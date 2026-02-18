19 de febrero de 2026
{}
Sitio Andino
polideportivo

Vuelta de Mendoza 2026: Broggi triunfó en el Corredor del Oeste y Moyano se mantiene arriba

Germán Broggi se quedó con la sexta etapa en Godoy Cruz y Christian Moyano sigue líder en la Vuelta de Mendoza. Mirá lo sucedido.

La Vuelta de Mendoza está en su parte más expectante.

La Vuelta de Mendoza está en su parte más expectante.

 Por Martín Sebastián Colucci

La Vuelta de Mendoza 2026 vivió este miércoles una de sus etapas más agitadas. La sexta jornada, Maipú–Godoy Cruz (137 km), estuvo accidentada desde el arranque, ya que el tramo inicial en Maipú debió suspenderse por mala señalización, obligando a detener la competencia durante casi una hora. Tras el relanzamiento, hubo ataques, fuga numerosa y definición a pura potencia, con triunfo para Germán Broggi, mientras Christian Moyano logró sostener el liderazgo general.

Fuga clave y ataque final en el Corredor del Oeste

Ya instalados en el circuito del Corredor del Oeste y cuando restaban un par de vueltas, nueve ciclistas lograron despegarse del pelotón principal, sacando una luz de ventaja que terminaría siendo decisiva. El grupo puntero estuvo integrado por Facundo Ambrossi, Elías Tello, Constantini Matheus, Camilo Mendoza, Leandro Velardez, Camilo Castiblanco, Leonardo Estela, Nahuel Méndez y Broggi.

Lee además
Rodrigo Díaz celebró en Maipú tras imponerse en una de las etapas más duras de la Vuelta Ciclista de Mendoza.
Polideportivo

Díaz ganó la Etapa 5 de la Vuelta Ciclista de Mendoza y Moyano mantiene el liderazgo
Gerardo Tivani celebró en San Martín luego de imponerse en el embalaje final de la cuarta etapa de la Vuelta de Mendoza.
polideportivo

Tivani ganó la 4ª etapa de la Vuelta de Mendoza y Moyano sigue como líder de la general

La escapada llegó a tomar 32 segundos sobre un segundo pelotón de unos 15 corredores, donde viajaban varios protagonistas de la clasificación general. Con el paso de los kilómetros, la diferencia se amplió y el corte quedó consolidado.

En el cierre, Broggi —corredor de Chacabuco y figura constante durante toda la jornada— mostró su mejor versión para quedarse con la etapa, coronando un trabajo colectivo sólido del equipo Municipalidad de Godoy Cruz.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CiclismoXXI/status/2024253213193515456&partner=&hide_thread=false

Podio, metas y Moyano firme arriba antes del Valle de Uco

Además del triunfo de Broggi, la sexta etapa dejó estos resultados destacados:

Meta Montaña

1-Emiliano Montoya

2-Facundo Ambrossi

3-Matías Contreras

Primera Meta Sprint

1-Facundo Ambrossi

2-Maxi Navarrete

3-Emiliano Montoya

Segunda Meta Sprint

1-Facundo Ambrossi

2-Otavio Gonzeli

3-Elías Tello

Podio 6ª etapa

1-Germán Broggi (Municipalidad de Godoy Cruz)

2-Facundo Ambrossi (Municipalidad de Godoy Cruz)

3-Elías Tello (Aguas Negras – Chile)

En la clasificación general, Moyano (Municipalidad de Guaymallén) continúa al frente, seguido muy de cerca por Nicolás Traico a solo 21 segundos, mientras Fernando Contreras marcha tercero a 1’08”. Completan los cinco primeros Alejandro Durán (Municipalidad de Godoy Cruz) y José Autrán (SEP San Juan).

Temas
Seguí leyendo

Golpazo en la Vuelta de Mendoza: Cristian Moyano es el nuevo líder tras el triunfo de Traico

Vuelta de Mendoza: Román Mastrángelo marcó el ritmo de la segunda etapa en San Rafael

Royner Navarro ganó la primera etapa de la Vuelta de Mendoza entre Junín y Tupungato

Arrancó la 50ª Vuelta de Mendoza y Gerardo Tivani ganó el prólogo en Godoy Cruz

Vuelta de Mendoza 2026: arranca la edición 50 con el prólogo en Godoy Cruz y un recorrido histórico

Omar Sperdutti renunció a la presidencia de la Liga Mendocina de Fútbol: cuál fue el motivo

Suspenden los partidos del Torneo Apertura del jueves por el paro general de la CGT

Independiente Rivadavia ya conoce a su próximo rival en la Copa Argentina

LO QUE SE LEE AHORA
Omar Sperdutti dejó la presencia de la Liga Mendocina
Decisión oficial

Omar Sperdutti renunció a la presidencia de la Liga Mendocina de Fútbol: cuál fue el motivo

Las Más Leídas

Resultados del Quini 6 de hoy miércoles 18 de febrero: números ganadores del sorteo 3349.
Juegos de azar

Resultados del Quini 6 de hoy miércoles 18 de febrero: números ganadores del sorteo 3349

El robo ocurrió en calle Cervantes al 1900 de Godoy Cruz. 
la policía atrapó al ladrón

Godoy Cruz: pánico por el robo de un auto con una niña a bordo

Cómo funcionará el transporte público en Mendoza durante la jornada de paro de la CGT.
Para tener en cuenta

A horas del paro de la CGT: qué ocurrirá con el transporte en Mendoza

Marta Boiza, la esposa del exjuez Walter Bento.
Debía pagar casi $350.000 ¿Y ahora?

Insólito error en la multa a la esposa de Bento: corrigen el monto y deberá pagar cientos de millones

La Bancaria adhiere al paro general convocado por la CGT 
reclamo

Paro de la CGT: ¿qué pasará con la atención en los bancos?