autran, del SEP San Juan, celebra en la cima del Cristo Redentor tras una actuación histórica en la Vuelta de Mendoza.
polideportivo

Vuelta de Mendoza: José Autran se quedó con la Etapa Reina y Moyano llega líder a la gran definición
Otavio Gonzeli, emocionado, celebra en Junín tras quedarse con la octava etapa del giro mendocino, la Vuelta de Mendoza.
el panorama completo

Vuelta de Mendoza: Otavio Gonzeli ganó la octava etapa y se viene la definición en alta montaña

La etapa final se puso en marcha frente a la Casa de Gobierno de Mendoza, recorrió la ciudad y luego ingresó al Acceso Este, donde el pelotón realizó diez giros al circuito con llegada frente al Predio de la Virgen. La única fuga del día fue protagonizada por Rodrigo Videla, quien se quedó con la primera meta sprint antes de ser neutralizado. Además, el brasileño Octavio Augusto Gonzelli se consagró campeón de la clasificación de Metas Sprint, coronando una actuación destacada.

Quién ganó la Vuelta de Mendoza, cómo terminó la general y quién se impuso en la última etapa?

Christian Moyano se consagró campeón de la Vuelta Ciclista de Mendoza 2026 tras la décima etapa disputada en Guaymallén, convirtiéndose en el primer cordobés en ganar el giro mendocino. La clasificación general la completaron José Autrán en el segundo lugar y Fernando Contreras en el tercero. La etapa final fue ganada por Leonardo Cobarrubia, mientras que el brasileño Octavio Gonzelli se quedó con la general de Metas Sprint.

Todos los ganadores de la Vuelta de Mendoza

  • 1977 Juan Carlos Ruarte (San Juan)

  • 1978 Raúl Luján Labate (Buenos Aires)

  • 1979 Juan Carlos Ruarte (San Juan)

  • 1980 Juan Domingo Jácomo (San Juan)

  • 1981 Cayetano Cortez (Mendoza)

  • 1982 Juan Carlos Ruarte (San Juan)

  • 1983 Luis Alberto Bieira (Buenos Aires)

  • 1984 Roberto Escalante (Mendoza)

  • 1985 Omar Contreras (Mendoza)

  • 1986 José Villarroel (Mendoza)

  • 1987 Juan Carlos Rosero (Ecuador)

  • 1988 Raúl del Rosario Ruarte (Mendoza)

  • 1989 Daniel Efraín Castro (San Juan)

  • 1990 Pablo Elizalde (Buenos Aires)

  • 1991 Rubén Bergamín (Mendoza)

  • 1992 Daniel Efraín Castro (San Juan)

  • 1993 Juan Marcelo Agüero (Mendoza)

  • 1994 Fabio Placanica (Buenos Aires)

  • 1995 Pedro Rodríguez (Ecuador)

  • 1996 Erwin Chulde (Ecuador)

  • 1997 Ariel Jaime (Mendoza)

  • 1998 Casio De Paiva Freytas (Brasil)

  • 1999 Elder Herrera (Colombia)

  • 2000 Edgardo Simón (Buenos Aires)

  • 2001 Edgardo Simón (Buenos Aires)

  • 2002 Pedro Pietro (Buenos Aires)

  • 2003 Alejandro Corvalán (Mendoza)

  • 2004 Gabriel Brizuela (Mendoza)

  • 2005 Sebastián Cancio (Buenos Aires)

  • 2006 Marcos Arriagada (Chile)

  • 2007 Ignacio Gili (Mendoza)

  • 2008 Ignacio Gili (Mendoza)

  • 2009 Gabriel Brizuela (Mendoza)

  • 2010 Álvaro Argiro (Tucumán)

  • 2011 Luciano Montivero (San Juan)

  • 2012 Juan Pablo Dotti (Buenos Aires)

  • 2013 Daniel Zamora (San Juan)

  • 2014 Roberto Richeze (Buenos Aires)

  • 2015 Gabriel Brizuela (Mendoza)

  • 2016 Juan Pablo Dotti (Buenos Aires)

  • 2017 Juan Pablo Dotti (Buenos Aires)

  • 2018 Daniel Díaz (Salta)

  • 2019 Juan Pablo Dotti (Buenos Aires)

  • 2020 Juan Pablo Dotti (Buenos Aires)

  • 2021 Juan Pablo Dotti (Buenos Aires)

  • 2022 Laureano Rosas (Buenos Aires)

  • 2023 Nicolás Paredes (Colombia)

  • 2024 Laureano Rosas (Buenos Aires)

  • 2025 André González Zenteno (Perú)

Juan Pablo Dotti (“el Gaucho de Bolívar”) es el máximo ganador histórico con 6 títulos.

El último mendocino campeón fue Gabriel “Lobito” Brizuela en 2015.

Temas
Seguí leyendo

Así marcha la Vuelta de Mendoza tras siete etapas y qué puede pasar en la octava

Vuelta de Mendoza: Velardez ganó en el Manzano Histórico y Moyano sigue líder en la general

Vuelta de Mendoza: a 50 años de historia, los campeones mendocinos que construyeron una leyenda

Vuelta de Mendoza 2026: Broggi triunfó en el Corredor del Oeste y Moyano se mantiene arriba

Díaz ganó la Etapa 5 de la Vuelta Ciclista de Mendoza y Moyano mantiene el liderazgo

Tivani ganó la 4ª etapa de la Vuelta de Mendoza y Moyano sigue como líder de la general

Golpazo en la Vuelta de Mendoza: Cristian Moyano es el nuevo líder tras el triunfo de Traico

Vuelta de Mendoza: Román Mastrángelo marcó el ritmo de la segunda etapa en San Rafael

LO QUE SE LEE AHORA
El Tomba consiguió un valedero empate.
un punto que sirve

Godoy Cruz mejoró un poco y se trajo un empate de Defensores de Belgrano: fue 1-1

Las Más Leídas

Dónde voto en Mendoza este domingo 22 de febrero: consultá el padrón electoral
Elecciones 2026

Dónde voto en Mendoza este domingo 22 de febrero: consultá el padrón electoral

Resultados del Quini 6 de hoy  domingo 22 de febrero: números ganadores del sorteo 3350
Juegos de azar

Resultados del Quini 6 de hoy domingo 22 de febrero: números ganadores del sorteo 3350

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1342 del domingo 22 de febrero.
Juegos de azar

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1342 del domingo 22 de febrero

Cornejo y Allasino festejaron en las elecciones 2026.
Elecciones 2026

La Libertad Avanza + Cambia Mendoza festeja: ganó en tres de los seis municipios

Telekino
Juegos de azar

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2416 y números ganadores del domingo 22 de febrero