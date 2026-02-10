En Mendoza, la inflación alcanzó los 3 puntos y superó a la nacional

La Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas de Mendoza (DEIE) informó que la inflación de enero volvió a tocar los tres puntos y la provincia ya suma siete meses en alza.

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Mendoza fue del 3%, superando a la nacional que fue de 2,9%, en medio de las polémicas por las canastas en las que se basa el estudio y la salida del titular del Indec, Marco Lavagna.

La variación interanual se ubicó en el 32,4%, según la DEIE. El IPC de diciembre fue de 2,8% en Mendoza . A su vez, la inflación está en subida desde julio, cuando se registró 1,9%. Para encontrar un pico de tres puntos, hay que remontarse a abril del año pasado, cuando Mendoza tuvo 3,1%.

En el estudio por regiones, proporcionado por el Indec, Cuyo se ubicó en el segundo lugar, con 3,0%, mientras que el primer puesto lo ocupó el sector Noreste, con 3,8%.

Qué sectores sufrieron más la inflación en Mendoza

El segmento que tuvo mayores incrementos fue el de "Alimentos y bebidas", con 3,8%, acompañado por "Esparcimiento", con 3,7%, y "Vivienda y Servicios Básicos", con 3,6%.

Hubo un sector que registró cifras a la baja en Mendoza y fue el de "Indumentaria", con un descenso de 0,7%.

En cambio, los que menos aumentos tuvieron fueron: "Atención médica y gastos para la salud", 2,1%; "Otros bienes y servicios", 2,5%; y "Equipamiento y mantenimiento del hogar", 3,0%.