Caravanazo vitivinícola: productores regalaron uva para denunciar precios que no cubren los costos

Productores y contratistas vitivinícolas se movilizaron este martes desde el Este de la provincia hasta la Legislatura provincial para visibilizar la situación crítica que atraviesa el sector. A través de un caravanazo , denunciaron que los precios vigentes de la uva no alcanzan a cubrir los costos reales de producción y advirtieron que la continuidad de la actividad está en riesgo.

La protesta reunió a productores, contratistas y trabajadores rurales que recorrieron rutas provinciales hasta llegar al centro de la provincia , donde repartieron racimos de uva y expusieron la situación .

La preocupación por el precio de la uva fue el eje central de la movilización, pero también se expresó un malestar más amplio vinculado a la caída del consumo , el aumento de los insumos y la falta de políticas de Estado que contemplen la realidad del entramado productivo mendocino.

Frente a la Legislatura, uno de las primeras voces que se escuchó fue la de Jesús Torres , contratista vitivinícola, quien pidió el acompañamiento de la sociedad mendocina y sostuvo: “Esto es el sacrificio de todo un año de nuestras familias para que después se pierda” .

Torres remarcó que la actividad se sostiene en condiciones cada vez más frágiles y reclamó medidas concretas_

Necesitamos que el Gobierno actúe para tener un mejor precio por nuestro quintal de uva o por el litro de vino. Así no se puede seguir. Necesitamos que el Gobierno actúe para tener un mejor precio por nuestro quintal de uva o por el litro de vino. Así no se puede seguir.

En la misma línea se expresó el productor vitícola Ángel Castro, quien puso números a la situación y expuso la brecha entre costos y precios de mercado. “Según el INTA, producir un kilo de uva cuesta alrededor de 400 pesos. Hoy a nosotros nos están pagando 200”, afirmó.

También explicó que la caída del consumo impacta de lleno en el sector y genera un excedente que termina presionando a la baja los precios en plena época de cosecha.

Además, alertó sobre la situación de los contratistas rurales, a quienes definió como uno de los sectores más vulnerables de la cadena productiva. “Hay contratistas que viven en casas que les proveemos nosotros. No les podemos decir que se vayan. La situación es muy precaria, y eso es lo peor”, advirtió.

caravanazo producción uva Los contratistas rurales es uno de los sectores más vulnerables Foto: Soledad Maturano

La crisis productiva, más allá de la vitivinicultura

La movilización también contó con la participación de productores hortícolas, que atraviesan una situación similar. María Gudiño, productora de hortalizas, tomó la palabra para describir un contexto común: precios que no cubren costos e insumos cada vez más caros.

Con verduras en sus manos, señaló: “Esta berenjena en chacra no vale nada, este zapallo en chacra no vale nada, pero los insumos sí son altos, igual que la electricidad para el riego”. En un interrogante resumió el contexto: “¿Cómo hacemos para sostener a nuestras familias y seguir sosteniendo la tierra?”.

Gudiño describió la distorsión entre los precios que reciben los productores y los valores que paga el consumidor final. “Una bolsa de zapallo en la verdulería vale 3.000 pesos. En la chacra, con suerte, 500. Pasa lo mismo con el tomate, la lechuga, la papa, la cebolla. Hemos pensado dejar de plantar, pero entonces ¿de qué come el pueblo?”, planteó.

manifestacion uva vino cosecha Productores hortícolas acompañaron la movilización y describieron una situación similar al sector vitivinícola. Foto: Daniel Cano

El pedido al Gobierno provincial

Al finalizar la jornada, los manifestantes presentaron un petitorio dirigido al gobernador Alfredo Cornejo, en el que solicitaron de manera urgente una reunión para exponer de forma directa la situación que atraviesa el sector.

En el documento reclamaron una intervención activa del Gobierno provincial para mediar y conformar una mesa de diálogo que incluya a todos los eslabones de la cadena vitivinícola: productores, bodegas, industria, comercialización y Estado. El objetivo, señalaron, es construir una salida consensuada que permita garantizar la continuidad de la producción y preservar el entramado social y económico que sostiene a la vitivinicultura mendocina.