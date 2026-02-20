Así marcha la Vuelta de Mendoza tras siete etapas y qué puede pasar en la octava

Christian Moyano conserva la malla líder de la Vuelta de Mendoza, tras siete etapas y Guaymallén domina la clasificación general.

La Vuelta de Mendoza ya atravesó siete capítulos y entró en su tramo decisivo. Con la montaña como gran filtro en el último parcial , la clasificación general empieza a consolidarse, aunque todavía quedan kilómetros clave por recorrer. Christian Moyano se mantiene como líder , pero la pelea está lejos de estar cerrada.

El corredor de la Municipalidad de Guaymallén sostiene la malla líder tras una semana exigente y además cuenta con un respaldo estratégico ideal: su compañero Fernando Contreras se ubica como escolta, firmando un valioso 1–2 en la clasificación general .

polideportivo Vuelta de Mendoza: a 50 años de historia, los campeones mendocinos que construyeron una leyenda

polideportivo Vuelta de Mendoza: Velardez ganó en el Manzano Histórico y Moyano sigue líder en la general

Completa el podio provisorio Alejandro Durán , de la Municipalidad de Godoy Cruz, mientras que más atrás aparecen corredores que siguen en carrera como Maximiliano Traico y José Autrán , en una general que todavía mantiene diferencias manejables.

En la clasificación por equipos manda Godoy Cruz, con Guaymallén muy cerca , lo que anticipa una batalla táctica fuerte en las jornadas que restan.

GENERAL E7

Ganadores por etapa en la Vuelta de Mendoza y una paridad que marca el ritmo

Además del liderazgo de Moyano, la Vuelta viene mostrando una marcada rotación de ganadores, un dato que refleja lo abierta que está la carrera. El prólogo quedó en manos de Gerardo Tivani, mientras que las etapas posteriores fueron para Royner Navarro, Román Mastrángelo, Nicolás Traico, nuevamente Tivani, Rodrigo Díaz, Germán Broggi y Leandro Velardez en el exigente final del Manzano Histórico.

Siete etapas, siete nombres distintos, una señal clara de la paridad que domina esta edición aniversario y que anticipa un cierre completamente impredecible.

La octava etapa puede cambiar el tablero

La competencia continuará este viernes desde las 15 con un parcial de 163 kilómetros que unirá Lavalle, San Martín y Junín, con llegada en el Parque Recreativo Dueño del Sol.

Será una jornada ideal para rodadores y equipos organizados, pero también estratégica por las bonificaciones intermedias: la primera meta sprint estará en Costa de Araujo (km 63) y la segunda en el Polideportivo de San Martín (km 114).

En un recorrido mayormente llano por el Este provincial, el viento puede jugar un papel determinante. Guaymallén intentará controlar el pelotón, Godoy Cruz buscará descontar y otros equipos podrían apostar a una fuga larga para romper la lógica.