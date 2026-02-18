Vuelta de Mendoza 2026: Broggi triunfó en el Corredor del Oeste y Moyano se mantiene arriba

La Vuelta de Mendoza está en su parte más expectante.

Por Martín Sebastián Colucci







La Vuelta de Mendoza 2026 vivió este miércoles una de sus etapas más agitadas. La sexta jornada, Maipú–Godoy Cruz (137 km), estuvo accidentada desde el arranque, ya que el tramo inicial en Maipú debió suspenderse por mala señalización, obligando a detener la competencia durante casi una hora. Tras el relanzamiento, hubo ataques, fuga numerosa y definición a pura potencia, con triunfo para Germán Broggi, mientras Christian Moyano logró sostener el liderazgo general.

Fuga clave y ataque final en el Corredor del Oeste Ya instalados en el circuito del Corredor del Oeste y cuando restaban un par de vueltas, nueve ciclistas lograron despegarse del pelotón principal, sacando una luz de ventaja que terminaría siendo decisiva. El grupo puntero estuvo integrado por Facundo Ambrossi, Elías Tello, Constantini Matheus, Camilo Mendoza, Leandro Velardez, Camilo Castiblanco, Leonardo Estela, Nahuel Méndez y Broggi.

La escapada llegó a tomar 32 segundos sobre un segundo pelotón de unos 15 corredores, donde viajaban varios protagonistas de la clasificación general. Con el paso de los kilómetros, la diferencia se amplió y el corte quedó consolidado.

En el cierre, Broggi —corredor de Chacabuco y figura constante durante toda la jornada— mostró su mejor versión para quedarse con la etapa, coronando un trabajo colectivo sólido del equipo Municipalidad de Godoy Cruz.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CiclismoXXI/status/2024253213193515456&partner=&hide_thread=false Vuelta de Mendoza: Germán Broggi y Facu Ambrossi festejaron en casa



Info: https://t.co/fYOkGTmz2k pic.twitter.com/OxSL2WJHeE — Ciclismo XXI (@CiclismoXXI) February 18, 2026 Podio, metas y Moyano firme arriba antes del Valle de Uco Además del triunfo de Broggi, la sexta etapa dejó estos resultados destacados: Meta Montaña 1-Emiliano Montoya 2-Facundo Ambrossi 3-Matías Contreras Primera Meta Sprint 1-Facundo Ambrossi 2-Maxi Navarrete 3-Emiliano Montoya Segunda Meta Sprint 1-Facundo Ambrossi 2-Otavio Gonzeli 3-Elías Tello Podio 6ª etapa 1-Germán Broggi (Municipalidad de Godoy Cruz) 2-Facundo Ambrossi (Municipalidad de Godoy Cruz) 3-Elías Tello (Aguas Negras – Chile) En la clasificación general, Moyano (Municipalidad de Guaymallén) continúa al frente, seguido muy de cerca por Nicolás Traico a solo 21 segundos, mientras Fernando Contreras marcha tercero a 1’08”. Completan los cinco primeros Alejandro Durán (Municipalidad de Godoy Cruz) y José Autrán (SEP San Juan).