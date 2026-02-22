Godoy Cruz visita a Defensores de Belgrano y necesita ganar: hora y dónde verlo

El Tomba visita al Dragón este sábado desde las 17 con la obligación de sumar de a tres.

El Tomba viene de empatar en su regreso a la categoría El Expreso igualó 1-1 ante Ciudad Bolívar en el Feliciano Gambarte, en lo que fue su vuelta oficial a la Primera Nacional tras el descenso. Si bien mostró actitud, el funcionamiento dejó dudas y el equipo todavía no encuentra la identidad que pretende su entrenador.

Del otro lado aparece Defensores de Belgrano, que también llega tras empatar 1-1 como local frente a Deportivo Morón. El Dragón buscará hacerse fuerte en su cancha, mientras que Godoy Cruz intentará imponer jerarquía y llevarse puntos importantes.

Toedtli bajo la lupa y un partido que puede marcar el rumbo El presente también pone presión sobre Mariano Toedtli, quien empieza a ser observado de cerca por el irregular inicio del equipo. El Tomba todavía no aparece aceitado, le cuesta generar juego y este compromiso aparece como una primera prueba fuerte para el cuerpo técnico.

El mensaje interno es claro: hay que ganar para empezar a acomodarse en la tabla y calmar las aguas. Una nueva igualdad o una derrota podría profundizar las dudas en un proceso que recién comienza, pero que ya exige resultados. Lo que se viene para el Tomba Vale recordar, que el próximo partido del Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba será con el Deportivo Madryn, el domingo venidero desde las 17hs en el Feliciano Gambarte. La síntesis