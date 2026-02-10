Cuánto necesitó una familia de Mendoza en enero de 2026 para no ser pobre ni indigente

Además del Índice de Precios al Consumidor (IPC) , la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas (DEIE) de Mendoza dio a conocer el costo de la Canasta Básica Total (CBT) , que mide la línea de la pobreza , y de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) , que mensura la indigencia; correspondientes al mes de enero de 2026.

Las líneas de pobreza e indigencia de enero para una familia tipo 2 (dos adultos y dos niños) son de $1.247.162,13 y $517.496,66 respectivamente.

Estadísticas de enero En Mendoza, la inflación alcanzó los 3 puntos y superó a la nacional

La Canasta Básica Total , que mide la pobreza, sufrió un incremento del 6,49% de diciembre a enero. Mientras que, la Canasta Básica Alimentaria , relacionada a la indigencia, tuvo un aumento de 5,61%. En diciembre, la CBA había sido de $485.943,54 en Mendoza , y la CBT, $1.180.842,79.

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Mendoza fue del 3%, superando a la nacional que fue de 2,9%, en medio de las polémicas por las canastas en las que se basa el estudio y la salida del titular del Indec, Marco Lavagna .

El segmento que tuvo mayores incrementos fue el de "Alimentos y bebidas", con 3,8%, acompañado por "Esparcimiento", con 3,7%, y "Vivienda y Servicios Básicos", con 3,6%.

Hubo un sector que registró cifras a la baja en Mendoza y fue el de "Indumentaria", con un descenso de 0,7%. En cambio, los que menos aumentos tuvieron fueron: "Atención médica y gastos para la salud", 2,1%; "Otros bienes y servicios", 2,5%; y "Equipamiento y mantenimiento del hogar", 3,0%.