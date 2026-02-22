Godoy Cruz visita a Defensores de Belgrano y necesita ganar: hora y dónde verlo

El Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba vuelve a salir a la ruta con urgencias. En la segunda fecha de la Primera Nacional, el Bodeguero visitará a Defensores de Belgranoeste sábado desde las 17, con la necesidad de ganar para empezar a caminar rumbo a los primeros lugares. El arranque fue tibio y el margen de error ya es mínimo.
El Tomba viene de empatar en su regreso a la categoría
Del otro lado aparece Defensores de Belgrano, que también llega tras empatar 1-1 como local frente a Deportivo Morón. El Dragón buscará hacerse fuerte en su cancha, mientras que Godoy Cruz intentará imponer jerarquía y llevarse puntos importantes.
Toedtli bajo la lupa y un partido que puede marcar el rumbo
El presente también pone presión sobre Mariano Toedtli, quien empieza a ser observado de cerca por el irregular inicio del equipo. El Tomba todavía no aparece aceitado, le cuesta generar juego y este compromiso aparece como una primera prueba fuerte para el cuerpo técnico.
El mensaje interno es claro: hay que ganar para empezar a acomodarse en la tabla y calmar las aguas. Una nueva igualdad o una derrota podría profundizar las dudas en un proceso que recién comienza, pero que ya exige resultados.
Lo que se viene para el Tomba
Vale recordar, que el próximo partido del Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba será con el Deportivo Madryn, el domingo venidero desde las 17hs en el Feliciano Gambarte.