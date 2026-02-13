13 de febrero de 2026
{}
Sitio Andino
Obras de mantenimiento

Habrá corte de luz en estos departamentos de la provincia de Mendoza este viernes 13 de febrero

Los corte de luz programados afectarán a varios departamentos de la provincia de Mendoza. Edemsa brindó detalles de las zonas que se verán afectadas.

Habrá corte de luz en estos departamentos de la provincia de Mendoza este viernes 13 de febrero

Habrá corte de luz en estos departamentos de la provincia de Mendoza este viernes 13 de febrero

Foto: Yemel Fil
Por Sitio Andino Sociedad

Durante la mañana y tarde de este viernes 13 de febrero, vecinos de varios departamentos de la provincia de Mendoza se verán afectados por diferentes cortes programados. Según informaron desde la empresa de distribución eléctrica Edemsa, el corte de luz responde a trabajos de mantenimiento y a la colocación de un nuevo transformador de potencia.

En esta nota podrás encontrar el cronograma completo.

Lee además
Habrá corte de luz en estos departamentos de la provincia de Mendoza este lunes 26 de enero.
Obras de mantenimiento

Habrá corte de luz en estos departamentos de la provincia de Mendoza este jueves 12 de febrero
habra corte de luz en estos departamentos de la provincia de mendoza este miercoles 11 de febrero
Obras de mantenimiento

Habrá corte de luz en estos departamentos de la provincia de Mendoza este miércoles 11 de febrero

Corte de luz en varias zonas:

Ciudad

  • En calle San Luis, entre José Federico Moreno e Ituzaingo. De 10.00 a 13.00 h.

Luján

  • En la Lateral Este del Acceso Sur, hacia el sur de calle Boedo; Carrodilla. De 10.45 a 13.00 h.
  • En la Lateral Este del Acceso Sur, hacia el sur de calle Boedo; Carrodilla. De 8.45 a 11.00 h.

Maipú

  • Entre calles Dionisio Herrero, Ozamis, Emilio Civit y Maza. De 9.00 a 13.00 h.
  • En calle 25 de Mayo Oeste, en el barrio Banderas Argentinas y zonas aledañas. De 8.30 a 12.30 h.
  • En calle Necochea, hacia el norte de Tropero Sosa. De 9.30 a 13.30 h.

San Carlos

  • Entre calles Ciriaco Guevara, Santander y La Virgen; Chilecito. De 14.30 a 18.30 h.
  • En la Ruta Nacional N°40, entre Carril Calise Nacional y calle El Capacho. De 9.30 a 13.30 h.

San Rafael

  • Entre calles 12 de Octubre, Palau, Lavalle, Fleming y Castelli. De 8.30 a 12.30 h.
  • En calle Las Palmas, entre Lozano y Maza Norte; Colonia Elena. De 15.30 a 19.30 h.
  • En calle La Arenina, entre Rutas Nacional N°143 y Provincial N°179; Salto de Las Rosas. De 8.00 a 12.00 h.
  • Entre calles Julio Silva, Pueyrredón, Fray Mamerto Esquiú y Rawson. De 9.00 a 13.00 h.

Corte de luz: 5 recomendaciones para tener en cuenta

Frente a los cortes de luz programados, las autoridades de Edemsa han brindado una serie de recomendaciones para que los usuarios tengan en cuenta.

  • Desconectar los electrodomésticos para evitar daños

Esta es una de las precauciones más importantes. Cuando la energía vuelve después de un corte, es común que se produzcan picos de tensión o sobrecargas. Para proteger tus equipos, como la heladera, el televisor o la computadora, es necesario desenchufarlos antes del corte. Una vez que el servicio se haya restablecido por completo, esperar unos minutos antes de volver a conectarlos.

  • Informarse: consultar los avisos de EDEMSA

Mantenerse informado es clave. EDEMSA publica los cortes programados en su página web y en redes sociales. Revisar esos canales con regularidad es la clave. Esto te permitirá planificar tu día y tomar las medidas necesarias con antelación.

  • Tener un kit de emergencia básico a mano
corte de luz
Edemsa brindó recomendaciones por los cortes de luz.

Edemsa brindó recomendaciones por los cortes de luz.

Un corte de luz, incluso si está programado, puede durar más de lo esperado. Por eso, es fundamental tener un kit de emergencia. Es necesario que éste incluya:

  • Una linterna con pilas cargadas. Evita el uso de velas para prevenir incendios.
  • Una radio a pilas.
  • Agua y alimentos no perecederos.
  • Un botiquín de primeros auxilios.
  • Mantener la seguridad: evitar riesgos eléctricos.

La seguridad es lo primero. Si el corte se produce por una falla no programada, mantenerse alejado de cables caídos o zonas inundadas. Nunca intentes manipular cables o conexiones eléctricas por tu cuenta; la manipulación indebida puede ser extremadamente peligrosa. En su lugar, contactar a EDEMSA de inmediato para reportar la situación.

Temas
Seguí leyendo

Habrá corte de luz en estos departamentos de la provincia de Mendoza este martes 10 de febrero

Habrá corte de luz en estos departamentos de la provincia de Mendoza este lunes 9 de febrero

Habrá corte de luz en estos departamentos de la provincia de Mendoza este sábado 7 de febrero

Habrá corte de luz en estos departamentos de la provincia de Mendoza este viernes 6 de febrero

Habrá corte de luz en estos departamentos de la provincia de Mendoza este jueves 5 de febrero

Habrá cortes de luz en estos departamentos de la provincia de Mendoza este miércoles 4 de febrero

Habrá corte de luz en estos departamentos de la provincia de Mendoza este martes 3 de febrero

Cómo funcionará el comercio en Mendoza durante el fin de semana de Carnaval

LO QUE SE LEE AHORA
Continúa el calor, el pronóstico del tiempo para este viernes 13 en Mendoza
El clima

Continúa el calor, el pronóstico del tiempo para este viernes 13 en Mendoza

Las Más Leídas

Temblor de mediana intensidad se sintió durante varios minutos en Mendoza.
¿Los sentiste?

Fuerte temblor se sintió en Mendoza: ¿Dónde fue el epicentro?

¿Puede el celular anticipar un terremoto? Lo que pasó en Mendoza
Para prevenir

Alerta de sismo en Mendoza: por qué tu celular avisó antes del temblor

Efectivos de Bomberos de Godoy Cruz rescataron a tres personas. Fotos: Cristian Lozano. 
susto

Importante despliegue policial por un derrumbe en Godoy Cruz

Reforma laboral: qué cambia en las vacaciones y cómo impacta en los trabajadores mendocinos
PROYECTO CON MEDIA SANCIÓN

Reforma laboral: qué cambia en las vacaciones y cómo impacta en los trabajadores mendocinos

Javier Milei canceló su viaje a Mendoza: los motivos
Confirmación oficial

Javier Milei canceló su viaje a Mendoza: los motivos