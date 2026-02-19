19 de febrero de 2026
Sitio Andino
perdió todos sus ahorros

Maipú: ingresaron a una casa y robaron una fortuna

Una mujer denunció el robo de una importante suma de dinero y electrodomésticos de su casa en Luzuriaga, Maipú.

El robo ocurrió en el barrio Jardín Luzuriaga de Maipú. 

 Por Pablo Segura

Una mujer de 47 años denunció un robo millonario en su casa de Maipú, cuando por algunas horas se ausentó de la vivienda y un grupo de ladrones irrumpió en la misma para sustraer un televisor, una notebook y más de $10 millones.

El robo ocurrió en calle Vicente Polimeni del barrio Jardín Luzuriaga de Maipú, y según denunció la damnificada, el dinero sustraído era producto de ahorros de varios años.

En la escena del robo trabajó personal de Policía Científica, efectivos de Investigaciones y el Cuerpo de Canes para intentar encontrar huellas de los autores del hecho.

Según consta en la denuncia, el robo ocurrió en una casa de la manzana F del barrio mencionado, sobre calle Vicente Polimeni.

La víctima, de quien se reserva su identidad por pedido de los investigadores, salió de su casa en horas de la mañana y al regresar, en la tarde, advirtió el robo.

La mujer denunció que los ladrones forzaron la cerradura de la puerta de ingreso y una vez en el interior del hogar sustrajeron un televisor 55 pulgadas, una notebook y más de $10 millones que eran todos los ahorros que ella tenía.

Tras la denuncia, ahora la justicia intenta encontrar cámaras de seguridad en la zona para identificar a los autores del robo.

Por el momento no hay detenidos.

