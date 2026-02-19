19 de febrero de 2026
La orquesta de la Fiesta de la Vendimia, víctima de un robo durante los ensayos

La orquesta de la Fiesta de la Vendimia sufrió un robo durante los ensayos en el Espacio Cultural Julio Le Parc.

El robo ocurrió en el Espacio Cultural Julio Le Parc, en Guaymallén.&nbsp;

Foto: Luis E. Rodriguez
 Por Pablo Segura

Un nuevo capítulo de inseguridad sorprendió a la comunidad artística y cultural de Mendoza durante las últimas horas cuando delincuentes perpetraron un robo en la sala de ensayos de la orquesta que se prepara para la Fiesta de la Vendimia, los cuales se realizan en el Espacio Cultural Julio Le Parc, en Guaymallén.

El hecho delictivo se detectó el miércoles por la mañana, cuando los músicos retornaron a sus actividades luego del feriado. La sorpresa fue mayúscula al encontrar faltantes importantes: entre los elementos sustraídos figuran un acordeón a piano y computadoras que forman parte del equipamiento técnico esencial para la planificación y ejecución del espectáculo central de la Vendimia.

Según fuentes policiales consultadas por este medio, los autores del robo ingresaron al edificio aprovechando, aparentemente, el receso del fin de semana, y lograron escapar con los objetos sin que hasta ahora se conozcan identidades ni detenciones oficiales. Tampoco se ha informado sobre la recuperación de los instrumentos o equipos sustraídos.

Este suceso cobra especial relevancia a menos de dos semanas de que comience uno de los eventos culturales más importantes del calendario mendocino.

Espacio Cultural Julio Le Parc
El robo fue denunciado este fin de semana largo y ocurrió en el Le Parc.

Bajo la dirección musical de Paíto Figueroa, la orquesta estaba en una etapa clave de preparación para las presentaciones en el marco de la Fiesta de la Vendimia, y la desaparición de estos elementos genera inquietud tanto en músicos como en organizadores.

La Subsecretaría de Cultura y las autoridades del centro cultural analizan las imágenes de las cámaras de seguridad del lugar para intentar determinar cómo se produjo el ingreso de los delincuentes y avanzar en la identificación de los responsables del robo.

Hasta el momento, se mantiene la denuncia policial y se espera que la investigación aporte nuevas pistas sobre este preocupante episodio que golpea a una de las actividades artísticas más emblemáticas de la región.

