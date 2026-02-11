Baja de la edad de imputabilidad: el oficialismo busca hoy darle dictamen al proyecto

El oficialismo buscará este miércoles el dictamen al proyecto de la nueva Ley Penal Juvenil , que baja la edad de imputabilidad , en la Cámara de Diputados , como también del acuerdo firmado entre el Mercosur y la Unión Europea . La idea es avanzar en las comisiones para que ambas iniciativas lleguen al recinto el jueves.

El plenario de las comisiones de Legislación Penal, Familias, Niñez y Juventudes, Justicia, y Presupuesto y Hacienda comenzará a las 10.30, con la conducción de la diputada Laura Rodríguez Machado (La Libertad Avanza). Los libertarios no tendrá mayores inconvenientes en firmar junto a sectores aliados el despacho de mayoría, además podría contar con apoyo del peronismo, en particular del Frente Renovador , informó Noticias Argentinas.

Pese a que ya había un acuerdo consolidado con sectores aliados para bajar la edad de imputabilidad a los 14 años , el Poder Ejecutivo sorprendió el lunes pasado cuando ingresó un proyecto de ley Penal Juvenil que esquivaba los consensos y, una vez más, forzaba el umbral mínimo de responsabilidad penal en los 13 años . El disgusto que generó en los aliados este capricho del Gobierno nacional obligó a la Casa Rosada a recoger el barrilete y retirar por la noche el proyecto.

El principal cambio que plasmaba la última iniciativa era la asignación de fondos para financiar la implementación del nuevo régimen de Minoridad : más de 20 mil millones de pesos para la Defensoría General y más de 3 mil millones de pesos para el Ministerio de Justicia. En la iniciativa original del Gobierno se dejaba librado el financiamiento a la discrecionalidad de Jefatura de Gabinete, lo que levantaba la sospecha de que la ley terminara siendo letra muerta.

Tipos de delito y condenas

Además, en el régimen especial de minoridad se entrecruzan múltiples planos dimensiones como los tipos de delitos punibles, las sanciones o castigos alternativos a las penas privativas de la libertad, los lugares donde cumplir la pena, y las medidas complementarias de resocialización.

El proyecto de ley deja de lado la posibilidad de dictar una condena de reclusión perpetua y pretende fijar un máximo de 15 años de prisión para menores. Para delitos con penas menores a 3 años, o hasta 10 años sin violencia grave, se priorizan medidas con un enfoque social y educativo, además de tener libertad asistida y realizar tareas comunitarias, en lugar de la prisión efectiva.

Acuerdo Mercosur - Unión Europea

El proyecto que busca la aprobación del Acuerdo Mercosur - Unión Europea, suscripto el 17 de enero pasado en Asunción, Paraguay, será debatido en un plenario de las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Mercosur a las 12.30, en la Sala 1 del Anexo de Diputados. Ambas comisiones se conformaron este martes y quedaron en manos del oficialismo, con Juliana Santillán y Damián Arabia, respectivamente, indicó Parlamentario.

En los argumentos de la iniciativa, el Gobierno destacó que el acuerdo tiene como objetivo "establecer un acuerdo comercial moderno y mutuamente ventajoso que cree un marco previsible para impulsar el comercio y la actividad económica; desarrollar el comercio internacional y el comercio entre las Partes mediante la reducción o eliminación de los obstáculos arancelarios y no arancelarios y una mayor integración en las cadenas de valor mundiales; y desarrollar un entorno propicio al aumento de los flujos de inversión, la competitividad y el crecimiento económico".

A causa de este tratado, "Argentina pasará a contar con una red de instrumentos comerciales mediante los que se relaciona con más del 30% del PBI mundial", resaltó el Poder Ejecutivo y agregó que "se obtiene acceso a uno de los mayores mercados del mundo" ya que "la UE es un mercado de más de 450.000.000 de personas, por lo que el Acuerdo referido generará un enorme impulso a las exportaciones de bienes y servicios".