18 de febrero de 2026
{}
Obras de mantenimiento

Habrá corte de luz en estos departamentos de la provincia de Mendoza este miércoles 18 de febrero

Los corte de luz programados afectarán a varios departamentos de la provincia de Mendoza. Edemsa brindó detalles de las zonas que se verán afectadas.

Por Sitio Andino Sociedad

Durante la mañana y tarde de este miércoles 18 de febrero, vecinos de varios departamentos de la provincia de Mendoza se verán afectados por diferentes cortes programados. Según informaron desde la empresa de distribución eléctrica Edemsa, el corte de luz responde a trabajos de mantenimiento y a la colocación de un nuevo transformador de potencia.

En esta nota podrás encontrar el cronograma completo.

Corte de luz en varias zonas:

Ciudad

  • Entre calles Fray Santa María de Oro, Aguado, Martínez de Rozas y Profesor Benielli. De 8.00 a 12.00 h.
  • En calle San Martín, entre Las Heras y Gutiérrez. De 7.00 a 8.00 h.

Guaymallén

  • En los Barrios Nebot y en Polo de Desarrollo. En calle Milagros, entre Cambiaggi y Carril a Lavalle; Colonia Segovia. De 9.00 a 13.00 h.

Las Heras

  • En calle Dr. Moreno, entre Pueyrredón y Ruta Provincial N°52. En calle Luján, hacia el norte de pasaje Spirilli. Entre calles Rawson, Dr. Moreno, Pueyrredón y Luján. En barrio El Resguardo y zonas aledañas; El Resguardo. De 15.00 a 19.00 h.

Luján

  • En calle Santos Vega, hacia el sur de Mitre. Entre calles Larrea, Viamonte, Los Aromos, Benito de San Martín y adyacencias; Chacras de Coria. De 14.30 a 18.30 h.
  • En la Lateral Este del Acceso Sur, hacia el norte de Castro Barros; Carrodilla. De 8.45 a 10.45 h.
  • En calle Buenos Vecinos y en la intersección de calle Castro Barros con Las Rosas y zonas aledañas; Carrodilla. De 11.00 a 13.00 h.
  • En calle Castro Barros, hacia el este de Acceso Sur, y áreas adyacentes; Carrodilla. De 9.00 a 13.00 h.
  • En calle Terrada, entre Quintana y Taboada. En callejón Santa Teresa, hacia el este de Terrada, y adyacencias. De 8.45 a 12.45 h.

Lavalle

  • En calle Palomares, hacia el oeste de Dorrego, y en calle Los Duraznos; El Vergel. De 9.15 a 15.15 h.

Tupungato

  • En calle La Gloria, hacia el norte de Filipini; San José. De 14.30 a 18.30 h.
  • En callejón Comunero, camino hacia Estancia Silva, hacia el este de calle San Pablo. En finca La Verdad; Gualtallary. De 9.30 a 13.30 h.

San Carlos

En calle El Molino, hacia el oeste de La Bodega; Pareditas. De 9.30 a 13.20 h.

San Rafael

  • En callejón Mora, entre calles Arroyo y Ejército de Los Andes. En Arcor y en barrio Los Ángeles del Atuel; Rama Caída. De 8.00 a 12.00 h.
  • En calle El Chañaral, entre Ortubia y Costanzo; El Toledano. De 15.00 a 18.00 h.
  • Entre calles Costa de las Vías, Yensen, Las Vírgenes y Carmona; Las Paredes. De 8.15 a 12.15h.
  • Entre calles Pellegrini, 12 de Octubre, General San Martín y Namuncurá. De 8.30 a 10.30 h.

Corte de luz: 5 recomendaciones para tener en cuenta

Frente a los cortes de luz programados, las autoridades de Edemsa han brindado una serie de recomendaciones para que los usuarios tengan en cuenta.

  • Desconectar los electrodomésticos para evitar daños

Esta es una de las precauciones más importantes. Cuando la energía vuelve después de un corte, es común que se produzcan picos de tensión o sobrecargas. Para proteger tus equipos, como la heladera, el televisor o la computadora, es necesario desenchufarlos antes del corte. Una vez que el servicio se haya restablecido por completo, esperar unos minutos antes de volver a conectarlos.

  • Informarse: consultar los avisos de EDEMSA

Mantenerse informado es clave. EDEMSA publica los cortes programados en su página web y en redes sociales. Revisar esos canales con regularidad es la clave. Esto te permitirá planificar tu día y tomar las medidas necesarias con antelación.

  • Tener un kit de emergencia básico a mano
corte de luz
Edemsa brindó recomendaciones por los cortes de luz.

Edemsa brindó recomendaciones por los cortes de luz.

Un corte de luz, incluso si está programado, puede durar más de lo esperado. Por eso, es fundamental tener un kit de emergencia. Es necesario que éste incluya:

  • Una linterna con pilas cargadas. Evita el uso de velas para prevenir incendios.
  • Una radio a pilas.
  • Agua y alimentos no perecederos.
  • Un botiquín de primeros auxilios.
  • Mantener la seguridad: evitar riesgos eléctricos.

La seguridad es lo primero. Si el corte se produce por una falla no programada, mantenerse alejado de cables caídos o zonas inundadas. Nunca intentes manipular cables o conexiones eléctricas por tu cuenta; la manipulación indebida puede ser extremadamente peligrosa. En su lugar, contactar a EDEMSA de inmediato para reportar la situación.

