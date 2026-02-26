Asesinaron a un joven en Guaymallén e investigan el móvil

El homicidio ocurrió en la madrugada, en Guaymallén.

Un joven de 26 años fue asesinado de una puñalada y golpes en un confuso episodio ocurrido en la madrugada de este jueves en el distrito Belgrano, en Guaymallén , en tanto que la justicia investiga por estas horas el móvil del homicidio, que por ahora no tiene detenidos.

El crimen ocurrió durante los primeros minutos de este jueves en calle Malvinas Argentinas al 1500, en Guaymallén y la víctima fatal fue identificada como Kevin Brian Peinado (26), quien recibió una puñalada en el tórax.

La policía investiga el móvil del homicidio y en ese sentido puso la lupa en algunas personas que fueron captadas por una cámara de seguridad de la zona cuando escapaban corriendo. Por el momento no hay detenidos.

De acuerdo a las primeras informaciones, cerca de las 0.30 de este jueves ingresaron algunos llamados al 911 para denunciar que en la calle Malvinas Argentinas del distrito de Belgrano, en Guaymallén, había un joven tendido en la calle , gravemente herido.

Al lugar llegaron varios policías. Minutos antes también había arribado el padre de la víctima, tras ser alertado con la misma información, sin saber que el herido era su hijo.

Lo cierto es que, ante la desesperación de la situación, familiares del chico decidieron llevarlo en un auto particular al hospital Central, falleciendo a los pocos minutos de ingresar y antes de poder ser operado.

En el centro asistencial indicaron que el paciente presentaba una herida de arma blanca en el tórax, costado izquierdo, y también algunos golpes (posiblemente con una piedra).

Con esa información se le dio intervención, de inmediato, a la fiscalía de homicidios. Efectivos de investigaciones trabajaron en la escena recolectando testimonios y ahora la justicia investiga el móvil del homicidio.

En ese sentido, no se descarta ninguna hipótesis, dijeron los detectives.