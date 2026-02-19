Maipú: ingresaron a una casa y robaron una fortuna

Una mujer de 47 años denunció un robo millonario en su casa de Maipú , cuando por algunas horas se ausentó de la vivienda y un grupo de ladrones irrumpió en la misma para sustraer un televisor, una notebook y más de $10 millones.

El robo ocurrió en calle Vicente Polimeni del barrio Jardín Luzuriaga de Maipú, y según denunció la damnificada, el dinero sustraído era producto de ahorros de varios años.

E n la escena del robo trabajó personal de Policía Científica, efectivos de Investigaciones y el Cuerpo de Canes para intentar encontrar huellas de los autores del hecho.

Según consta en la denuncia, el robo ocurrió en una casa de la manzana F del barrio mencionado , sobre calle Vicente Polimeni.

La víctima, de quien se reserva su identidad por pedido de los investigadores, salió de su casa en horas de la mañana y al regresar, en la tarde, advirtió el robo.

La mujer denunció que los ladrones forzaron la cerradura de la puerta de ingreso y una vez en el interior del hogar sustrajeron un televisor 55 pulgadas, una notebook y más de $10 millones que eran todos los ahorros que ella tenía.

Tras la denuncia, ahora la justicia intenta encontrar cámaras de seguridad en la zona para identificar a los autores del robo.

Por el momento no hay detenidos.