Moyano hizo historia y se consagró campeón de la Vuelta de Mendoza en el cierre de la edición 50

Christian Moyano celebró el título tras una sólida actuación colectiva en la última etapa de la Vuelta de Mendoza.

La Vuelta de Mendoza bajó el telón de su histórica 50ª edición con la disputa de la décima etapa en Guaymallén y consagró campeón a Christian Moyano , del equipo Municipalidad de Guaymallén , quien escribió una página inédita al transformarse en el primer ciclista cordobés en quedarse con el tour mendocino.

La jornada final tuvo como ganador al sanjuanino Leonardo Cobarrubia (SEP San Juan), que completó los 143 kilómetros del circuito en 2h 30m 53s . Moyano, respaldado por un trabajo colectivo impecable, controló los intentos de ataque y aseguró el liderazgo sin sobresaltos.

el panorama completo Vuelta de Mendoza: Otavio Gonzeli ganó la octava etapa y se viene la definición en alta montaña

polideportivo Vuelta de Mendoza: José Autran se quedó con la Etapa Reina y Moyano llega líder a la gran definición

En la clasificación general, el segundo puesto quedó para el chileno José Autrán , ganador de la exigente etapa de alta montaña al Cristo Redentor, mientras que el tercer lugar fue para Fernando Contreras, también integrante del conjunto guaymallino. Moyano cerró la competencia con un tiempo total de 30h 40m 38s , superando a Autrán por 1m 40s y a Contreras por 1m 50s .

La etapa final se puso en marcha frente a la Casa de Gobierno de Mendoza, recorrió la ciudad y luego ingresó al Acceso Este, donde el pelotón realizó diez giros al circuito con llegada frente al Predio de la Virgen. La única fuga del día fue protagonizada por Rodrigo Videla, quien se quedó con la primera meta sprint antes de ser neutralizado. Además, el brasileño Octavio Augusto Gonzelli se consagró campeón de la clasificación de Metas Sprint , coronando una actuación destacada.

Quién ganó la Vuelta de Mendoza, cómo terminó la general y quién se impuso en la última etapa?

Christian Moyano se consagró campeón de la Vuelta Ciclista de Mendoza 2026 tras la décima etapa disputada en Guaymallén, convirtiéndose en el primer cordobés en ganar el giro mendocino. La clasificación general la completaron José Autrán en el segundo lugar y Fernando Contreras en el tercero. La etapa final fue ganada por Leonardo Cobarrubia, mientras que el brasileño Octavio Gonzelli se quedó con la general de Metas Sprint.

Todos los ganadores de la Vuelta de Mendoza

1977 Juan Carlos Ruarte (San Juan)

1978 Raúl Luján Labate (Buenos Aires)

1979 Juan Carlos Ruarte (San Juan)

1980 Juan Domingo Jácomo (San Juan)

1981 Cayetano Cortez (Mendoza)

1982 Juan Carlos Ruarte (San Juan)

1983 Luis Alberto Bieira (Buenos Aires)

1984 Roberto Escalante (Mendoza)

1985 Omar Contreras (Mendoza)

1986 José Villarroel (Mendoza)

1987 Juan Carlos Rosero (Ecuador)

1988 Raúl del Rosario Ruarte (Mendoza)

1989 Daniel Efraín Castro (San Juan)

1990 Pablo Elizalde (Buenos Aires)

1991 Rubén Bergamín (Mendoza)

1992 Daniel Efraín Castro (San Juan)

1993 Juan Marcelo Agüero (Mendoza)

1994 Fabio Placanica (Buenos Aires)

1995 Pedro Rodríguez (Ecuador)

1996 Erwin Chulde (Ecuador)

1997 Ariel Jaime (Mendoza)

1998 Casio De Paiva Freytas (Brasil)

1999 Elder Herrera (Colombia)

2000 Edgardo Simón (Buenos Aires)

2001 Edgardo Simón (Buenos Aires)

2002 Pedro Pietro (Buenos Aires)

2003 Alejandro Corvalán (Mendoza)

2004 Gabriel Brizuela (Mendoza)

2005 Sebastián Cancio (Buenos Aires)

2006 Marcos Arriagada (Chile)

2007 Ignacio Gili (Mendoza)

2008 Ignacio Gili (Mendoza)

2009 Gabriel Brizuela (Mendoza)

2010 Álvaro Argiro (Tucumán)

2011 Luciano Montivero (San Juan)

2012 Juan Pablo Dotti (Buenos Aires)

2013 Daniel Zamora (San Juan)

2014 Roberto Richeze (Buenos Aires)

2015 Gabriel Brizuela (Mendoza)

2016 Juan Pablo Dotti (Buenos Aires)

2017 Juan Pablo Dotti (Buenos Aires)

2018 Daniel Díaz (Salta)

2019 Juan Pablo Dotti (Buenos Aires)

2020 Juan Pablo Dotti (Buenos Aires)

2021 Juan Pablo Dotti (Buenos Aires)

2022 Laureano Rosas (Buenos Aires)

2023 Nicolás Paredes (Colombia)

2024 Laureano Rosas (Buenos Aires)

2025 André González Zenteno (Perú)

Juan Pablo Dotti (“el Gaucho de Bolívar”) es el máximo ganador histórico con 6 títulos.

El último mendocino campeón fue Gabriel “Lobito” Brizuela en 2015.