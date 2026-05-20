20 de mayo de 2026
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Chile

El destino de Chile que cuesta la mitad y cada vez más mendocinos eligen para visitar

Te invitamos a descubrir un destino costero de Chile muy elegido por los mendocinos para escapadas, con paisajes, playas y un descanso inolvidable.

El destino de Chile que cuesta la mitad y cada vez más mendocinos eligen para visitar

El destino de Chile que cuesta la mitad y cada vez más mendocinos eligen para visitar

Foto: IA
 Por Juan Pablo Strappazzon

Con el paso de los años, Chile se consolidó como uno de los destinos preferidos por los mendocinos para vacacionar y hacer escapadas. Entre las múltiples opciones turísticas que ofrece el país vecino, La Serena destaca como una de las más elegidas. A continuación, los detalles.

El destino de Chile que enamora a los viajeros: La Serena

La Serena, ubicada en la Región de Coquimbo, en el norte de Chile, se ha convertido en uno de los destinos más elegidos por los mendocinos en los últimos años. Su cercanía con Argentina y la facilidad de acceso por pasos fronterizos la posicionan como una alternativa cada vez más frecuente para quienes buscan vacaciones en la costa chilena.

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La Serena, Chile
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Uno de los factores que impulsa esta tendencia es su costo relativamente accesible en comparación con otros destinos turísticos de la región. La ciudad ofrece opciones para distintos presupuestos, desde alojamientos económicos hasta alternativas gastronómicas más simples en caletas de pescadores, lo que permite reducir gastos sin resignar experiencia.

Cómo llegar a La Serena, Chile

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Además de su atractivo económico, La Serena combina playa, historia y naturaleza. Espacios como la Avenida del Mar, su casco histórico y los paisajes cercanos la convierten en un destino completo.

Faro Monumental de La Serena
El Faro Monumental de La Serena es uno de los principales atractivos de la ciudad

El Faro Monumental de La Serena es uno de los principales atractivos de la ciudad

En conclusión, este destino turístico se consolida como una opción cada vez más valorada por su equilibrio entre variedad de experiencias y accesibilidad. ¿Querés descubrir rincones fascinantes de Mendoza, Argentina y el mundo? Hacé clic acá y dejate sorprender.

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