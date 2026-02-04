4 de febrero de 2026
El transporte escolar aumenta un 30%: cómo quedan los valores en Mendoza

El referente de la Cámara de Transportes Escolares de la provincia contó cuáles serán los precios y cómo está el caudal de consultas.

Foto: Cristian Lozano

Según el referente de la Cámara de Transportes Escolares de Mendoza, Diego Bonanno, este año el servicio sufrirá un aumento del 30%. "Finalizamos el ciclo lectivo allá por diciembre con una tarifa para un viaje completo de $100.000, es decir, ida y vuelta de la escuela a la casa. Y el medio viaje estaba en los $70.000 aproximadamente", contó en diálogo con Aconcagua Radio 90.1.

A su vez, comentó que a fines del año pasado algunos padres ya reservaron los lugares de sus hijos, pero en febrero empiezan a recibir mayor cantidad de consultas.

Cuánto saldrá el transporte escolar en 2026

Bonanno explicó que este año el servicio sufrirá un incremento del 30%, es decir que el viaje de ida y vuelta costará $130.000 y el medio traslado, $100.000, por mes. "Estamos hablando de un valor de unos $6.000 diarios por el viaje de ida y vuelta en transporte", indicó.

A su vez, expresó que si bien es una tarifa plana, algunos transportistas realizan descuentos cuando hay varios chicos del mismo barrio, si son hermanos o si van a la misma escuela.

"Creo que vamos a mantener esos valores todo el año, salvo que haya excepciones o algunos golpes fuertes. Por ejemplo, el combustible en el 2025 aumentó más que la inflación. Tratamos de mantener las tarifas, pero hay situaciones impredecibles", comentó.

