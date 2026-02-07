7 de febrero de 2026
{}
Sitio Andino
Inseguridad

Operativos en Las Heras: desactivan robos y detienen a cuatro personas

En distintos procedimientos policiales se incautaron armas de fuego, réplicas y dinero en efectivo. Entre los detenidos hay dos menores de edad.

Operativos en Las Heras: desactivan robos y detienen a cuatro personas

Operativos en Las Heras: desactivan robos y detienen a cuatro personas

Foto: Min. de Seguridad de Mendoza
Por Sitio Andino Policiales

Dos operativos policiales se desarrollaron en el departamento de Las Heras y permitieron desactivar distintos hechos delictivos, entre ellos robos y tenencia ilegal de armas y réplicas. Como resultado de ambos procedimientos, además del secuestro de dinero y otros elementos, cuatro personas quedaron detenidas, entre ellas dos menores de edad.

Inseguridad en Las Heras: detenciones por robo y portación de armas

El primer operativo se realizó en la intersección de las calles Olascoaga y 3 de Febrero, luego de que la Policía recibiera una denuncia por un robo. Al realizar un control en la zona, los efectivos dieron con un sospechoso que circulaba en bicicleta por un descampado ubicado en calles Argentina y Azcuénaga. Durante la requisa, encontraron un arma de fuego y dinero en efectivo. De manera simultánea, también fue detenida otra persona en calle Azcuénaga.

Lee además
Operativos preventivos en el Gran Mendoza: seis detenidos y elementos incautados
Seguridad

Operativos preventivos en el Gran Mendoza: seis detenidos y elementos incautados
Durante el fin de semana se desplegó un operativo de control minero en rutas y cauces
ENERGÍA Y AMBIENTE

Durante el fin de semana se desplegó un operativo de control minero en rutas y cauces
Arma - Detenido - Las Heras (1)

La segunda intervención se produjo en calle José María Godoy y Perú, a partir de una alerta del Centro Estratégico de Operaciones (CEO), que advirtió a personal de la Unidad Ciclística de Acción Rápida (UCAR) sobre la portación de armas por parte de menores de edad dentro de una ferretería. Al identificarlos, los efectivos hallaron un revólver calibre 32, dos armas de fabricación casera tipo “tumbera”, una manopla, un morral y otros objetos.

Arma - Detenido - Las Heras (2)

La ayudante fiscal en turno de la Oficina Fiscal N.º 1 dispuso la aprehensión de los menores en calidad de guarda y el secuestro de las armas.

Temas
Seguí leyendo

Patrullajes preventivos en Las Heras y Godoy Cruz terminaron con secuestro de armas

Tras el temporal, Maipú activó un operativo integral de prevención en todo el departamento

Apoyo aéreo y persecución: así desactivaron un robo en una vivienda de Las Heras

Investigan el fallecimiento de una adulta mayor en una vivienda de Las Heras

Seguridad vial en Mendoza: más de 10 mil controles de alcoholemia en lo que va de 2026

Una camioneta chilena volcó entre Malargüe y San Rafael

Horror en Tunuyán: un joven murió tras ser apuñalado y tirado desde un auto

La condena por corrupción más alta de la historia de Mendoza: los detalles

LO QUE SE LEE AHORA
Horror en Tunuyán: un joven murió tras ser apuñalado y tirado desde un auto
Grave

Horror en Tunuyán: un joven murió tras ser apuñalado y tirado desde un auto

Las Más Leídas

Histórico juicio por corrupción, con el ex juez Walter Bento a la cabeza. 
fallo histórico

Juicio a Walter Bento: la pena a cada uno de los condenados, en detalle

Walter Bento, condenado por corrupción video
corrupción

Durísima condena a Walter Bento: 18 años de cárcel y multa de $540 millones

Horror en Tunuyán: un joven murió tras ser apuñalado y tirado desde un auto
Grave

Horror en Tunuyán: un joven murió tras ser apuñalado y tirado desde un auto

Dura condena por corrupción contra el ex juez Walter Bento. 
18 años de cárcel

Condena a Walter Bento: todos los bienes decomisados al ex juez federal

Walter Bento, preso por corrupción.
histórico fallo en la justicia federal

La condena por corrupción más alta de la historia de Mendoza: los detalles