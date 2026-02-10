10 de febrero de 2026
Sitio Andino
Cifras

Cuánto necesitó una familia de Mendoza en enero de 2026 para no ser pobre ni indigente

La Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas de Mendoza dio a conocer el dato de la canasta básica total y alimentaria de enero de 2026.

 Por Sofía Pons

Además del Índice de Precios al Consumidor (IPC), la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas (DEIE) de Mendoza dio a conocer el costo de la Canasta Básica Total (CBT), que mide la línea de la pobreza, y de la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que mensura la indigencia; correspondientes al mes de enero de 2026.

Las líneas de pobreza e indigencia de enero para una familia tipo 2 (dos adultos y dos niños) son de $1.247.162,13 y $517.496,66 respectivamente.

En Mendoza, la inflación alcanzó los 3 puntos y superó a la nacional
Estadísticas de enero

En Mendoza, la inflación alcanzó los 3 puntos y superó a la nacional

El segmento que tuvo mayores incrementos fue el de "Alimentos y bebidas", con 3,8%, acompañado por "Esparcimiento", con 3,7%, y "Vivienda y Servicios Básicos", con 3,6%.

Hubo un sector que registró cifras a la baja en Mendoza y fue el de "Indumentaria", con un descenso de 0,7%. En cambio, los que menos aumentos tuvieron fueron: "Atención médica y gastos para la salud", 2,1%; "Otros bienes y servicios", 2,5%; y "Equipamiento y mantenimiento del hogar", 3,0%.

1770741732_IPC ENERO 2026asfkcmsd
