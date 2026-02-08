8 de febrero de 2026
{}
Sitio Andino
Mercado cambiario

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este domingo 8 de febrero de 2026

¿Cuánto vale el dólar en Mendoza hoy? Enterate del precio del blue, el oficial y los financieros en la jornada cambiaria de este domingo.

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este domingo 8 de febrero de 2026

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este domingo 8 de febrero de 2026

Freepik
Por Sitio Andino Economía

Este domingo 8 de febrero de 2026, el dólar oficial cotiza en $1.450 para la venta en el Banco Nación y la compra cotiza en $1.400.

6 FEBRERO 2026 - DÓLAR

Tras el levantamiento del cepo en abril de 2025, los bancos debieron implementar rápidamente los cambios necesarios para permitir que sus clientes puedan operar con divisas sin las restricciones que regían desde 2019. Desde enero de 2026, el sistema de bandas cambiarias evolucionará cada mes al ritmo correspondiente al último dato de Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por INDEC.

Lee además
Los centros comerciales de Chile comienzan a ver una menor intensidad de visitas argentinas
Minería, dólar y shopping

El precio del cobre y su impacto en el dólar en Chile: ¿fin del boom del turismo de compras?
Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este sábado 7 de febrero de 2026
Mercado cambiario

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este sábado 7 de febrero de 2026

A cuánto cotiza el dólar blue en Mendoza hoy, domingo 8 de febrero de 2026

En Mendoza, el dólar blue cotiza:

  • Para la compra a $1.415;
  • Para la venta a $1.435.

A cuánto cotiza el dólar MEP, CCL y tarjeta hoy, domingo 8 de febrero de 2026

El dólar MEP (medio electrónico de pagos) es una forma legar de obtener divisas a través de la compra y venta de bonos que cotizan en pesos. Este dólar financiero se ubica de la siguiente manera:

  • A $1.446,15 para la compra;
  • A $1.447,50 para la venta.

Por su parte, el dólar Contado con Liquidación (CCL), que es el que influye en las exportaciones, se ubica en:

  • A $1.486,11 para la compra;
  • A $1.504,13 para la venta.

El dólar tarjeta o turista, que corresponde al tipo de cambio que se aplica a comprar con tarjetas en el exterior, cotiza de la siguiente forma:

  • A $1.820 para la compra;
  • A $1.885 para la venta.

A cuánto cotizan el euro y el peso chileno hoy, domingo 8 de febrero de 2026

Por su parte, la moneda europea, el euro se ubica:

  • En $1.630 para la compra;
  • En $1.730 para la venta.

El peso chileno, por su parte, se ubica de la siguiente manera:

  • A $598 para la compra;
  • A $1.673,09 para la venta.

La flexibilización de las divisas extranjeras llega en el marco de la Fase 3 del Programa Económico del gobierno. Con el avance de esta fase, el Ejecutivo busca mantener el dólar oficial cerca del mínimo permitido, con la expectativa de contener la inflación.

Temas
Seguí leyendo

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este viernes 6 de febrero de 2026

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este jueves 5 de febrero de 2026

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este miércoles 4 de febrero de 2026

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este martes 3 de febrero de 2026

Dólares que entran y salen: las claves del desequilibrio cambiario de Argentina en 2025

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este lunes 2 de febrero de 2026

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este domingo 1 de febrero de 2026

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este sábado 31 de enero de 2026

LO QUE SE LEE AHORA
Mujeres de la Viña sobre la vitivinicultura: Tenemos que caminar a la par de la mutación del consumo
Industria mendocina

Mujeres de la Viña sobre la crisis de la vitivinicultura: "Tenemos que caminar a la par de la mutación del consumo"

Las Más Leídas

Operativos en Las Heras: desactivan robos y detienen a cuatro personas
Inseguridad

Operativos en Las Heras: desactivan robos y detienen a cuatro personas

Telekino: de cuánto es el espectacular pozo y a qué hora se sortea este domingo 8 de febrero
Juegos de azar

Telekino: de cuánto es el espectacular pozo y a qué hora se sortea este domingo 8 de febrero

Quini 6: de cuándo es el importante pozo y qué hora se sortea este domingo 8 de febrero
Juegos de azar

Quini 6: de cuándo es el importante pozo y qué hora se sortea este domingo 8 de febrero

Fuerte ofensiva contra el narcotráfico en tres departamentos de Mendoza
Narcomenudeo

Fuerte ofensiva contra el narcotráfico en tres departamentos de Mendoza

Investigan el fallecimiento de una adulta mayor en una vivienda de Las Heras
Barrio Santa Teresita

Investigan la muerte de una mujer en una vivienda de Las Heras