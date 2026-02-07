Operativos en Las Heras: desactivan robos y detienen a cuatro personas Foto: Min. de Seguridad de Mendoza

Dos operativos policiales se desarrollaron en el departamento de Las Heras y permitieron desactivar distintos hechos delictivos, entre ellos robos y tenencia ilegal de armas y réplicas. Como resultado de ambos procedimientos, además del secuestro de dinero y otros elementos, cuatro personas quedaron detenidas, entre ellas dos menores de edad.

Inseguridad en Las Heras: detenciones por robo y portación de armas El primer operativo se realizó en la intersección de las calles Olascoaga y 3 de Febrero, luego de que la Policía recibiera una denuncia por un robo. Al realizar un control en la zona, los efectivos dieron con un sospechoso que circulaba en bicicleta por un descampado ubicado en calles Argentina y Azcuénaga. Durante la requisa, encontraron un arma de fuego y dinero en efectivo. De manera simultánea, también fue detenida otra persona en calle Azcuénaga.

Arma - Detenido - Las Heras (1) Foto: Min. de Seguridad de Mendoza La segunda intervención se produjo en calle José María Godoy y Perú, a partir de una alerta del Centro Estratégico de Operaciones (CEO), que advirtió a personal de la Unidad Ciclística de Acción Rápida (UCAR) sobre la portación de armas por parte de menores de edad dentro de una ferretería. Al identificarlos, los efectivos hallaron un revólver calibre 32, dos armas de fabricación casera tipo “tumbera”, una manopla, un morral y otros objetos.

Arma - Detenido - Las Heras (2) Foto: Min. de Seguridad de Mendoza La ayudante fiscal en turno de la Oficina Fiscal N.º 1 dispuso la aprehensión de los menores en calidad de guarda y el secuestro de las armas.