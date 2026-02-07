Investigan el fallecimiento de una adulta mayor en una vivienda de Las Heras Foto: Cristian Lozano

Personal policial investiga el fallecimiento de una adulta mayor ocurrido en una vivienda del barrio Santa Teresita, en el departamento de Las Heras. El hecho se conoció luego de un aviso que alertaba sobre la ausencia prolongada de dos adultos mayores en el domicilio.

Al arribar al lugar, los efectivos ingresaron a la vivienda y encontraron a la pareja en una de las habitaciones. Tras realizar la verificación correspondiente, constataron que el hombre se encontraba con vida, mientras que la mujer yacía fallecida sobre la cama.

Según informaron fuentes policiales, en el lugar no se detectaron signos de violencia ni indicios de forzamiento en los accesos a la vivienda. Además, vecinos de la zona señalaron que hacía varios días que no veían a la pareja.

El hecho quedó bajo investigación para determinar las causas del fallecimiento de la mujer.