Cantos de Miralago: el proyecto frente al Dique Potrerillos que redefine el turismo de montaña en Mendoza

El turismo en Mendoza continúa expandiéndose a través de propuestas que van más allá de las tradicionales excursiones o paquetes de viaje . En ese escenario, el sector inmobiliario comenzó a ganar protagonismo mediante desarrollos en entornos naturales, donde el paisaje y la vida residencial conviven para dar forma a comunidades con identidad propia , como la que proyecta instalarse cerca de las aguas del Dique Potrerillos .

La gastronomía de Potrerillos resiste la baja del turismo con comida casera y experiencias de montaña

Sobre la margen norte del lago , Cantos de Miralago aparece como uno de los emprendimientos más ambiciosos y singulares de la provincia. El proyecto, impulsado por la empresa Dosados , busca crear un pueblo de montaña a orillas del dique , con miradores panorámicos, restaurantes, espacios recreativos y una fuerte propuesta orientada a los deportes acuáticos.

Cantos de Miralago: los detalles de un proyecto ambicioso

El emprendimiento está ubicado sobre la costa norte del Dique Potrerillos, a unos 45 kilómetros de la Ciudad de Mendoza, con acceso directo desde la Ruta 7 y una ubicación privilegiada frente a uno de los escenarios naturales más impactantes de la provincia.

Cantos de Miralago - Potrerillos - Puente Arquitectura de montaña en Potrerillos: el proyecto ofrece un acceso exclusivo a la naturaleza. Foto: Dosados

Desarrollado por Dosados, Cantos de Miralago busca convertirse en un verdadero pueblo de montaña junto al lago, integrando infraestructura residencial, espacios recreativos y actividades deportivas en más de 300 hectáreas.

El proyecto contempla 80 lotes de entre 2.000 y 4.000 metros cuadrados, además de senderos costeros, miradores panorámicos, bahías privadas y un importante desarrollo náutico y ecuestre pensado para potenciar la experiencia de vivir en contacto permanente con la naturaleza.

Un proyecto único en Mendoza

Aunque Potrerillos se consolidó en los últimos años como uno de los polos turísticos más importantes de Mendoza, Cantos de Miralago apuesta a una escala distinta. El objetivo no es solamente ofrecer viviendas o alojamiento turístico, sino construir una comunidad integrada al entorno natural y vinculada al turismo de experiencias.

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Uno de los grandes diferenciales del proyecto es su relación directa con el lago y los deportes acuáticos. Gracias al viento térmico característico de la zona, el lugar se transformó en uno de los puntos más buscados del país para actividades como windsurf, kitesurf, wingfoil, kayak y vela.

En ese contexto, el desarrollo contempla la creación de una nueva sede del Yacht Club Mendoza, con embarcadero propio, muelle flotante, espacios para veleros, guardería de kayaks, pileta con solárium, restaurante y sectores recreativos.

Además, el complejo contará con más de 5,5 kilómetros de senderos costeros, ocho miradores panorámicos y cuatro bahías privadas pensadas para disfrutar del paisaje con privacidad y tranquilidad.

Cantos de Miralago - Potrerillos - Lago Norte El futuro pueblo tiene acceso directo por Ruta 7. Foto: Dosados

El proyecto también incorpora un sector ecuestre con caballerizas, clases de equitación y cabalgatas guiadas entre la montaña y el lago, una propuesta poco habitual en los desarrollos inmobiliarios de la provincia.

Los desafíos de construir en plena montaña

Desarrollar un emprendimiento de estas características en Potrerillos también implica importantes desafíos logísticos y ambientales. Desde la empresa explicaron que las condiciones geográficas de la zona obligaron a diseñar modelos de viviendas adaptados tanto al reglamento interno como al entorno natural.

La intención, aseguran, es avanzar con un crecimiento controlado que preserve el paisaje y mantenga la identidad de montaña que caracteriza a la región.

Cantos de Miralago - Potrerillos - Lago Deportes acuáticos, sector ecuestre y paseos en montaña: así es Cantos de Miralago. Foto: Dosados

Esa visión apunta a un concepto cada vez más buscado dentro del turismo internacional, sino a experiencias residenciales que integren naturaleza, bienestar y actividades recreativas sin alterar el ecosistema.

Cantos de Miralago para los residentes: qué ofrece

Además de los terrenos residenciales, el proyecto propone una experiencia de vida vinculada al descanso y el deporte con el entorno natural.

Entre sus principales atractivos se destacan:

80 lotes exclusivos de entre 2.000 y 4.000 m².

Más de 300 hectáreas de desarrollo.

Nueva sede náutica junto al lago.

Muelle flotante y puente privado.

Restaurante con cocina a fuego.

Piscina con vista panorámica.

Sector ecuestre y caballerizas.

Más de 5 kilómetros de senderos costeros.

Ocho miradores panorámicos.

Cuatro bahías privadas sobre el lago.

Más de 20 años de trabajo: el detrás del proyecto

La idea original de Miralago nació hace más de 20 años impulsada por Daniel Pérez Magnelli, empresario mendocino y creador del proyecto, quien imaginó el potencial turístico y residencial de la margen norte del Lago Potrerillos mucho antes del crecimiento actual de la zona.

Cantos de Miralago - Potrerillos - Lago Norte (1) Casas de descanso o renta turística: las alternativas para habitar el nuevo pueblo. Foto: Dosados

Inspirado en desarrollos costeros y de montaña de Chile y Europa, Pérez Magnelli proyectó un modelo distinto para Mendoza con una comunidad integrada al agua, la montaña y las actividades náuticas, en un entorno donde el paisaje fuera parte central de la experiencia cotidiana.

Hoy, de la mano de Dosados y distintas alianzas vinculadas al turismo y al deporte, Cantos de Miralago avanza como uno de los proyectos inmobiliarios más ambiciosos y singulares de la provincia. Para más información, se puede consultar en su página web oficial.