Vuelta de Mendoza 2026: Broggi triunfó en el Corredor del Oeste y Moyano se mantiene arriba

La Vuelta de Mendoza 2026 vivió este miércoles una de sus etapas más agitadas. La sexta jornada, Maipú–Godoy Cruz (137 km), estuvo accidentada desde el arranque, ya que el tramo inicial en Maipú debió suspenderse por mala señalización, obligando a detener la competencia durante casi una hora. Tras el relanzamiento, hubo ataques, fuga numerosa y definición a pura potencia, con triunfo para Germán Broggi, mientras Christian Moyano logró sostener el liderazgo general.
Fuga clave y ataque final en el Corredor del Oeste
Ya instalados en el circuito del Corredor del Oeste y cuando restaban un par de vueltas, nueve ciclistas lograron despegarse del pelotón principal, sacando una luz de ventaja que terminaría siendo decisiva. El grupo puntero estuvo integrado por Facundo Ambrossi, Elías Tello, Constantini Matheus, Camilo Mendoza, Leandro Velardez, Camilo Castiblanco, Leonardo Estela, Nahuel Méndez y Broggi.
La escapada llegó a tomar 32 segundos sobre un segundo pelotón de unos 15 corredores, donde viajaban varios protagonistas de la clasificación general. Con el paso de los kilómetros, la diferencia se amplió y el corte quedó consolidado.
En el cierre, Broggi —corredor de Chacabuco y figura constante durante toda la jornada— mostró su mejor versión para quedarse con la etapa, coronando un trabajo colectivo sólido del equipo Municipalidad de Godoy Cruz.