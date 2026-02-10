10 de febrero de 2026
Sitio Andino
Estadísticas de enero

En Mendoza, la inflación alcanzó los 3 puntos y superó a la nacional

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) se mantiene en alza desde julio. Cuáles fueron los sectores que tuvieron mayores incrementos en enero.

 Por Sofía Pons

La Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas de Mendoza (DEIE) informó que la inflación de enero volvió a tocar los tres puntos y la provincia ya suma siete meses en alza.

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Mendoza fue del 3%, superando a la nacional que fue de 2,9%, en medio de las polémicas por las canastas en las que se basa el estudio y la salida del titular del Indec, Marco Lavagna.

1770741732_IPC ENERO 2026asfkcmsd

La variación interanual se ubicó en el 32,4%, según la DEIE. El IPC de diciembre fue de 2,8% en Mendoza. A su vez, la inflación está en subida desde julio, cuando se registró 1,9%. Para encontrar un pico de tres puntos, hay que remontarse a abril del año pasado, cuando Mendoza tuvo 3,1%.

1770741732_IPC ENERO 2tsdh026

En el estudio por regiones, proporcionado por el Indec, Cuyo se ubicó en el segundo lugar, con 3,0%, mientras que el primer puesto lo ocupó el sector Noreste, con 3,8%.

Qué sectores sufrieron más la inflación en Mendoza

El segmento que tuvo mayores incrementos fue el de "Alimentos y bebidas", con 3,8%, acompañado por "Esparcimiento", con 3,7%, y "Vivienda y Servicios Básicos", con 3,6%.

Hubo un sector que registró cifras a la baja en Mendoza y fue el de "Indumentaria", con un descenso de 0,7%.

En cambio, los que menos aumentos tuvieron fueron: "Atención médica y gastos para la salud", 2,1%; "Otros bienes y servicios", 2,5%; y "Equipamiento y mantenimiento del hogar", 3,0%.

1770741732_IPC EdvszvNERO 2026
