Vuelta de Mendoza: Otavio Gonzeli ganó la octava etapa y se viene la definición en alta montaña

La dura Vuelta de Mendoza entra en su tramo decisivo: Gonzeli festejó en Junín y ahora llega la Etapa Reina al Cristo Redentor. Seguí leyendo.

Otavio Gonzeli, emocionado, celebra en Junín tras quedarse con la octava etapa del giro mendocino, la Vuelta de Mendoza.

 Por Martín Sebastián Colucci

La Vuelta de Mendoza vivió este viernes una jornada clave rumbo a su definición. El brasileño Otavio Gonzeli se impuso en la octava etapa, luego de recorrer 163 kilómetros entre Lavalle, San Martín y Junín, y celebró con lágrimas en los ojos en el Parque Dueño del Sol. El resultado importa porque llega justo antes del desafío mayor: la exigente subida al Cristo Redentor.

El corredor del equipo Localiza Meeo fue el más fuerte en el cierre y se subió a lo más alto del podio, seguido por Leonardo Cobarrubia (SEP San Juan) y Facundo Ambrossi (Municipalidad de Godoy Cruz). En tanto, Christian Moyano (Municipalidad de Guaymallén) logró sostener el liderato y continúa al frente de la clasificación general, cuando restan apenas dos etapas para el final.

‍ Etapa 8 de la Vuelta de Mendoza: victoria brasileña y resistencia del líder

La octava etapa combinó ritmo alto, movimientos tácticos y una definición exigente. Gonzeli mostró solidez en los últimos kilómetros y concretó una victoria tan trabajada como emotiva, que vuelve a encender la pelea deportiva.

Con este resultado, el pelotón queda más compacto y la general abierta, mientras Moyano defendió con oficio la malla de líder en una edición marcada por la paridad y el desgaste acumulado.

Etapa Reina al Cristo Redentor y cierre urbano: así se define la Vuelta

La competencia entra ahora en su tramo más duro. Este sábado, desde las 9, se disputará la novena y penúltima etapa, con largada en Uspallata y un recorrido de 92,5 kilómetros rumbo al Cristo Redentor, un ascenso que suele ser determinante para la clasificación general.

El domingo llegará la definición final con la Etapa 10, que partirá a las 16 desde la Casa de Gobierno y recorrerá un circuito de 124 kilómetros, incluyendo el departamento de Guaymallén. Allí se consagrará al nuevo campeón de la Vuelta Ciclista de Mendoza, tras un fin de semana que promete emoción hasta el último metro.

¿Qué pasó en la octava etapa, quién ganó, quién lidera y cuándo se define la Vuelta Ciclista de Mendoza?

El brasileño Otavio Gonzeli ganó la octava etapa de la Vuelta Ciclista de Mendoza tras recorrer 163 kilómetros entre Lavalle, San Martín y Junín, mientras que Christian Moyano continúa como líder de la clasificación general. La definición comienza este sábado con la Etapa Reina al Cristo Redentor, que larga a las 9 desde Uspallata y tendrá 92,5 kilómetros, y el nuevo campeón se conocerá el domingo en la Etapa 10, con salida a las 16 desde la Casa de Gobierno y un circuito final de 124 kilómetros.

