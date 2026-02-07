7 de febrero de 2026
{}
Sitio Andino
Obras de mantenimiento

Habrá corte de luz en estos departamentos de la provincia de Mendoza este sábado 7 de febrero

Los corte de luz programados afectarán a varios departamentos de la provincia de Mendoza. Edemsa brindó detalles de las zonas que se verán afectadas.

Habrá corte de luz en estos departamentos de la provincia de Mendoza este sábado 7 de febrero

Habrá corte de luz en estos departamentos de la provincia de Mendoza este sábado 7 de febrero

EDEMSA
Por Sitio Andino Sociedad

Durante la mañana y tarde de este sábado 7 de febrero, vecinos de varios departamentos de la provincia de Mendoza se verán afectados por diferentes cortes programados. Según informaron desde la empresa de distribución eléctrica Edemsa, el corte de luz responde a trabajos de mantenimiento y a la colocación de un nuevo transformador de potencia.

En esta nota podrás encontrar el cronograma completo.

Lee además
Habrá corte de luz en estos departamentos de la provincia de Mendoza este viernes 6 de febrero
Obras de mantenimiento

Habrá corte de luz en estos departamentos de la provincia de Mendoza este viernes 6 de febrero
Habrá corte de luz en estos departamentos de la provincia de Mendoza este viernes 23 de enero.
Obras de mantenimiento

Habrá corte de luz en estos departamentos de la provincia de Mendoza este jueves 5 de febrero
  • Desconectar los electrodomésticos para evitar daños

Esta es una de las precauciones más importantes. Cuando la energía vuelve después de un corte, es común que se produzcan picos de tensión o sobrecargas. Para proteger tus equipos, como la heladera, el televisor o la computadora, es necesario desenchufarlos antes del corte. Una vez que el servicio se haya restablecido por completo, esperar unos minutos antes de volver a conectarlos.

  • Informarse: consultar los avisos de EDEMSA

Mantenerse informado es clave. EDEMSA publica los cortes programados en su página web y en redes sociales. Revisar esos canales con regularidad es la clave. Esto te permitirá planificar tu día y tomar las medidas necesarias con antelación.

  • Tener un kit de emergencia básico a mano
corte de luz
Edemsa brindó recomendaciones por los cortes de luz.

Edemsa brindó recomendaciones por los cortes de luz.

Un corte de luz, incluso si está programado, puede durar más de lo esperado. Por eso, es fundamental tener un kit de emergencia. Es necesario que éste incluya:

  • Una linterna con pilas cargadas. Evita el uso de velas para prevenir incendios.
  • Una radio a pilas.
  • Agua y alimentos no perecederos.
  • Un botiquín de primeros auxilios.
  • Mantener la seguridad: evitar riesgos eléctricos.

La seguridad es lo primero. Si el corte se produce por una falla no programada, mantenerse alejado de cables caídos o zonas inundadas. Nunca intentes manipular cables o conexiones eléctricas por tu cuenta; la manipulación indebida puede ser extremadamente peligrosa. En su lugar, contactar a EDEMSA de inmediato para reportar la situación.

Temas
Seguí leyendo

Habrá cortes de luz en estos departamentos de la provincia de Mendoza este miércoles 4 de febrero

Habrá corte de luz en estos departamentos de la provincia de Mendoza este martes 3 de febrero

Habrá corte de luz en estos departamentos de la provincia de Mendoza este lunes 2 de febrero

Habrá corte de luz en estos departamentos de la provincia de Mendoza este viernes 30 de enero

Habrá corte de luz en estos departamentos de la provincia de Mendoza este jueves 29 de enero

Habrá corte de luz en estos departamentos de la provincia de Mendoza este miércoles 28 de enero

En una noche inolvidable de Vendimia, La Paz eligió a Ana Laura Roza como su reina 2026

Ciudad celebró su Vendimia con una gran fiesta y coronó a María Celeste Sammartino como su reina

LO QUE SE LEE AHORA
Ciudad celebró su Vendimia con una gran fiesta y coronó a María Celeste Sammartino como su reina
Noche mágica

Ciudad celebró su Vendimia con una gran fiesta y coronó a María Celeste Sammartino como su reina

Las Más Leídas

Histórico juicio por corrupción, con el ex juez Walter Bento a la cabeza. 
fallo histórico

Juicio a Walter Bento: la pena a cada uno de los condenados, en detalle

El ex juez federal Walter Bento frente a un día clave. video
día de definiciones

Se conoce la sentencia en el juicio contra Walter Bento: seguí en vivo la definición

Walter Bento, condenado por corrupción video
corrupción

Durísima condena a Walter Bento: 18 años de cárcel y multa de $540 millones

Dura condena por corrupción contra el ex juez Walter Bento. 
18 años de cárcel

Condena a Walter Bento: todos los bienes decomisados al ex juez federal

Mariano Fragueiro Frías, abogado de Walter Bento, anticipó que apelarán la sentencia. 
batalla judicial

La estrategia de la defensa de Walter Bento tras la condena