Cuánto necesitó una familia de Mendoza en enero de 2026 para no ser pobre ni indigente

Además delÍndice de Precios al Consumidor (IPC), la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas (DEIE) de Mendoza dio a conocer el costo de la Canasta Básica Total (CBT), que mide la línea de la pobreza, y de la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que mensura la indigencia; correspondientes al mes de enero de 2026.
Las líneas de pobreza e indigencia de enero para una familia tipo 2 (dos adultos y dos niños) son de $1.247.162,13 y $517.496,66 respectivamente.
El segmento que tuvo mayores incrementos fue el de "Alimentos y bebidas", con 3,8%, acompañado por "Esparcimiento", con 3,7%, y "Vivienda y Servicios Básicos", con 3,6%.
Hubo un sector que registró cifras a la baja en Mendoza y fue el de "Indumentaria", con un descenso de 0,7%. En cambio, los que menos aumentos tuvieron fueron: "Atención médica y gastos para la salud", 2,1%; "Otros bienes y servicios", 2,5%; y "Equipamiento y mantenimiento del hogar", 3,0%.