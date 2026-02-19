19 de febrero de 2026
Hay múltiples heridos

Pánico y tensión en una ruta de Chile: explotó un camión con gas y dejó tres muertos

El siniestro ocurrió tras un accidente vial en la Ruta 5 Norte y provocó una fuerte explosión e incendio. Autoridades advierten que hay riesgo de otra detonación.

Chile: según Carabineros, el accidente se produjo cuando el conductor perdió el control&nbsp;y volcó.&nbsp;
Por Sitio Andino Mundo

Una explosión de un camión que transportaba gas líquido provocó una tragedia este jueves en la Región Metropolitana de Chile, con tres personas fallecidas y al menos 10 heridos. El hecho ocurrió en la intersección de la Ruta 5 Norte con General Velásquez, en la comuna de Renca, y derivó en un incendio de gran magnitud.

Tres muertos, heridos y vehículos consumidos por las llamas

Según informó Carabineros, el accidente se produjo cuando el conductor del camión perdió el control, impactó contra las barreras de contención y volcó. Debido a la carga inflamable, se generó una explosión que alcanzó a siete vehículos menores que transitaban por la autopista. Las autoridades aún no han determinado si las víctimas fatales viajaban en el camión o en los automóviles afectados.

El comandante del Cuerpo de Bomberos de Quilicura, Rodrigo Espinoza, confirmó que el camión transportaba una bombona con gas líquido que todavía contiene combustible, lo que representa un riesgo de una segunda detonación. “Hay llamas que están saliendo a través de una fisura del estanque y se activó un sistema de válvula de alivio, lo que indica una posible explosión”, explicó.

El hecho ocurrió en la intersección de la Ruta 5 Norte con General Velásquez y derivó en un incendio de gran magnitud.

Debido a esta situación, los equipos bomberiles debieron replegarse parcialmente y establecer perímetros de seguridad. En el lugar trabajan 25 compañías de Bomberos, junto a Carabineros, SAMU, Mutual de Seguridad, Autoridad Sanitaria y personal de autopistas, en un despliegue interinstitucional para controlar la emergencia.

Emergencia en desarrollo en Chile con monitoreo permanente

El incendio también alcanzó otro camión que circulaba por el carril contrario, un aparcadero de autos de remate, un tren y el domo de una empresa colindante, además de un estacionamiento de la empresa Harpig, según confirmó SENAPRED. Una extensa columna de humo fue visible desde distintos puntos de la capital, lo que obligó a restringir el acceso al sector.

Las autoridades indicaron que el evento continúa en desarrollo y bajo monitoreo permanente, mientras se evalúa la cantidad total de personas lesionadas y se avanza en las pericias técnicas para determinar el origen de la explosión y las condiciones del transporte del material inflamable. Además, reiteraron el llamado a evitar el área afectada y seguir las instrucciones oficiales, mientras continúan las labores de control y seguridad.

