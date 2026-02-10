10 de febrero de 2026
{}
Sitio Andino
Mercado cambiario

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este martes 10 de febrero de 2026

¿Cuánto vale el dólar en Mendoza hoy? Enterate del precio del blue, el oficial y los financieros en la jornada cambiaria de este martes.

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este martes 10 de febrero de 2026

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este martes 10 de febrero de 2026

Por Sitio Andino Economía

Este martes 10 de febrero de 2026, el dólar oficial cotiza en $1.440 para la venta en el Banco Nación y la compra cotiza en $1.390.

DÓLAR LUNES.jpg

Tras el levantamiento del cepo en abril de 2025, los bancos debieron implementar rápidamente los cambios necesarios para permitir que sus clientes puedan operar con divisas sin las restricciones que regían desde 2019. Desde enero de 2026, el sistema de bandas cambiarias evolucionará cada mes al ritmo correspondiente al último dato de Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por INDEC.

Lee además
dolar hoy y dolar blue en mendoza: a cuanto cotiza este lunes 9 de febrero de 2026
Mercado cambiario

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este lunes 9 de febrero de 2026
el gobierno da via libre a los dolares del colchon
Blanqueo

El Gobierno da vía libre a los dólares del colchón

A cuánto cotiza el dólar blue en Mendoza hoy, martes 10 de febrero de 2026

En Mendoza, el dólar blue cotiza:

  • Para la compra a $1.410;
  • Para la venta a $1.430.

A cuánto cotiza el dólar MEP, CCL y tarjeta hoy, martes 10 de febrero de 2026

El dólar MEP (medio electrónico de pagos) es una forma legar de obtener divisas a través de la compra y venta de bonos que cotizan en pesos. Este dólar financiero se ubica de la siguiente manera:

  • A $1.437,74 para la compra;
  • A $1.438,53 para la venta.

Por su parte, el dólar Contado con Liquidación (CCL), que es el que influye en las exportaciones, se ubica en:

  • A $1.477,24 para la compra;
  • A $1.485,64 para la venta.

El dólar tarjeta o turista, que corresponde al tipo de cambio que se aplica a comprar con tarjetas en el exterior, cotiza de la siguiente forma:

  • A $1.807 para la compra;
  • A $1.872 para la venta.

A cuánto cotizan el euro y el peso chileno hoy, martes 10 de febrero de 2026

Por su parte, la moneda europea, el euro se ubica:

  • En $1.640 para la compra;
  • En $1.740 para la venta.

El peso chileno, por su parte, se ubica de la siguiente manera:

  • A $601 para la compra;
  • A $1.663,19 para la venta.

La flexibilización de las divisas extranjeras llega en el marco de la Fase 3 del Programa Económico del gobierno. Con el avance de esta fase, el Ejecutivo busca mantener el dólar oficial cerca del mínimo permitido, con la expectativa de contener la inflación.

Temas
Seguí leyendo

El Gobierno Nacional reglamentó la Ley de Inocencia Fiscal y avanza el blanqueo permanente de dólares

El precio del cobre y su impacto en el dólar en Chile: ¿fin del boom del turismo de compras?

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este domingo 8 de febrero de 2026

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este sábado 7 de febrero de 2026

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este viernes 6 de febrero de 2026

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este jueves 5 de febrero de 2026

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este miércoles 4 de febrero de 2026

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este martes 3 de febrero de 2026

LO QUE SE LEE AHORA
dolar hoy y dolar blue en mendoza: a cuanto cotiza este lunes 9 de febrero de 2026
Mercado cambiario

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este lunes 9 de febrero de 2026

Las Más Leídas

El accidente vial ocurrió en el ingreso al barrio Olivos del Torreón, en Maipú.
maipú

Grave accidente vial en un barrio privado: la conductora excedía el límite del alcoholímetro

Juicio a Walter Bento: El tribunal también dispuso que los condenados afronten los costos del proceso.
Uno por uno

Las millonarias multas que deberán pagar los condenados en el Juicio a Walter Bento

El lugar donde ocurrió la agresión, en la madrugada de este lunes.
buscan a dos hermanas

Salvaje pelea vecinal en la Ciudad de Mendoza: dos mujeres apuñaladas

Video: pánico en Ciudad por el incendio de una traffic
En plena vía pública

Video: pánico en Ciudad por el incendio de una traffic

El arma que utilizaron los ladrones para el robo. 
la víctima está muy grave

Un hombre fue baleado tras un intento de robo en Guaymallén: hay tres detenidos