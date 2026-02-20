20 de febrero de 2026
{}
Sitio Andino
polideportivo

Así marcha la Vuelta de Mendoza tras siete etapas y qué puede pasar en la octava

La Vuelta de Mendoza completó siete etapas y Christian Moyano, de Guaymallén, sigue líder. Repasá cómo viene la mano.

Christian Moyano conserva la malla líder de la Vuelta de Mendoza, tras siete etapas y Guaymallén domina la clasificación general.

Christian Moyano conserva la malla líder de la Vuelta de Mendoza, tras siete etapas y Guaymallén domina la clasificación general.

 Por Martín Sebastián Colucci

La Vuelta de Mendoza ya atravesó siete capítulos y entró en su tramo decisivo. Con la montaña como gran filtro en el último parcial, la clasificación general empieza a consolidarse, aunque todavía quedan kilómetros clave por recorrer. Christian Moyano se mantiene como líder, pero la pelea está lejos de estar cerrada.

Lee además
El pelotón de la Vuelta de Mendoza transitó rutas del Valle de Uco antes del duro ascenso final al Manzano Histórico.
polideportivo

Vuelta de Mendoza: Velardez ganó en el Manzano Histórico y Moyano sigue líder en la general
Gabriel Brizuela fue el último mendocino en levantar la copa de la Vuelta de Mendoza (Foto archivo).
polideportivo

Vuelta de Mendoza: a 50 años de historia, los campeones mendocinos que construyeron una leyenda

Completa el podio provisorio Alejandro Durán, de la Municipalidad de Godoy Cruz, mientras que más atrás aparecen corredores que siguen en carrera como Maximiliano Traico y José Autrán, en una general que todavía mantiene diferencias manejables.

En la clasificación por equipos manda Godoy Cruz, con Guaymallén muy cerca, lo que anticipa una batalla táctica fuerte en las jornadas que restan.

GENERAL E7

Ganadores por etapa en la Vuelta de Mendoza y una paridad que marca el ritmo

Además del liderazgo de Moyano, la Vuelta viene mostrando una marcada rotación de ganadores, un dato que refleja lo abierta que está la carrera. El prólogo quedó en manos de Gerardo Tivani, mientras que las etapas posteriores fueron para Royner Navarro, Román Mastrángelo, Nicolás Traico, nuevamente Tivani, Rodrigo Díaz, Germán Broggi y Leandro Velardez en el exigente final del Manzano Histórico.

Siete etapas, siete nombres distintos, una señal clara de la paridad que domina esta edición aniversario y que anticipa un cierre completamente impredecible.

La octava etapa puede cambiar el tablero

La competencia continuará este viernes desde las 15 con un parcial de 163 kilómetros que unirá Lavalle, San Martín y Junín, con llegada en el Parque Recreativo Dueño del Sol.

Será una jornada ideal para rodadores y equipos organizados, pero también estratégica por las bonificaciones intermedias: la primera meta sprint estará en Costa de Araujo (km 63) y la segunda en el Polideportivo de San Martín (km 114).

En un recorrido mayormente llano por el Este provincial, el viento puede jugar un papel determinante. Guaymallén intentará controlar el pelotón, Godoy Cruz buscará descontar y otros equipos podrían apostar a una fuga larga para romper la lógica.

Temas
Seguí leyendo

Vuelta de Mendoza 2026: Broggi triunfó en el Corredor del Oeste y Moyano se mantiene arriba

Díaz ganó la Etapa 5 de la Vuelta Ciclista de Mendoza y Moyano mantiene el liderazgo

Tivani ganó la 4ª etapa de la Vuelta de Mendoza y Moyano sigue como líder de la general

Golpazo en la Vuelta de Mendoza: Cristian Moyano es el nuevo líder tras el triunfo de Traico

Vuelta de Mendoza: Román Mastrángelo marcó el ritmo de la segunda etapa en San Rafael

Royner Navarro ganó la primera etapa de la Vuelta de Mendoza entre Junín y Tupungato

Arrancó la 50ª Vuelta de Mendoza y Gerardo Tivani ganó el prólogo en Godoy Cruz

Vuelta de Mendoza 2026: arranca la edición 50 con el prólogo en Godoy Cruz y un recorrido histórico

LO QUE SE LEE AHORA
El Club Atlético Lanús celebró en La Fortaleza gracias al cabezazo de Rodrigo Castillo y quedó bien parado de cara al desquite en Brasil.
gran victoria

Histórico triunfo de Lanús ante Flamengo: ganó 1-0, sacó ventaja y sueña con la Recopa Sudamericana

Las Más Leídas

El Servicio Meteorológico Nacional alerta por tormentas localmente severas en Mendoza.
Para tener en cuenta

Mendoza bajo alerta por tormentas y granizo este viernes: qué dicen los pronósticos

Importante despliegue policial en el ingreso a Tunuyán. 
operativo policial

Cayó uno de los fugados de la alcaidía de Tunuyán: el insólito lugar donde se ocultaba

El cuerpo de Sofía Devries fue hallado el miércoles en las profundidades
Informe preliminar

La autopsia reveló la causa de muerte de Sofía Devries tras una práctica de buceo en Puerto Madryn

Quién es Rafael Olarra, el argentino que tendría un romance Pedro Pascal
Amor internacional

Quién es Rafael Olarra, el argentino que tendría un romance con Pedro Pascal

Alerta por granizo y tormentas, el pronóstico del tiempo para este viernes 20 de febrero en Mendoza
El clima

Alerta por granizo y tormentas, el pronóstico del tiempo para este viernes 20 de febrero en Mendoza