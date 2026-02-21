Vuelta de Mendoza: José Autran se quedó con la Etapa Reina y Moyano llega líder a la gran definición

José Autran, del SEP San Juan, celebra en la cima del Cristo Redentor tras una actuación histórica en la Vuelta de Mendoza.

La Vuelta de Mendoza vivió este sábado su momento más esperado. En la Etapa Reina , el chileno José Autran fue el más fuerte en la alta montaña y ganó en el Cristo Redentor , a casi 4.000 metros sobre el nivel del mar , con un tiempo récord para este parcial. Sin embargo, Christian Moyano logró resistir el ataque y llegará como líder de la general a la definición del domingo.

El corredor del SEP San Juan completó los 92,5 kilómetros entre Uspallata y el Cristo Redentor (3.834 m.s.n.m.) en 2 horas 50 minutos y 08 segundos , en una jornada que volvió a marcar el verdadero punto de quiebre del giro mendocino.

La novena y penúltima etapa fue una auténtica batalla táctica y física. Autran realizó un esfuerzo heroico para intentar bajar al líder y coronó una actuación memorable en la cima.

Detrás del chileno arribaron Eduardo Moyata (Pio Rico/Bolivia) y Agustín Videla (SEP San Juan) . Luego ingresaron Rodrigo Díaz , Royner Navarro y finalmente Christian Moyano , quien, pese a ceder tiempo en el ascenso final, logró sostener la malla de líder.

El movimiento decisivo se gestó tras la Curva de la Soberanía, donde se escapó un grupo de siete pedalistas encabezado por Autran, junto a Navarro, Moyano, Figueiredo, los hermanos Fernando y Bruno Contreras, Moyata, Díaz y Videla. Más adelante, pasando Villa Las Cuevas, el lote se redujo y Autran tomó la cabeza en soledad, marcando diferencias en los últimos kilómetros.

Clasificación general y Etapa 10: Moyano manda y se viene el cierre en Guaymallén

Tras la montaña, Moyano acumula un tiempo total de 28h 10’ 37’’, con una ventaja de 1 minuto 40 segundos sobre Autran y de 1 minuto 58 segundos sobre Fernando Contreras (Municipalidad de Guaymallén), tercero en la general.

La Vuelta Ciclista de Mendoza se definirá este domingo, con la Etapa 10, que partirá a las 16 desde la Casa de Gobierno y recorrerá 124 kilómetros en un circuito urbano que incluye el departamento de Guaymallén. Allí se consagrará al nuevo campeón de la edición número 50.

