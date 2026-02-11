11 de febrero de 2026
Obras de mantenimiento

Habrá corte de luz en estos departamentos de la provincia de Mendoza este miércoles 11 de febrero

Los corte de luz programados afectarán a varios departamentos de la provincia de Mendoza. Edemsa brindó detalles de las zonas que se verán afectadas.

Por Sitio Andino Sociedad

Durante la mañana y tarde de este miércoles 11 de febrero, vecinos de varios departamentos de la provincia de Mendoza se verán afectados por diferentes cortes programados. Según informaron desde la empresa de distribución eléctrica Edemsa, el corte de luz responde a trabajos de mantenimiento y a la colocación de un nuevo transformador de potencia.

En esta nota podrás encontrar el cronograma completo.

Corte de luz en varias zonas:

Guaymallén

  • Entre calles Tomas Godoy Cruz, Lucio Mansilla, Bandera de los Andes y Mitre. De 14.30 a 18.30 h.
  • Entre calles Gorriti, Allayme, Saavedra y Rafael Obligado y zonas aledañas; Belgrano. De 9.00 a 13.00 h.
  • En calle San Francisco del Monte, hacia el este de Gobernador Francisco Gabrielli; San Francisco del Monte. De 9.45 a 12.45 h.

Las Heras

  • En el barrio La Bastilla y áreas adyacentes; El Challao. De 9.30 a 13.30 h.

Lavalle

  • En calle Montenegro, entre Dorrego y ProyectadaV417; El Vergel. De 9.15 a 15.15 h.

Luján

  • En la intersección de callejón Finca Cabrini y calle General Martín Güemes y zonas aledañas; Pedriel. De 8.00 a 12.00 h.
  • En la intersección de calles Arturo Funes y Caran. En el barrio Tierra, Sol y Luna y áreas adyacentes; Anchoris. De 10.00 a 14.00 h.

Maipú

  • Entre calles Las Rosas, Los Paraísos, Juan Agustín Maza y Manuel Cruz Videla oeste y zonas aledañas; Cruz de Piedra. De 9.00 a 13.00 h.
  • Entre calles Las Rosas, Manuel Cruz Videla Oeste, Juan Agustín Maza y Los Jazmines; Cruz de Piedra. De 9.00 a 12.00 h.

San Carlos

  • En Calle N°2, entre El Cepillo y Finca Papes; El Cepillo. De 14.30 a 18.30 h.
  • En calle Administración, entre Carril Calise Nacional y Guanda. Afecta calle Los Troncos. De 9.00 a 13.00 h.

San Rafael

  • En calle Arroyo, hacia el Sur de Ruta Nacional N°143y zonas aledañas; Rama Caída. De 8.00 a 12.00 h.
  • Entre calles Hipolito Yrigoyen, Iselin, Coronel Day y Moreno. Afecta al hotel Tower Inn & Suites. De 15.00 a 19.00 h.
  • En calle Los Olivos, hacia el este de Cubillos; Rama Caída. De 9.00 a 13.00 h.

Corte de luz: 5 recomendaciones para tener en cuenta

Frente a los cortes de luz programados, las autoridades de Edemsa han brindado una serie de recomendaciones para que los usuarios tengan en cuenta.

  • Desconectar los electrodomésticos para evitar daños

Esta es una de las precauciones más importantes. Cuando la energía vuelve después de un corte, es común que se produzcan picos de tensión o sobrecargas. Para proteger tus equipos, como la heladera, el televisor o la computadora, es necesario desenchufarlos antes del corte. Una vez que el servicio se haya restablecido por completo, esperar unos minutos antes de volver a conectarlos.

  • Informarse: consultar los avisos de EDEMSA

Mantenerse informado es clave. EDEMSA publica los cortes programados en su página web y en redes sociales. Revisar esos canales con regularidad es la clave. Esto te permitirá planificar tu día y tomar las medidas necesarias con antelación.

  • Tener un kit de emergencia básico a mano
Edemsa brindó recomendaciones por los cortes de luz.

Un corte de luz, incluso si está programado, puede durar más de lo esperado. Por eso, es fundamental tener un kit de emergencia. Es necesario que éste incluya:

  • Una linterna con pilas cargadas. Evita el uso de velas para prevenir incendios.
  • Una radio a pilas.
  • Agua y alimentos no perecederos.
  • Un botiquín de primeros auxilios.
  • Mantener la seguridad: evitar riesgos eléctricos.

La seguridad es lo primero. Si el corte se produce por una falla no programada, mantenerse alejado de cables caídos o zonas inundadas. Nunca intentes manipular cables o conexiones eléctricas por tu cuenta; la manipulación indebida puede ser extremadamente peligrosa. En su lugar, contactar a EDEMSA de inmediato para reportar la situación.

