Qué se puede hacer en Mendoza "low cost" para este Carnaval 2026

A pocos días de los feriados de Carnaval 2026 , locales y turistas se preguntan qué hacer en la provincia de Mendoza sin gastar demasiado . En esta nota repasamos propuestas imperdibles y -sobre todo- low cost , con escapadas ideales para disfrutar y aprovechar al máximo esos días de descanso durante el verano.

El Manzano Histórico , ubicado en el distrito Los Chacayes, departamento de Tunuyán, es un sitio emblemático de la historia y la naturaleza mendocina. El paraje debe su nombre al descanso que realizó allí el general José de San Martín en 1823, tras su regreso de la Campaña Libertadora, hecho recordado por el monumento Retorno a la Patria .

Además, se distingue por su belleza natural, la tranquilidad del entorno y una amplia oferta de actividades al aire libre. Los visitantes pueden disfrutar de visitas guiadas, senderismo, recorridos por arroyos y espacios recreativos, además de paseos de artesanos y áreas de descanso.

El Parque de los Niños de San Rafael, ubicado en pleno Parque Yrigoyen y junto a la Plaza Francia, es uno de los espacios más elegidos por familias, tanto por vecinos como por turistas, gracias a su propuesta recreativa y su entorno pensado para el disfrute de los más chicos.

El predio ofrece más de 60 juegos infantiles, que incluyen columpios, toboganes y estructuras de aventura, además de opciones adaptadas para personas con discapacidad. También cuenta con un anfiteatro para espectáculos artísticos, baños, bebederos y stands cercanos con atracciones complementarias. La entrada es libre y gratuita, y durante el verano funciona con horarios extendidos.

San Rafael, parque de los niños.jpg Parque de los Niños Foto: Yemel Fil

Turismo en Mendoza: qué podés encontrar en la Costanera Cañada Seca

Cañada Seca es un atractivo natural junto al Río Atuel, de acceso libre y gratuito, ideal para disfrutar en familia o con amigos. El predio de 4 hectáreas dispone de quinchos, churrasqueras, un extenso frente costero y espacio para recibir hasta 5000 personas.

La costanera se encuentra en la zona limítrofe entre Cañada Seca y Las Malvinas, a pocos pasos del casco urbano de Salto de las Rosas y a solo 15 minutos de la Ciudad de San Rafael. Se puede acceder por Ruta Nacional 143, tomando calle Las Areninas y recorriendo aproximadamente 800 metros hasta llegar al lugar.

Costanera Cañada Seca Costanera Cañada Seca

Descubrí el Embalse Valle Grande, un paraíso natural en Mendoza

El Embalse Valle Grande es un destino imperdible ubicado a unos 35 km de la ciudad de San Rafael y a 268 km de Mendoza Capital, accesible en auto, servicio contratado o transporte público desde la terminal de ómnibus. El trayecto combina rutas asfaltadas y tramos escénicos por el Cañón del Atuel, con miradores naturales y paisajes impresionantes que acompañan la llegada al imponente dique y su espejo de agua.

Este paraje combina naturaleza, descanso y turismo aventura, con playas de arena junto al embalse donde se puede disfrutar de catamarán, kayak o canoa, así como actividades como rafting, tirolesa y pesca deportiva. Además, la zona ofrece servicios de camping, alojamiento en cabañas y opciones gastronómicas, haciendo de Valle Grande un lugar ideal tanto para pasar el día como para descansar y vivir experiencias al aire libre

Valle Grande San Rafael Embalse Valle Grande

Planes en Malargüe: escapadas, actividades y paisajes impresionantes

Malargüe es un destino ideal para desconectar y conectar con la naturaleza en el sur de Mendoza, ofreciendo una combinación única de paisajes volcánicos, montañas, ríos y áreas naturales protegidas que atraen a visitantes de todas las edades.

Entre los circuitos más emblemáticos se encuentra el que recorre la Ruta40 con paradas en la Caverna de las Brujas, una fascinante caverna subterránea con estalactitas y estalagmitas; el impresionante Volcán Malacara y campos de lava que parecen de otro mundo; y la vasta Reserva Provincial La Payunia, con más de 800 conos volcánicos que conforman uno de los escenarios geológicos más extraordinarios del país.

Además de estos atractivos, Malargüe ofrece experiencias diversas para los amantes del aire libre y la aventura. Podés descubrir la Laguna de Llancanelo y su abundante avifauna, explorar los Castillos de Pincheira, formaciones rocosas de gran belleza, o disfrutar del turismo cultural, gastronómico y de bienestar con productos locales y aguas termales. Actividades como trekking, avistaje de fauna, cabalgatas, pesca deportiva y observación del cielo nocturno bajo uno de los cielos más limpios de Latinoamérica suman motivos para visitar este destino todo el año.

Volcán Malacara, Malargue2.jpg Volcán Malacara

Divisadero Largo, un refugio natural perfecto para desconectar y disfrutar

Divisadero Largo es una reserva natural protegida situada a apenas 8km del microcentro de la Ciudad de Mendoza, sobre la Ruta Provincial99, en el circuito Papagayos. El predio abarca unas 492hectáreas y alcanza altitudes superiores a los 1.200m s.n.m., ofreciendo desde sus miradores vistas panorámicas de la ciudad y de la precordillera, rodeadas de la flora y fauna típicas del monte y la puna.

Este espacio es perfecto para los amantes del senderismo, trekking y las actividades al aire libre, con rutas que van desde paseos tranquilos para la familia hasta recorridos más exigentes. Además, Divisadero Largo posee un enorme valor geológico e histórico, con afloramientos de más de 200millones de años, restos paleontológicos, vestigios de ocupación humana y antiguos sitios mineros, convirtiéndose en un auténtico museo natural al aire libre para visitantes y grupos educativos.

Reserva Natural Divisadero Largo Reserva Natural Divisadero Largo

Naturaleza, deportes y relax: así es el Dique El Carrizal

El Dique El Carrizal, inaugurado el 27 de noviembre de 1971 en el distrito homónimo de Mendoza, es una obra emblemática que transformó el paisaje y promovió el desarrollo de las regiones de Rivadavia y Luján de Cuyo.

Más allá de su relevancia hidráulica e histórica, el lugar se consolidó como un destino turístico y recreativo. Su embalse y alrededores ofrecen espacios para camping, actividades acuáticas como kayak y natación en verano, servicios para visitantes y áreas de descanso, convirtiéndolo en un lugar ideal para disfrutar al aire libre, en familia o con amigos.

dique El Carrizal Dique El Carrizal

Playa de San Carlos, Mendoza: un plan perfecto para refrescarse y relajarse

La Playa de San Carlos, inaugurada a fines de 2017, se consolidó rápidamente como uno de los principales atractivos veraniegos de la región. Su popularidad se debe a su ubicación estratégica junto al río Tunuyán, sobre la ruta provincial 92, y su cercanía a La Consulta, lo que facilita el acceso y permite disfrutar de un día de recreación sin complicaciones.

El espacio se extiende unos 600 metros en la margen este del río y ofrece zonas para descansar, nadar y realizar actividades recreativas, incluyendo deportes y kayak. Cuenta con baños, estacionamiento para 300 autos y un sector balneario, con capacidad máxima para unas 3.500 personas. Su gratuidad, amplia infraestructura y entorno natural la convierten en un destino ideal para familias y grupos de amigos.

Playa San Carlos Playa de San Carlos

Parque de Agua Termal - Termas Cacheuta: el destino ideal para relajarse en Mendoza

El Parque de Agua Termal - Termas Cacheuta se encuentra a orillas del río Mendoza, en el distrito de Cacheuta, departamento de Luján de Cuyo, a aproximadamente 38–41 km de la Ciudad de Mendoza, en plena precordillera andina.

Es un destino ideal para quienes buscan combinar diversión y relax en un entorno natural, con más de 20 piscinas termales a distintas temperaturas, hidroterapias variadas y espacios de recreación familiar. El parque también ofrece servicios como quinchos, restaurante y áreas de picnic, además de actividades de aventura como tirolesa, arborismo y rafting para los más atrevidos.

Abierto todo el año de 10 a 18hs, el complejo es perfecto para visitar en familia o con amigos, con atracciones pensadas para todas las edades, incluyendo un espacio interactivo para niños, toboganes y un río lento de 270m durante la temporada cálida.

Las tarifas vigentes son:

Días de semana: $13.000

Fines de semana: $15.000

Menores de 3 a 10 años: $1.000 de descuento por día

Bebés e infantes hasta 2 años: entrada gratuita

Estacionamiento por día: $2.000

Para personas con discapacidad, se recomienda consultar la política de accesibilidad en la web oficial o comunicarse a través de:

Parque de Agua Termal - Termas Cacheuta Parque de Agua Termal - Termas Cacheuta

¿Querés descubrir los rincones más fascinantes de Mendoza? Hacé clic aquí y dejate sorprender por todo lo que esta provincia tiene para ofrecerte.