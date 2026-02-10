10 de febrero de 2026
Nuevo rol

Quién es el diputado mendocino que ocupará un cargo clave en el Congreso

Un legislador nacional por provincia de Mendoza fue elegido como presidente de la Comisión de Justicia en el Congreso de la Nación Argentina.

Quién es el diputado mendocino que ocupará un cargo clave en el Congreso de la Nación Argentina.
Quién es el diputado mendocino que ocupará un cargo clave en el Congreso de la Nación Argentina. Foto: NA
Por Sitio Andino Política

Un diputado nacional por la provincia de Mendoza fue elegido este martes como presidente de la Comisión de Justicia en la Cámara baja del Congreso de la Nación Argentina. Este nombramiento lo posiciona en un espacio estratégico dentro del funcionamiento parlamentario, con incidencia directa en el tratamiento de proyectos vinculados al sistema judicial.

Este martes se reunió dicha comisión para elegir sus autoridades, donde fue designado un legislador mendocino, cercano a la gestión de Javier Milei. Fue propuesto por el presidente saliente, el jujeño Manuel Quintar, quien destacó la “amplia experiencia parlamentaria” del elegido al tener en cuenta que “comienza a transitar su segundo mandato”.

Quién es el diputado mendocino que presidirá la Comisión de Justicia

Se trata del diputado mendocino Álvaro Martínez, perteneciente a La Libertad Avanza (LLA). "Hoy asumí la presidencia de la Comisión de Justicia, una enorme responsabilidad que encaro con compromiso, convicción y la certeza de que Argentina necesita instituciones fuertes, reglas claras y una justicia al servicio de los ciudadanos", afirmó el legislador a través de la red social X.

Alvaro Martinez, diputados, congreso
Álvaro Martinez, en la comisión de Justicia.

Álvaro Martinez, en la comisión de Justicia.

Martínez agradeció "especialmente" a Martín Menem, presidente de la Cámara, y a Gabriel Bornoroni, al frente del bloque de LLA, "por la confianza depositada y por el acompañamiento permanente para seguir impulsando una agenda clara en línea con el cambio que lidera Javier Milei: más institucionalidad, más seguridad jurídica y un sistema de justicia que esté al servicio de los argentinos".

El diputado añadió: "Se abre una nueva etapa donde el orden, la responsabilidad y la libertad vuelven a ser protagonistas. Vamos a trabajar con firmeza, diálogo y determinación para impulsar los cambios que la Argentina necesita".

Los integrantes de la comisión de Justicia

Esta comisión tiene 31 miembros, de los cuales estos 13 son de La Libertad Avanza: Adrián Brizuela, Alejandro Carrancio, Giselle Castelnuovo, Nicolás Emma, Alida Ferreyra, Gerardo Huesen, Johanna Sabrina Longo, Álvaro Martínez, Guillermo Montenegro, Sebastián Pareja, Manuel Quintar, José Federico y Patricia Vásquez.

Unión por la Patria cuenta con 11 integrantes: Marcelo Barbur, Sebastián Galmarini, Diego Giuliano, Juan Grabois, Raúl Hadad, María Graciela Parola, Horacio Pietragalla Corti, Sabrina Selva, Vanesa Raquel Siley, Rodolfo Tailhade y María Elena Velázquez. Hay tres de Provincias Unidas, Juan Brügge, Pablo Farías y Alejandra Torres; dos diputados del PRO, Antonela Giampieri y Álvaro González; un radical, Diógenes González; uno de Innovación Federal, Pablo Outes, informó Parlamentario.

