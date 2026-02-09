9 de febrero de 2026
Zari en Aconcagua Radio: "Ya no hay una expectativa mágica de mejora económica"

En diálogo con Aconcagua Radio, Rubén Zari analizó cómo la inflación impacta en el consumo y en las decisiones cotidianas de los mendocinos. Escuchá la nota.

Zari en Aconcagua Radio: "Ya no hay una expectativa mágica de mejora económica"

inflación carro supermercado vacío
Por Aconcagua Radio

Rubén Zari, consultor político y titular de RZ Consultora, dialogó con Aconcagua Radio sobre los resultados de la reciente encuesta “Percepción de precios y hábitos de consumo”, realizada con participantes del Gran Mendoza. El relevamiento refleja cómo la inflación sigue condicionando la vida cotidiana, el consumo y las expectativas económicas de los mendocinos.

Durante la entrevista, Zari analizó el impacto concreto del proceso inflacionario en los hogares, los cambios en las decisiones de consumo y el clima social frente a una economía que, según los encuestados, continúa siendo difícil de transitar, aunque con matices según el perfil político y socioeconómico.

supermercados, canasta basica, alimentos, precios, changuito, comestibles, inflacion, aumento
Casi el 65% de los encuestados indicó que la inflación impactó bastante o mucho en su economía.

Inflación, consumo defensivo y ajuste cotidiano

La encuesta, realizada entre el 27 de enero y el 3 de febrero de 2026 muestra que el 42% considera que la inflación impactó “bastante” en su economía personal en el último mes. Si se suman quienes respondieron “mucho”, el número asciende a casi el 65%.

“Tenemos una mayoría clara que siente que la economía la está transitando mal, que el proceso inflacionario se le está haciendo cuesta arriba”, explicó Zari. En contraposición, señaló que “hay un 34% que dice que la inflación no le impactó o le impactó poco”.

Uno de los conceptos centrales del informe es el de “consumo defensivo”. “La gente deja de consumir algunas cosas para poder sostener otras”, indicó el consultor. En ese marco, los mayores impactos se perciben en vivienda y servicios, rubro que incluye alquileres, luz, gas y agua. “Ahí es donde más se siente, porque son gastos fijos que no se pueden evitar”, remarcó.

Vacaciones, expectativas y desgaste

El relevamiento también indagó sobre las vacaciones. El 71% no viajó, ya sea porque no lo tenía previsto o porque lo postergó por motivos económicos. Otro 7% dijo haber viajado menos días o de forma más austera. “Ya no existen esas vacaciones largas de 15 días ”, describió.

Algo similar ocurre con el consumo de bienes durables. Ante la baja de aranceles en celulares, casi el 47% respondió que no compraría uno, incluso con precios más bajos. “Hay una parte de la sociedad que sigue consumiendo, pero otra está completamente enfocada en sostener los gastos básicos familiares”, explicó.

En cuanto a las expectativas, casi el 43% considera que es poco o nada probable que la situación económica mejore, aunque entre los votantes de Javier Milei predomina una visión más optimista. Para Zari, esto marca un cambio: “Antes había una expectativa casi mágica de mejora. Hoy la gente entiende que es un proceso largo, de esfuerzo, y eso también empieza a generar desgaste”.

