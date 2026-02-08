De cara al finde XL de Carnaval: cómo se mueve el turismo en Mendoza

Febrero llega con un descanso prolongado que funciona como una buena excusa para una escapada de turismo . Faltan pocos días para el primer fin de semana extra largo del año, que además coincide con la previa al inicio de clases. El feriado de Carnaval —lunes 16 y martes 17 de febrero— habilita un finde de cuatro días que invita a hacer las valijas.

En ese contexto, el turismo vuelve a estar en el centro de los análisis: el verano suele empujar la ocupación hotelera y es, además, uno de los mejores momentos para la gastronomía. La pregunta es inevitable: ¿qué expectativas hay en Mendoza para este fin de semana largo?

A tener en cuenta Qué se puede hacer en Mendoza "low cost" para este Carnaval 2026

Minería, dólar y shopping El precio del cobre y su impacto en el dólar en Chile: ¿fin del boom del turismo de compras?

Desde el sector hotelero señalaron a este medio que se espera una buena ocupación durante los días de Carnaval, en línea con otros fines de semana largos.

Marcelo Rosental , presidente de la Cámara de Hotelería de Mendoza, dialogó con Sitio Andino y adelantó que ya se registran consultas y reservas para el fin de semana largo, aunque todavía no se cubren las expectativas del sector. Como referencia, recordó que en febrero de 2025 la ocupación hotelera rondó el 45%, un número que calificó como bajo para una provincia como Mendoza, con una ciudad grande y una oferta turística atractiva tanto para visitantes nacionales como internacionales.

Si bien las expectativas aún no se cumplen, enero dejó un leve repunte: la ocupación creció un 5% interanual. “Apenas un 5% más que el año anterior, pero sigue siendo poco”, reconoció Rosental. Ese balance del primer mes del año sirve como anticipo de lo que podría ocurrir en febrero.

El dirigente fue claro al describir la situación del sector:

En los hoteles vivimos los 365 días del año y necesitamos más de un 50% de ocupación mensual solo para sostenernos, para poder pagar los costos básicos. En los hoteles vivimos los 365 días del año y necesitamos más de un 50% de ocupación mensual solo para sostenernos, para poder pagar los costos básicos.

Vacaciones más cortas y decisiones de último momento

El perfil del turista también cambió. Ya no predominan las vacaciones de siete o diez días ni las decisiones tomadas con mucha anticipación. Hoy las escapadas son más cortas y las elecciones se definen cada vez más cerca de la fecha. Este comportamiento favorece el movimiento durante los fines de semana largos, pero impacta en el promedio de ocupación del resto del mes, en un contexto atravesado por la pérdida del poder adquisitivo.

“Hoy el turista no sólo elige más cerca de la fecha, sino que, por las realidades económicas, toma la decisión de compra cada vez más cerca”, explicó Rosental, y completó: “Las vacaciones se fragmentan en mini vacaciones a lo largo del año, lo que hace que los fines de semana largos tengan mucho movimiento turístico, pero que las temporadas tengan menor ocupación”.

En términos concretos, durante los fines de semana largos la ocupación puede alcanzar ese 50% que permite cubrir lo esencial, pero ese piso no siempre se sostiene cuando se mira el mes completo.

ciudad de mendoza, gente, florista, tiempo, clima, turistas, turismo.jpg La pérdida de poder adquisitivo impulsa estadías más cortas. Foto: Yemel Fil

Buenas expectativas turísticas en el sur mendocino

En diálogo con Aconcagua Radio, Victorio Contardo, directora de Turismo de San Rafael, coincidió en que el perfil del turista ha cambiado: hoy decide sus viajes a último momento y prioriza destinos con espacios abiertos, contacto con la naturaleza y propuestas vinculadas al turismo de aventura.

En ese contexto, enero dejó un balance positivo para San Rafael, con una ocupación cercana al 90% en cabañas, mientras que los hoteles registraron niveles algo más moderados. El escenario se mantiene alentador de cara al primer fin de semana extra largo del año: hasta el momento, las reservas alcanzan el 63%.

“Calculamos que vamos a estar arriba del 80% o 85% para Carnaval. De hecho, esperamos superarlo”, señaló Contardo, al destacar las buenas perspectivas para el inicio de la temporada alta de escapadas.

Carnaval, una fecha clave para el turismo regional

El Carnaval es una celebración popular que atraviesa a toda Latinoamérica y se asocia con fiesta, encuentros, desfiles e intervenciones artísticas. Al tratarse de una fecha compartida por varios países de la región, muchos viajeros optan por realizar escapadas dentro del continente, lo que potencia el movimiento turístico.

En ese sentido, Rosental analizó: “El argentino suele tomarse pocos días, el brasileño toma muchos más, y el chileno una cantidad similar a la nuestra. Por eso es un fin de semana en el que va a haber movimiento”.

Y concluyó: “Hoy se buscan estas microvacaciones para viajar a distintos destinos. En el caso del turismo nacional, se trata mayormente de turismo de cercanía, no más de 600 o 700 kilómetros desde el lugar de residencia”.