Operativos preventivos en el Gran Mendoza: seis detenidos y elementos incautados

La Policía de Mendoza llevó adelante una serie de operativos preventivos de seguridad que permitieron la detención de varios sospechosos vinculados a hechos delictivos en tres departamentos del Gran Mendoza . A partir del uso de cámaras de seguridad , llamados al 911 y patrullajes , también se secuestraron un arma y distintos elementos de valor .

En una vivienda del barrio Granja Lomas , personal de la Comisaría 30ª intervino tras la denuncia de vecinos que advirtieron la presencia de dos personas desconocidas dentro del domicilio . Los sospechosos habían saltado una pared hacia la calle con elementos sustraídos. Luego de un patrullaje preventivo y del reconocimiento fotográfico realizado por los vecinos, se logró la detención de ambos en la intersección de Dardo Pérez , además del secuestro de los objetos robados.

Por otro lado, en el distrito de Ugarteche , un ciclista fue víctima de un robo en el barrio Jardín de Ugarteche II . Personal policial intervino al observar a dos sospechosos cargando una bicicleta , mientras la víctima se encontraba en el suelo. Según denunció el damnificado, los acusados descendieron de un vehículo , lo amenazaron con un arma de fuego y le sustrajeron la bicicleta.

Durante la requisa del rodado, se halló y secuestró un revólver calibre 32 oculto debajo del asiento del acompañante. Ambos sujetos fueron aprehendidos y se secuestraron el vehículo y la bicicleta .

Ciudad: un detenido por robar a un auto estacionado

En calle Pueyrredón al 200, un vehículo estacionado en la vía pública fue blanco de un robo denunciado por su propietario, quien indicó que desconocidos rompieron el vidrio trasero para sustraer pertenencias personales. Horas más tarde, tras el análisis de las cámaras de seguridad, se logró identificar y detener a uno de los responsables en la intersección de Mariano Moreno y Santiago del Estero, bajo el puente del zanjón, donde se recuperaron las zapatillas robadas. El detenido quedó a disposición de la Oficina Fiscal Capital.

Godoy Cruz: otro detenido por robo a un vehículo

Personal de la Unidad Ciclística de Acción Rápida (UCAR), con apoyo del Centro Estratégico de Operaciones (CEO), intervino en un robo ocurrido en la intersección de avenida San Martín y Arizu. Según los registros fílmicos, el acusado sustrajo elementos de valor del interior de un auto estacionado. Finalmente, fue detenido en San Martín al 1300 y se recuperaron los objetos robados. El aprehendido quedó a disposición de la Justicia.