Elecciones municipales 2026: así funcionarán las oficinas del Registro Civil.

Con motivo de las elecciones municipales que se celebrarán el próximo domingo 22 de febrero , el Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial dispuso un operativo especial en el Registro Civil . Las oficinas cabeceras de los departamentos que eligen representantes abrirán sus puertas de 8.30 a 13.30 .

El objetivo principal de esta jornada es garantizar que los ciudadanos cuenten con la documentación necesaria para ejercer su derecho al voto y facilitar la tramitación de certificados para quienes se vean imposibilitados de hacerlo.

Este domingo, los departamentos de La Paz, Luján de Cuyo, Maipú, Rivadavia, San Rafael y Santa Rosa acudirán a las urnas para elegir concejales que integrarán sus respectivos concejos deliberantes.

En el caso particular de San Rafael , la elección incluirá una instancia adicional: los ciudadanos votarán también a 24 convencionales encargados de redactar la nueva Carta Orgánica departamental.

Servicios disponibles durante el operativo

Las oficinas del Registro Civil estarán habilitadas exclusivamente para las siguientes tareas:

Entrega de DNI: retiro de documentos de identidad de aquellos ciudadanos que tramitaron su ejemplar y, tras dos visitas postales fallidas al domicilio, el mismo quedó bajo resguardo en la oficina de origen.

Certificados excusatorios: confección de actas por las siguientes razones: No haber recibido el documento de identidad a tiempo. Encontrarse a más de 500 km del lugar de votación. Pérdida o extravío del documento.



Registro civil - DNI UNa de las actividades que realizarán en los Registros Civiles tiene que ver con entrega de DNI. Foto: Gobierno de Mendoza

Trámite Digital: Si perdiste tu DNI, recordá que podés gestionar el certificado de extravío de forma online para agilizar el proceso. Ingresá al portal de Partidas Digitales de Mendoza y seleccioná la opción correspondiente.

Oficinas con atención al público

Para asegurar la cobertura en las zonas electorales, se han designado los siguientes puntos de atención:

La Paz: Belgrano s/n, Centro Cívico.

Belgrano s/n, Centro Cívico. Luján de Cuyo: San Martín 110.

San Martín 110. Maipú: Padre Vázquez 110.

Padre Vázquez 110. Rivadavia: San Isidro 481.

San Isidro 481. San Rafael: Emilio Civit 70.

Emilio Civit 70. Santa Rosa: Avenida San Martín 28 y en Alejo Mallea y Remedios de Escalada s/n, CIC Las Catitas.

Es fundamental que los vecinos verifiquen si su documento se encuentra en la oficina antes de asistir, para asegurar una atención fluida durante la mañana del domingo.