18 de febrero de 2026
{}
Sitio Andino
Alta Montaña

Paso de Agua Negra: cómo se encuentra hoy, miércoles 18 de febrero de 2026

El Paso de Agua Negra es una opción en la conectividad entre Chile y San Juan. Conocé el estado del Paso para este miércoles 18 de febrero.

Conocé si el Paso de Agua Negra está abierto este miércoles 18 de febrero.

Conocé si el Paso de Agua Negra está abierto este miércoles 18 de febrero.

Foto: Prensa Gobierno de San Juan

Este camino es el punto de unión más alto entre San Juan (Argentina) y la Región de Coquimbo, al norte de Chile y tiene una altitud aproximada de 4.780 metros sobre el nivel del mar, es uno de los pasos más altos del macizo andino y una vía estratégica para la integración regional.

Lee además
paso de agua negra: como se encuentra hoy, martes 17 de febrero de 2026
Alta Montaña

Paso de Agua Negra: cómo se encuentra hoy, martes 17 de febrero de 2026
paso de agua negra: como se encuentra hoy, lunes 16 de febrero de 2026
alta montaña

Paso de Agua Negra: cómo se encuentra hoy, lunes 16 de febrero de 2026

Del lado argentino, el acceso se realiza por la Ruta Nacional 150, mientras que en Chile el trayecto continúa por la Ruta CH-41. El recorrido combina tramos asfaltados en territorio argentino y sectores de ripio en suelo chileno, con subidas empinadas que exigen vehículos en buen estado y conductores experimentados.

El relieve es montañoso e irregular, con paisajes de gran impacto visual, picos nevados y un entorno de alta montaña que atrae tanto a turistas como a aventureros. Sin embargo, el clima frío, seco y semidesértico, sumado a las temperaturas extremas y los fuertes vientos, condiciona su operatividad. Por estas características, el Paso permanece habilitado de manera estacional y su apertura depende de las condiciones meteorológicas.

Debido a la considerable distancia entre ambas aduanas, se esperará a los viajeros que lleguen para completar sus trámites hasta las 21 horas. El trayecto total desde la ciudad de San Juan hasta Chile tiene una duración aproximada de seis horas. Debido a la considerable distancia entre ambas aduanas, se esperará a los viajeros que lleguen para completar sus trámites hasta las 21 horas. El trayecto total desde la ciudad de San Juan hasta Chile tiene una duración aproximada de seis horas.

Recomendaciones antes de cruzar por el Paso de Agua Negra

Se aconseja revisar previamente la documentación obligatoria antes de emprender el viaje y contemplar las particularidades del corredor, ya que se trata de uno de los pasos más altos del país y atraviesa la cordillera. Es importante planificar el cruce en temporada alta, particularmente en diciembre y enero, cuando se incrementa el flujo vehicular y se refuerzan las comisiones de personal en el complejo fronterizo.

Además es importante recordar que hay un tramo de la ruta que no está asfaltado, siendo un camino de ripio, especialmente en unos 85 kilómetros de extensión. Hay que tener principal atención en ir con cuidado, tener un vehículo adecuado, parar para enfriar el motor en subidas fuertes y evitar frenar en curvas o pendientes.

Temas
Seguí leyendo

Paso de Agua Negra: cómo se encuentra hoy, domingo 15 de febrero de 2026

Paso de Agua Negra: cómo se encuentra hoy, sábado 14 de febrero de 2026

Paso de Agua Negra: cómo se encuentra hoy, viernes 13 de febrero de 2026

Por qué hoy, 18 de febrero, se conmemora el Día Internacional del Síndrome de Asperger

¿Cuándo si y cuándo no? Mendoza establece en qué situaciones se llama a la ambulancia en las escuelas

Qué significa que hoy sea "miércoles de cenizas": todo lo que tenés que saber

Fiesta del Cine 2026: cómo conseguir entradas a 4 mil pesos en Mendoza

Habrá corte de luz en estos departamentos de la provincia de Mendoza este miércoles 18 de febrero

LO QUE SE LEE AHORA
Se espera otra jornada agradable en Mendoza este miércoles 18 de febrero.
El clima

Sin tormentas ni Zonda, el pronóstico del tiempo para este miércoles en Mendoza

Las Más Leídas

La obra vial que benefica a San Martín, Junín y Rivadavia avanza rápidamente.
Vialidad

La Doble Vía del Este avanza "por encima de lo planificado" y proyectan la conexión con la Ruta 7

Chau Carnaval: ¿cuándo es el próximo fin de semana largo?
Calendario 2026

Chau Carnaval: ¿cuándo es el próximo fin de semana largo en Mendoza?

La Bancaria adhiere al paro general convocado por la CGT 
reclamo

Paro de la CGT: ¿qué pasará con la atención en los bancos?

Tras la polémica, Alberto Samid regresó al país en un avión sanitario desde Uruguay
Salud y preocupación

Tras la polémica, Alberto Samid regresó al país en un avión sanitario desde Uruguay

Marta Boiza, la esposa del exjuez Walter Bento.
Debía pagar casi $350.000 ¿Y ahora?

Insólito error en la multa a la esposa de Bento: corrigen el monto y deberá pagar cientos de millones